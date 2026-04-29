धुरंधर जापान में रिलीज होगी, 10 जुलाई 2026 को होगा प्रदर्शन

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर जापान में 10 जुलाई 2026 को रिलीज होगी। निर्माताओं ने जापानी दर्शकों के लिए स्थानीयकृत ट्रेलर और नया पोस्टर जारी किया है। फिल्म भारत में सफल होने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तैयार है।

धुरंधर जापान में रिलीज : बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर , जिसने भारत में शानदार सफलता हासिल की है, अब जापान में भी अपनी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म के निर्माताओं ने भारत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अभूतपूर्व कमाई के बाद, इस फ्रेंचाइजी के पहले भाग को जापान में रिलीज करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह खबर फिल्म के प्रशंसकों के बीच उत्साह की लहर लेकर आई है। जापान में फिल्म की रिलीज को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। निर्माताओं ने जापान ी दर्शकों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के लिए एक स्थानीयकृत ट्रेलर और एक नया पोस्टर भी जारी किया है, जो इस बाजार के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। जापान भारतीय फिल्म ों के लिए एक उभरता हुआ बाजार बन रहा है, और इस संदर्भ में धुरंधर की रिलीज को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जापान में फिल्म 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर इस तारीख की घोषणा की है और साथ ही फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसे विशेष रूप से जापान ी दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। निर्माताओं ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, 'अब समय आ गया है कि जापान भी धुरंधर की ऊर्जा को महसूस करे।' इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फिल्म व्यापार विश्लेषकों का मानना है कि जापान में रिलीज होने के बाद फिल्म जापान ी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर सकती है। धुरंधर ने पहले ही भारत में शानदार प्रदर्शन किया है और अब इसका ध्यान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर केंद्रित है। पिछले कुछ वर्षों में जापान में भारतीय फिल्म ों के प्रति दर्शकों की रुचि बढ़ी है, खासकर बड़े पैमाने पर बनी एक्शन फिल्म ों को वहां अच्छा प्रतिसाद मिला है। धुरंधर की कहानी, एक्शन और प्रोडक्शन वैल्यू इसे वैश्विक दर्शकों के लिए आकर्षक बनाते हैं, यही कारण है कि निर्माता इसे केवल भारत तक सीमित नहीं रखना चाहते। फिल्म में रोमांचक एक्शन दृश्यों के साथ-साथ मधुर संगीत भी है, जो दर्शकों को बांधे रखने का वादा करता है। धुरंधर 2 भी बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के 41 दिनों में, फिल्म ने दुनिया भर में 1780 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 1132 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 1356 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। विदेशी बाजारों में भी फिल्म ने 424.

75 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि फ्रेंचाइजी के प्रति दर्शकों का उत्साह अभी भी बरकरार है। उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म जल्द ही बाहुबली के 1810 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जो पहले भी बड़े बजट की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना (पहले भाग में), आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों ने भी अपनी भूमिका निभाई है। यह फ्रेंचाइजी एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह ने एक पाकिस्तानी जासूस की भूमिका निभाई है। फिल्म में उच्च-स्तरीय एक्शन दृश्यों के अलावा, कई शानदार गाने भी हैं जो दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करते हैं। धुरंधर की सफलता भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह दर्शाता है कि भारतीय फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकती हैं। फिल्म की टीम जापान में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है और उम्मीद है कि यह फिल्म वहां भी दर्शकों का दिल जीत लेगी





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