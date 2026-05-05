धूल भरी आंधी और बारिश के बाद फिर सताएगी भीषण गर्मी; नौ मई से करवट लेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज हवाएं, गरज-चमक, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि, इस अल्पकालिक राहत के बाद तापमान में तेज बढ़ोतरी के संकेत हैं, जिससे गर्मी फिर जोर पकड़ सकती है।

भारत के मौसम में एक बार फिर बड़ा उतार-चढ़ाव आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, आज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्र देश , उत्तराखंड और दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन हवाओं के साथ गरज-चमक, धूल भरी आंधी और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है, जिससे अल्पकालिक राहत मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्र देश , झारखंड और ओडिशा में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्र देश , झारखंड, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्र देश में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ राजस्थान में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में 9 मई तक अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है, जिससे कुछ दिनों की राहत के बाद गर्मी फिर तेज होगी। वहीं मध्य भारत में 6 मई तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके बाद इसमें स्थिरता बनी रहेगी। आंध्र प्र देश के कुछ हिस्सों में उमस भरा मौसम बना रह सकता है। हालांकि फिलहाल देश के अधिकांश हिस्सों में लू चलने का पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि के चलते आने वाले दिनों में गर्मी का असर फिर तेज हो सकता है.

भारत के मौसम में एक बार फिर बड़ा उतार-चढ़ाव आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, आज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन हवाओं के साथ गरज-चमक, धूल भरी आंधी और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है, जिससे अल्पकालिक राहत मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ राजस्थान में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में 9 मई तक अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है, जिससे कुछ दिनों की राहत के बाद गर्मी फिर तेज होगी। वहीं मध्य भारत में 6 मई तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके बाद इसमें स्थिरता बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में उमस भरा मौसम बना रह सकता है। हालांकि फिलहाल देश के अधिकांश हिस्सों में लू चलने का पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि के चलते आने वाले दिनों में गर्मी का असर फिर तेज हो सकता है





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