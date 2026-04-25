धोखाधड़ीपूर्ण विवाह: युवती से धर्म परिवर्तन का दबाव, आरोपित फरार

वाराणसी में एक युवक ने अमित बनकर युवती से शादी की, बाद में मुस्लिम होने का खुलासा होने पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया, लेकिन वह भाग निकला।
वाराणसी के रसूलपुर-हरहुआ, बडागांव निवासी आफताब अंसारी ने एक युवती के साथ धोखाधड़ी पूर्ण विवाह किया। उसने अपना नाम अमित बताकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया और शादी के बंधन में बांध लिया। यह घटना अप्रैल 2024 में शुरू हुई जब युवती की मुलाकात एक शादी समारोह में काम के दौरान आफताब से हुई, जिसने खुद को अमित बताया। उसने युवती को शादी समारोह में काम दिलाने का वादा किया और धीरे-धीरे उसकी नजदीकियां बढ़ा लीं। विश्वास हासिल करने के बाद, उसने कैंट स्थित एक होटल में युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने विरोध किया, तो उसने शादी करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद, 25 मार्च 2025 को चौकाघाट स्थित काली मंदिर में, परिवार की मौजूदगी में दोनों का विवाह हुआ। शादी के बाद, आफताब युवती को अपने घर नहीं ले गया, बल्कि लहरतारा में एक किराए के कमरे में रहने लगा। कुछ समय बाद, युवती को पता चला कि अमित असल में आफताब अंसारी है और वह मुस्लिम धर्म का है। इस सच्चाई के उजागर होने पर, आफताब ने युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब युवती ने विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना बढ़ने लगी। युवती ने कोतवाली पुलिस को बताया कि आफताब और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे बंधक बनाकर प्रताड़ित किया और जबरन शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आफताब और उसका भाई गरीब लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें बाहर ले जाकर बेचने का काम करते हैं। युवती किसी तरह आफताब के चंगुल से भागकर अपने घर पहुंची और अपने परिवार को सारी घटना बताई। कोतवाली पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर आफताब उर्फ अमित, उसके पिता नबी रसूल, गंगाजलि और मिट्ठू अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया और आफताब को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, गिरफ्तारी के बाद, आफताब कोतवाली से पुलिस की गिरफ्त से चकमा देकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने उसकी तलाश में टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसीपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और आरोपित को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इस मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और युवती के परिवार में गहरा सदमा है। यह घटना प्रेम विवाह के नाम पर धोखाधड़ी और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को उजागर करती है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और आरोपितों को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना से यह भी सवाल उठता है कि क्या शादी समारोहों में काम करने वाली युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है और ऐसे धोखेबाजों से उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। युवती ने पुलिस को बताया कि शादी में आफताब ने अपने दोस्तों को ही अपने परिवार के सदस्य बताकर रखा था, जिससे उसे शक नहीं हुआ। अब पुलिस उन दोस्तों की भी तलाश कर रही है ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके। इस घटना के बाद, युवती के परिवार ने आफताब और उसके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वे चाहते हैं कि आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा करने की हिम्मत न करे। यह घटना समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत को भी दर्शाती है ताकि युवतियां ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें.
वाराणसी के रसूलपुर-हरहुआ, बडागांव निवासी आफताब अंसारी ने एक युवती के साथ धोखाधड़ीपूर्ण विवाह किया। उसने अपना नाम अमित बताकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया और शादी के बंधन में बांध लिया। यह घटना अप्रैल 2024 में शुरू हुई जब युवती की मुलाकात एक शादी समारोह में काम के दौरान आफताब से हुई, जिसने खुद को अमित बताया। उसने युवती को शादी समारोह में काम दिलाने का वादा किया और धीरे-धीरे उसकी नजदीकियां बढ़ा लीं। विश्वास हासिल करने के बाद, उसने कैंट स्थित एक होटल में युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने विरोध किया, तो उसने शादी करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद, 25 मार्च 2025 को चौकाघाट स्थित काली मंदिर में, परिवार की मौजूदगी में दोनों का विवाह हुआ। शादी के बाद, आफताब युवती को अपने घर नहीं ले गया, बल्कि लहरतारा में एक किराए के कमरे में रहने लगा। कुछ समय बाद, युवती को पता चला कि अमित असल में आफताब अंसारी है और वह मुस्लिम धर्म का है। इस सच्चाई के उजागर होने पर, आफताब ने युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब युवती ने विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना बढ़ने लगी। युवती ने कोतवाली पुलिस को बताया कि आफताब और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे बंधक बनाकर प्रताड़ित किया और जबरन शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आफताब और उसका भाई गरीब लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें बाहर ले जाकर बेचने का काम करते हैं। युवती किसी तरह आफताब के चंगुल से भागकर अपने घर पहुंची और अपने परिवार को सारी घटना बताई। कोतवाली पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर आफताब उर्फ अमित, उसके पिता नबी रसूल, गंगाजलि और मिट्ठू अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया और आफताब को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, गिरफ्तारी के बाद, आफताब कोतवाली से पुलिस की गिरफ्त से चकमा देकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने उसकी तलाश में टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसीपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और आरोपित को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इस मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और युवती के परिवार में गहरा सदमा है। यह घटना प्रेम विवाह के नाम पर धोखाधड़ी और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को उजागर करती है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और आरोपितों को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना से यह भी सवाल उठता है कि क्या शादी समारोहों में काम करने वाली युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है और ऐसे धोखेबाजों से उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। युवती ने पुलिस को बताया कि शादी में आफताब ने अपने दोस्तों को ही अपने परिवार के सदस्य बताकर रखा था, जिससे उसे शक नहीं हुआ। अब पुलिस उन दोस्तों की भी तलाश कर रही है ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके। इस घटना के बाद, युवती के परिवार ने आफताब और उसके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वे चाहते हैं कि आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा करने की हिम्मत न करे। यह घटना समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत को भी दर्शाती है ताकि युवतियां ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें
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