Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

धौलपुर ट्रैफिक ने दो दिनों में 400 से अधिक चालान, जाति‑सूचक शब्द वाले वाहनों पर सख़्त कार्रवाई

Local News News

धौलपुर ट्रैफिक ने दो दिनों में 400 से अधिक चालान, जाति‑सूचक शब्द वाले वाहनों पर सख़्त कार्रवाई
धौलपुरट्रैफिक अभियानएमवी एक्ट
📆08-06-2026 13:54:00
📰rpbreakingnews
108 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 53%

धौलपुर ट्रैफिक विभाग ने एमवी एक्ट के उल्लंघन, बिना हेलमेट, ओवरलोड और जाति‑सूचक शब्द लिखे वाहनों के खिलाफ विशेष दो‑दिवसीय अभियान चलाया। छह टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 400 से अधिक चालान काटे, जुर्माना वसूला और चालक को नियम‑पाठ पढ़ाया।

धौलपुर : दो दिनों में 400 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गयी, क्योंकि उन्होंने मोटर व्हीकल (एमवी) एक्ट के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया था। धौलपुर ट्रैफिक विभाग ने एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य टू‑व्हीलर और फोर‑व्हीलर दोनों प्रकार के वाहनों में नियम‑उल्लंघन को रोकना और चालक को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाना था। इस दौरान, बिना हेलमेट के दोपहिया चलाना, ओवरलोडिंग, निषिद्ध क्षेत्रों में पार्किंग और विशेष रूप से जाति‑सूचक शब्द या स्टीकर वाले वाहन चलाना प्रमुख उल्लंघन माना गया। शनिवार को ही 200 से अधिक चालान काटे गये और अगले रविवार को फिर से लगभग 200 चालान जारी किये गये, जिससे हजारों रुपये के जुर्माने वसूल किए गये। कार्रवाई में महिलाकॉनस्टेबलों को भी ड्यूटी पर रखा गया, जिससे अभियान में विविधता और समावेशिता का प्रतिबिंब दिखा। अभियान को ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक के विशेष निर्देश पर शनिवार से बड़े पैमाने पर चलाया गया। धौलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में छह विशेष टीमों को तैनात किया गया, जिनमें गुलाब बाग, बस स्टैंड, वाटर वैक्र्स चौराहा, एकीकृत गांधी पार्क के निकट, आएस एलाइन और सब्जी मंडी शामिल हैं। इन टीमों ने न केवल नियम‑उल्लंघन पर जुर्माना लगाया, बल्कि चालकों को एमवी एक्ट के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। इस प्रक्रिया में विशेष रूप से उन वाहनों पर ध्यान दिया गया, जिनके शीशे पर काली फिल्म लगी हुई थी या जिनकी बॉडी पर जाति‑या धर्म‑सूचक शब्द लिखे हुए थे। ऐसे अनधिकृत स्टीकर और शब्दावली मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गैरकानूनी मानी जाती है, और पुलिस ने ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगाते हुए स्टीकर हटवाने का आदेश भी दिया। धौलपुर में हाल ही में कई निजी चार‑पहिया वाहनों पर नंबर प्लेट में लाल रंग का उपयोग देखे गये, जो केवल सरकारी वाहनों के लिए ही अनुमति प्राप्त है। कुछ मामलों में निजी वाहनों पर विधायक का नाम भी लिखा मिलता है, जबकि वह वाहन वास्तव में किसी विधायक के नहीं होते। यह सब दिखाता है कि कुछ चालक अपने वाहनों पर अंहिता या दिखावे के लिए अनुचित संकेत लगाते हैं। ट्रैफिक विभाग ने इस पर कड़ी कार्रवाई की कसम ली है और कहा है कि भविष्य में ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए अधिक सख्त नज़र रखी जायेगी। कुल मिलाकर, इस दो‑दिन के विशेष अभियान में अब तक 400 से अधिक दो‑पहिया और चार‑पहिया वाहनों के चालान काटे गये हैं और यह प्रक्रिया जारी रहेगी, जिससे धौलपुर में ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा.

धौलपुर: दो दिनों में 400 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गयी, क्योंकि उन्होंने मोटर व्हीकल (एमवी) एक्ट के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया था। धौलपुर ट्रैफिक विभाग ने एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य टू‑व्हीलर और फोर‑व्हीलर दोनों प्रकार के वाहनों में नियम‑उल्लंघन को रोकना और चालक को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाना था। इस दौरान, बिना हेलमेट के दोपहिया चलाना, ओवरलोडिंग, निषिद्ध क्षेत्रों में पार्किंग और विशेष रूप से जाति‑सूचक शब्द या स्टीकर वाले वाहन चलाना प्रमुख उल्लंघन माना गया। शनिवार को ही 200 से अधिक चालान काटे गये और अगले रविवार को फिर से लगभग 200 चालान जारी किये गये, जिससे हजारों रुपये के जुर्माने वसूल किए गये। कार्रवाई में महिलाकॉनस्टेबलों को भी ड्यूटी पर रखा गया, जिससे अभियान में विविधता और समावेशिता का प्रतिबिंब दिखा। अभियान को ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक के विशेष निर्देश पर शनिवार से बड़े पैमाने पर चलाया गया। धौलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में छह विशेष टीमों को तैनात किया गया, जिनमें गुलाब बाग, बस स्टैंड, वाटर वैक्र्स चौराहा, एकीकृत गांधी पार्क के निकट, आएस एलाइन और सब्जी मंडी शामिल हैं। इन टीमों ने न केवल नियम‑उल्लंघन पर जुर्माना लगाया, बल्कि चालकों को एमवी एक्ट के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। इस प्रक्रिया में विशेष रूप से उन वाहनों पर ध्यान दिया गया, जिनके शीशे पर काली फिल्म लगी हुई थी या जिनकी बॉडी पर जाति‑या धर्म‑सूचक शब्द लिखे हुए थे। ऐसे अनधिकृत स्टीकर और शब्दावली मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गैरकानूनी मानी जाती है, और पुलिस ने ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगाते हुए स्टीकर हटवाने का आदेश भी दिया। धौलपुर में हाल ही में कई निजी चार‑पहिया वाहनों पर नंबर प्लेट में लाल रंग का उपयोग देखे गये, जो केवल सरकारी वाहनों के लिए ही अनुमति प्राप्त है। कुछ मामलों में निजी वाहनों पर विधायक का नाम भी लिखा मिलता है, जबकि वह वाहन वास्तव में किसी विधायक के नहीं होते। यह सब दिखाता है कि कुछ चालक अपने वाहनों पर अंहिता या दिखावे के लिए अनुचित संकेत लगाते हैं। ट्रैफिक विभाग ने इस पर कड़ी कार्रवाई की कसम ली है और कहा है कि भविष्य में ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए अधिक सख्त नज़र रखी जायेगी। कुल मिलाकर, इस दो‑दिन के विशेष अभियान में अब तक 400 से अधिक दो‑पहिया और चार‑पहिया वाहनों के चालान काटे गये हैं और यह प्रक्रिया जारी रहेगी, जिससे धौलपुर में ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

