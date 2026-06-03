धौलपुर में बिजली चोरों पर बड़ी कार्रवाई, 11 गिरफ्तार, 3 लाख का जुर्माना

धौलपुर में विद्युत निगम की डिस्कॉम टीम ने बिजली चोरी और बकाया वसूली के खिलाफ व seriaल कार्रवाई की। 11 उपभोक्ताओं को गिरफ्तार कर 3 लाख रुपये का जुर्माना लिया गया। साथ ही 200 से अधिक बिजली केबल और विद्युत उपकरण जब्त। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर 6 ट्रांसफार्मर जब्त और 1.84 लाख रुपये का जुर्माना लिया गया। ACB ने मंदिर के पास रिश्वत लेते कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया।

धौलपुर , बाड़ी - विद्युत निगम की डिस्कॉम टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाते हुए शहर के विभागीय क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने शहर के मुख्य बाजार, सर्राफा बाजार, घंटाघर क्षेत्र सहित कई मोहल्लों जैसे कहार गली और चंगवरिया पाड़ा में ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 11 बिजली उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते प्रमाणित किया गया, जिनके खिलाफ व्यवस्था संचार संबंधी अधिनियम ( वीसीआर ) की प्रक्रिया के तहत लगभग तीन लाख रुपयों का जुर्माना लिया गया। साथ ही, चोरी की बिजली के लिए उपयोग के लिए लगाई गई 200 से अधिक बिजली केबलों और विद्युत उपकरणों जैसे पानी पंप मोटर, समर पंप स्टार्टर और पत्थर एवं मार्बल काटने वाली मशीनों को जब्त कर लिया गया। विद्युत विभाग की तकनीकी टीम, जिसमें अवधेश शर्मा, अमीर चंद, राजवीर सिंह और अन्य सदस्य शामिल थे, ने इन उपकरणों को प्रमाणित किया कि ये बिजली चोरी के लिए प्रयुक्त थे। ऐसे में विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर डिस्कॉम टीम की कार्रवाई जारी रही है। एक अलग अभियान के तहत, विद्युत निगम ने राजाखेड़ा उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत चोरी और बकाया वसूली के विरुद्ध विशेष ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान राजाखेड़ा, सिंघावली और धारापुरा क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। कुल 6 विद्युत ट्रांसफार्मर, जिनका कुल बकाया राशि लगभग 16 लाख रुपये था, उतारकर केंद्रीय भंडार कार्यालय में जमा कर दिए गए। संबंधित उपभोक्ताओं के संयमन अक्सेस डीसी किया गया। कुछ उपभोक्ताओं ने अपना संयमन बचाने के लिए मौके पर ही 1.

10 लाख रुपये की बकाया राशि जमा कराई। विद्युत चोरी के मामलों में 6 वीसीआर दाखिल करने के साथ लगभग 1.84 लाख रुपयों का जुर्माना लिया गया। साथ ही, विभिन्न गांवों से लगभग 120 अवैध बिजली केबलों को हटाकर जब्त कर लिया गया। धौलपुर में इस ऑपरेशन के दौरान ACB (एंटी-करप्शन ब्यूरो) ने भी हस्तक्षेप किया। मंदिर के पास एक कनिष्ठ सहायक को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया। निगम सहायक अभियंता रामदास मीणा ने बताया कि यह अभियान उच्च स्तरीय अधिकारियों के निर्देश पर चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य बिजली चोरी और बकाया राशि के संक्रमण को रोकना है। विद्युत निगम ने इन कदमों से बिजली की लॉस को कम करने और उपभोक्ताओं से वसूली के स习त हासिल करने का लक्ष्य रखा है





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