धौलपुर में भयानक सड़क दुर्घटना: दो मारे, 6 से अधिक Ghayal

राजस्थान के धौलपुर जिले में टाइल्स वाला ट्रेलर ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर सड़क पर कई वाहनों और लोगों को चोट पहुंचाने वाली दुर्घटना घटित हुई.

धौलपुर जिले के सैंपऊ क्षेत्र में एक भयानक सड़क दुर्घटना घटित हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 6 से अधिक लोग Ghayal ho gaye.

दुर्घटना उस समय हुई जब टाइल्स से भरे एक ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया और वह अनियंत्रित होकर सड़क पर कई वाहनों और पैदेवरों को अपनी चपेट में ले लिया. इसमें एक मैक्स गाड़ी का चालक तुरंत मारा गया, जबकि एक 80 वर्षीय बुजुर्ग घातीय रूप से Ghayal hokar अस्पताल में दम तोड़ दिया. अन्य Ghayalों में दो परिवार के सदस्य शामिल हैं, जो सांवलिया सेठ के दर्शन से वापस आ रहे थे.

सभी Ghayalों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ. पुलिस ने ट्रेलर कब्जे में ले लिया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में ब्रेक फेल होना मुख्य कारण बताया जा रहा है. क्षेत्र में शोक और आपसी दुख की भावना है





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