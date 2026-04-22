धोनी की वापसी से संजू सैमसन की भूमिका पर संकट, अश्विन ने किए बड़े दावे महेंद्र सिंह धोनी की आगामी मैच में वापसी को लेकर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा दावा किया है। धोनी की विकेटकीपिंग की संभावनाओं से सीएसके की टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिसका असर सैमसन पर पड़ना तय है। रविचंद्रन अश्विन का महेंद्र सिंह धोनी की वापसी को लेकर दिया गया बयान क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व सीएसके खिलाड़ी अश्विन ने इस बात का दावा किया है कि धोनी आगामी मुकाबले में न केवल खेलते हुए नजर आएंगे, बल्कि विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालते हुए दिखाई देंगे। अश्विन ने अपने विश्लेषण में स्पष्ट किया कि उन्होंने अभ्यास सत्र के दौरान धोनी को ग्लव्स पहनकर विकेटकीपिंग का अभ्यास करते हुए देखा है। इस घटनाक्रम से टीम की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना प्रबल हो गई है, जिसका सीधा असर संजू सैमसन की भूमिका पर पड़ सकता है। यदि धोनी विकेटकीपिंग करते हैं, तो सैमसन को या तो फील्डिंग करनी होगी या फिर उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। धोनी की फिटनेस को लेकर चल रही अटकलों के बीच, आयुष म्हात्रे के चोटिल होने के कारण सीएसके के लिए प्लेइंग-11 में बदलाव करना अनिवार्य हो गया है। टीम प्रबंधन सरफराज खान को म्हात्रे की जगह नंबर तीन पर प्रमोट करने पर विचार कर सकता है, जबकि अनुभवी धोनी निचले क्रम में अपनी फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन की टीम में वापसी से गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने सतर्क रुख अपनाते हुए कहा है कि धोनी की रिकवरी सही दिशा में है, लेकिन उनकी मैच फिटनेस पर अंतिम फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। इस मामले पर पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने एक अलग और आलोचनात्मक दृष्टिकोण पेश किया है। मांजरेकर का मानना है कि धोनी को टीम में सिर्फ कुछ गेंदों का सामना करने के लिए शामिल करना एक प्रभावी रणनीति नहीं है। उन्होंने धोनी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह केवल एक अस्थायी समाधान हो सकता है और इसे लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कप्तानी और टीम के नेतृत्व में धोनी की मौजूदगी के प्रभाव पर भी संदेह जताया है। दूसरी ओर, प्रशंसकों और विशेषज्ञों की निगाहें मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हैं, जहां धोनी का रिकॉर्ड हमेशा से शानदार रहा है। मुंबई के विरुद्ध 44 मैचों में 772 रन बनाने वाले धोनी की वापसी क्या सीएसके को फिर से जीत की राह पर ले जाएगी, यह आगामी मैच में ही स्पष्ट हो पाएगा। यह मुकाबला न केवल अंकों की तालिका के लिए, बल्कि टीम के भविष्य के समीकरणों के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है