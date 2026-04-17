धौलपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत: मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप

राजस्थान के धौलपुर में 22 वर्षीय विवाहिता दुर्गावती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राजस्थान के धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के तगावली गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहाँ 22 वर्षीय विवाहिता दुर्गावती की संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर में ही मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज की लालच में लगातार प्रताड़ना और अंततः हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

मृतका दुर्गावती, जो मूल रूप से मुरैना जिले के सीगपुरा थाना पोरसा की रहने वाली थी, के भाई बलराम पुत्र पूरन सिंह ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि चार साल पहले दुर्गावती का विवाह मुकेश पुत्र रामचरण निवासी तगावली के साथ हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। शादी के तुरंत बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा एक लाख रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी थी, जिसे लेकर दुर्गावती को लगातार परेशान किया जा रहा था। परिजनों का यह भी आरोप है कि ससुराल पक्ष दुर्गावती पर अपनी छोटी बहन का विवाह उसके देवर से कराने के लिए भी दबाव बना रहा था, और इस बात को लेकर भी उसे आए दिन प्रताड़ित किया जाता था।

दुर्भाग्यवश, दुर्गावती ने चार महीने पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। मायके पक्ष का आरोप है कि 15 अप्रैल को ससुराल पक्ष ने दुर्गावती के साथ अत्यंत क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए उसकी बेरहमी से पिटाई की, और उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की खबर मिलते ही मृतका के परिजन तत्काल तगावली गांव पहुँचे, लेकिन आरोप है कि उन्हें ससुराल वालों द्वारा घर में प्रवेश नहीं करने दिया गया और न ही मृतका का शव देखने की अनुमति दी गई। इस अमानवीय व्यवहार से परिजनों में गहरा आक्रोश फैल गया। आक्रोशित परिजनों ने पुलिस में हत्या और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है, जिसके आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की है।

सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँचकर घटना स्थल का मुआयना किया और मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवाया। पुलिस की देखरेख में शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतका दुर्गावती मूल रूप से पोरसा की रहने वाली थी और उसकी शादी चार वर्ष पूर्व तगावली में हुई थी। मृतका अपने चार महीने के मासूम बच्चे को पीछे छोड़ गई है। इस संबंध में शहर सीओ कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि मायके पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे संवेदनशील मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस हर पहलू की पड़ताल कर रही है ताकि सच सामने आ सके और दोषियों को सजा मिले।

यह घटना राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के मामलों की ओर एक बार फिर इशारा करती है, जहाँ आर्थिक लालच में इंसानियत को तार-तार कर दिया जाता है। पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है और परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है।





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