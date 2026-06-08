धौलपुर ट्रैफिक ने दो दिनों में 400 से अधिक चालान, जाति‑सूचक शब्द वाले वाहनों पर सख़्त कार्रवाई

धौलपुर ट्रैफिक विभाग ने एमवी एक्ट के उल्लंघन, बिना हेलमेट, ओवरलोड और जाति‑सूचक शब्द लिखे वाहनों के खिलाफ विशेष दो‑दिवसीय अभियान चलाया। छह टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 400 से अधिक चालान काटे, जुर्माना वसूला और चालक को नियम‑पाठ पढ़ाया।

धौलपुर : दो दिनों में 400 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गयी, क्योंकि उन्होंने मोटर व्हीकल (एमवी) एक्ट के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया था। धौलपुर ट्रैफिक विभाग ने एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य टू‑व्हीलर और फोर‑व्हीलर दोनों प्रकार के वाहनों में नियम‑उल्लंघन को रोकना और चालक को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाना था। इस दौरान, बिना हेलमेट के दोपहिया चलाना, ओवरलोडिंग, निषिद्ध क्षेत्रों में पार्किंग और विशेष रूप से जाति‑सूचक शब्द या स्टीकर वाले वाहन चलाना प्रमुख उल्लंघन माना गया। शनिवार को ही 200 से अधिक चालान काटे गये और अगले रविवार को फिर से लगभग 200 चालान जारी किये गये, जिससे हजारों रुपये के जुर्माने वसूल किए गये। कार्रवाई में महिलाकॉनस्टेबलों को भी ड्यूटी पर रखा गया, जिससे अभियान में विविधता और समावेशिता का प्रतिबिंब दिखा। अभियान को ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक के विशेष निर्देश पर शनिवार से बड़े पैमाने पर चलाया गया। धौलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में छह विशेष टीमों को तैनात किया गया, जिनमें गुलाब बाग, बस स्टैंड, वाटर वैक्र्स चौराहा, एकीकृत गांधी पार्क के निकट, आएस एलाइन और सब्जी मंडी शामिल हैं। इन टीमों ने न केवल नियम‑उल्लंघन पर जुर्माना लगाया, बल्कि चालकों को एमवी एक्ट के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। इस प्रक्रिया में विशेष रूप से उन वाहनों पर ध्यान दिया गया, जिनके शीशे पर काली फिल्म लगी हुई थी या जिनकी बॉडी पर जाति‑या धर्म‑सूचक शब्द लिखे हुए थे। ऐसे अनधिकृत स्टीकर और शब्दावली मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गैरकानूनी मानी जाती है, और पुलिस ने ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगाते हुए स्टीकर हटवाने का आदेश भी दिया। धौलपुर में हाल ही में कई निजी चार‑पहिया वाहनों पर नंबर प्लेट में लाल रंग का उपयोग देखे गये, जो केवल सरकारी वाहनों के लिए ही अनुमति प्राप्त है। कुछ मामलों में निजी वाहनों पर विधायक का नाम भी लिखा मिलता है, जबकि वह वाहन वास्तव में किसी विधायक के नहीं होते। यह सब दिखाता है कि कुछ चालक अपने वाहनों पर अंहिता या दिखावे के लिए अनुचित संकेत लगाते हैं। ट्रैफिक विभाग ने इस पर कड़ी कार्रवाई की कसम ली है और कहा है कि भविष्य में ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए अधिक सख्त नज़र रखी जायेगी। कुल मिलाकर, इस दो‑दिन के विशेष अभियान में अब तक 400 से अधिक दो‑पहिया और चार‑पहिया वाहनों के चालान काटे गये हैं और यह प्रक्रिया जारी रहेगी, जिससे धौलपुर में ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा.

धौलपुर: दो दिनों में 400 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गयी, क्योंकि उन्होंने मोटर व्हीकल (एमवी) एक्ट के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया था। धौलपुर ट्रैफिक विभाग ने एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य टू‑व्हीलर और फोर‑व्हीलर दोनों प्रकार के वाहनों में नियम‑उल्लंघन को रोकना और चालक को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाना था। इस दौरान, बिना हेलमेट के दोपहिया चलाना, ओवरलोडिंग, निषिद्ध क्षेत्रों में पार्किंग और विशेष रूप से जाति‑सूचक शब्द या स्टीकर वाले वाहन चलाना प्रमुख उल्लंघन माना गया। शनिवार को ही 200 से अधिक चालान काटे गये और अगले रविवार को फिर से लगभग 200 चालान जारी किये गये, जिससे हजारों रुपये के जुर्माने वसूल किए गये। कार्रवाई में महिलाकॉनस्टेबलों को भी ड्यूटी पर रखा गया, जिससे अभियान में विविधता और समावेशिता का प्रतिबिंब दिखा। अभियान को ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक के विशेष निर्देश पर शनिवार से बड़े पैमाने पर चलाया गया। धौलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में छह विशेष टीमों को तैनात किया गया, जिनमें गुलाब बाग, बस स्टैंड, वाटर वैक्र्स चौराहा, एकीकृत गांधी पार्क के निकट, आएस एलाइन और सब्जी मंडी शामिल हैं। इन टीमों ने न केवल नियम‑उल्लंघन पर जुर्माना लगाया, बल्कि चालकों को एमवी एक्ट के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। इस प्रक्रिया में विशेष रूप से उन वाहनों पर ध्यान दिया गया, जिनके शीशे पर काली फिल्म लगी हुई थी या जिनकी बॉडी पर जाति‑या धर्म‑सूचक शब्द लिखे हुए थे। ऐसे अनधिकृत स्टीकर और शब्दावली मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गैरकानूनी मानी जाती है, और पुलिस ने ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगाते हुए स्टीकर हटवाने का आदेश भी दिया। धौलपुर में हाल ही में कई निजी चार‑पहिया वाहनों पर नंबर प्लेट में लाल रंग का उपयोग देखे गये, जो केवल सरकारी वाहनों के लिए ही अनुमति प्राप्त है। कुछ मामलों में निजी वाहनों पर विधायक का नाम भी लिखा मिलता है, जबकि वह वाहन वास्तव में किसी विधायक के नहीं होते। यह सब दिखाता है कि कुछ चालक अपने वाहनों पर अंहिता या दिखावे के लिए अनुचित संकेत लगाते हैं। ट्रैफिक विभाग ने इस पर कड़ी कार्रवाई की कसम ली है और कहा है कि भविष्य में ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए अधिक सख्त नज़र रखी जायेगी। कुल मिलाकर, इस दो‑दिन के विशेष अभियान में अब तक 400 से अधिक दो‑पहिया और चार‑पहिया वाहनों के चालान काटे गये हैं और यह प्रक्रिया जारी रहेगी, जिससे धौलपुर में ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा





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