rpbreakingnews /  🏆 11. in İN

धौलपुर ट्रैफिक अभियान एमवी एक्ट जाति‑सूचक शब्द वाहन चालान

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russia India: यूक्रेन के ड्रोन हमलों से जूझ रहा रूस, भारत S-400 खरीदकर क्या पुतिन को संकट से उबारेगा, जानेंRussia India: यूक्रेन के ड्रोन हमलों से जूझ रहा रूस, भारत S-400 खरीदकर क्या पुतिन को संकट से उबारेगा, जानेंरूस और भारत के बीच 2018 में दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-400 को लेकर सौदा हुआ था। तीन सिस्टम की डिलीवरी समय से हो गई थी, लेकिन चौथे की डिलीवरी अब हुई है।
Read more »

भारत में तेजी से बढ़ रहा इनोवेशन इकोसिस्टम, अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 400 हुई : डॉ. जितेंद्र सिंहभारत में तेजी से बढ़ रहा इनोवेशन इकोसिस्टम, अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 400 हुई : डॉ. जितेंद्र सिंहभारत में तेजी से बढ़ रहा इनोवेशन इकोसिस्टम, अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 400 हुई : डॉ. जितेंद्र सिंह
Read more »

CGMSC ने मलेरिया-डायरिया की दवाओं का स्टॉक बढ़ाया: बारिश से पहले की तैयारी, दावा- गोदामों में 400+ दवाएं मौजूद, 150 से ज्यादा की सप्लाई जल्दCGMSC ने मलेरिया-डायरिया की दवाओं का स्टॉक बढ़ाया: बारिश से पहले की तैयारी, दावा- गोदामों में 400+ दवाएं मौजूद, 150 से ज्यादा की सप्लाई जल्दChhattisgarh Medical Services Corporation (CGMSC) drug stock update. Follow CGMSC malaria diarrhea medicine availability latest news.
Read more »

गुरुग्राम: 14 साल से रह रहे निवासियों के लिए खुशखबरी, यूनिटेक 'हार्मनी' को मिला फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट - unitech harmony gurugram gets final completion certificateगुरुग्राम: 14 साल से रह रहे निवासियों के लिए खुशखबरी, यूनिटेक 'हार्मनी' को मिला फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट - unitech harmony gurugram gets final completion certificateयूनिटेक की हार्मनी आवासीय परियोजना को हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र मिल गया है। यह यूनिटेक की पहली ऐसी परियोजना है जिसे यह प्रमाण पत्र मिला है, जिससे 14 साल से रह रहे 400 परिवारों का इंतजार खत्म हुआ।
Read more »

'SEBI ने की है गलती, हमने नहीं'...राजेश एक्सपोर्ट्स के फाउंडर ने दी सफाई; शेयर के फिर से चढ़ने का जताया भरोसा! - rajesh exports founder says sebi makes a mistake share price will again rise'SEBI ने की है गलती, हमने नहीं'...राजेश एक्सपोर्ट्स के फाउंडर ने दी सफाई; शेयर के फिर से चढ़ने का जताया भरोसा! - rajesh exports founder says sebi makes a mistake share price will again riseराजेश एक्सपोर्ट्स ने सेबी के राजस्व बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के आरोप को 'अकाउंटिंग एरर' बताया है, कहा कि सेबी ने EBITDA को राजस्व मान लिया। कंपनी ने 300-400 जीबी दस्तावेज सौंपने की बात कही और 15 दिनों में फिर से दस्तावेज जमा करने का आश्वासन दिया, हालांकि आज भी शेयर लोअर सर्किट पर बंद...
Read more »

Varun Dhawan ने ठुकरा दी थी नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली 400 करोड़ी फिल्म, Kangana Ranaut संग करने वाले थे थ्रिलर - varun dhawan rejects national award winning film andhadhun with kangana ranautVarun Dhawan ने ठुकरा दी थी नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली 400 करोड़ी फिल्म, Kangana Ranaut संग करने वाले थे थ्रिलर - varun dhawan rejects national award winning film andhadhun with kangana ranautबॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन Varun Dhawan ने एक नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। इसमें कंगना रनौत भी काम करने वाली थीं।
Read more »



Render Time: 2026-06-08 16:54:21