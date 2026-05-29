धौलपुर में 286 करोड़ रु. के दो बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ेंगे; जमीन बदलने की नीति से फँसा प्रक्रिया

धौलपुर में 286 करोड़ रुपये के दो बाईपास निर्माण की योजना शुरू, जो एनएच‑123, एनएच‑44 और स्टेट हाइवे 2ए से जुड़ेंगे। जमीन बदले जमीन की प्रक्रिया में उलझन और स्थानीय अधिकारियों की चुनौतियों को उजागर किया गया।

धौलपुर में दो बड़े बाईपास निर्माण की योजना सरकार ने चालू कर दी है, जिसका कुल अनुमानित खर्च लगभग 286 करोड़ रुपये होगा। इन बाईपासों को राष्ट्रीय राजमार्ग ों से जोड़ने के लिए विशेष मार्ग तय किए जा रहे हैं, जिससे शहर के भीतर भारी ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके और बाहरी वाहनों को शहरी क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोका जा सके। पहला बाईपास एनएच‑123 (धौलपुर‑भरतपुर) को एनएच‑11 बी (धौलपुर‑लालसोट) से जोड़ने के लिए 154.

64 करोड़ रुपये के अनुमान से प्रस्तावित है, जबकि दूसरा बाईपास एनएच‑44 (आगरा‑मुंबई हाइवे) को स्टेट हाइवे 2ए (धौलपुर‑राजाखेड़ा) से जोड़ते हुए 131.70 करोड़ रुपये की लागत रखेगा। कुल मिलाकर 29 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जुटायी जानी है। हालांकि, बाईपास निर्माण के लिए जमीन बदलकर जमीन देने की नीति के कारण प्रक्रिया में कई कठिनाइयाँ सामने आई हैं। नगर परिषद को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, परंतु पिछली कई परियोजनाओं में उन्हें उचित मुआवजा या लाभ नहीं मिलने के कारण उनकी स्थिति कमजोर हो गई है। अब भी जमीन के उपलब्धता को लेकर कई विद्वेषी मुद्दे दांव पर हैं, क्योंकि भूमि स्वामियों को केवल समान आयत में जमीन की पेशकश की जा रही है, बिना कोई वित्तीय प्रतिपूर्ति के। इस कारण से नगर परिषद के आधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि लगातार समाधान की मांग कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक कंसल्टेंसी टीम को बुलाया है, जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि बाईपास के एलाइनमेंट में बदलाव के कारण ट्रैफिक को अतिरिक्त फेरा लगाना पड़ेगा, विशेषकर भरतपुर की दिशा से आने वाले वाहनों के लिए। नवीन बाईपास को लगभग एक किलोमीटर हाइवे के समांतर निकाला गया है, जिससे भविष्य में चालकगण को कुछ अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। फिर भी, इन बाईपासों के पूरी तरह से कार्यान्वित होने पर धौलपुर के जंक्शन में भारी ट्रैफिक का बोझ कम हो जाएगा, स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों को सुविधाजनक मार्ग मिलेगा और राष्ट्रीय संधियों से जुड़ते हुए क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नया impulso मिलेगा





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धौलपुर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग जमीन बदलने की नीति सड़कों का विकास ट्रैफिक नियंत्रण

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