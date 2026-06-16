ध्वनि भानुशाली का घर आलीशान और सुंदर है. उनके घर में मॉर्डन इंटीरियर, लैविश लुक है. घर का एक हिस्सा साइको सैया जैसे सुपरहिट गाने गाने के लिए बना हुआ है. इसमें वो खुद को एंजॉय करती हैं, रियाज करती हैं, वोकल वॉर्मअप करती है. उनके घर में थियेटर रूम है. वो और उनकी बहन साथ में बैठकर मूवी देखते हैं. ये उनका फेवरेट प्लेस है. ध्वनि के घर का इंटीरियर स्टनिंग है. घर में गैलरी एरिया में फैमिली की ढेर सारी फोटोज लगी हैं. ध्वनि के रूम में राधा कृष्ण की पेटिंग लगी है. ये पेटिंग उनके लिए लकी है. ध्वनि ने अपने घर को स्टनिंग और पीसफुल बताया है. क्रिएटिव आर्टवर्क से सजा ये घर क्लासिक वाइब देता है. ध्वनि जल्द फिल्म 'कहां शुरू कहां खत्म' में दिखेंगी.
ध्वनि भानुशाली का आलीशान घर देखकर आपको सुकून मिलेगा. उनके घर में मॉर्डन इंटीरियर , लैविश लुक है. घर का एक हिस्सा साइको सैया जैसे सुपरहिट गाने गाने के लिए बना हुआ है.
इसमें वो खुद को एंजॉय करती हैं, रियाज करती हैं, वोकल वॉर्मअप करती है. उनके घर का किचन बेहद आलीशान है. किचन के बगल में छोटा सा डाइनिंग टेबल है. जहां वो पेरेंट्स, बहन संग खाना खाती है.
उनके घर में थियेटर रूम है. वो और उनकी बहन साथ में बैठकर मूवी देखते हैं. ये उनका फेवरेट प्लेस है. ध्वनि के घर का इंटीरियर स्टनिंग है.
घर में गैलरी एरिया में फैमिली की ढेर सारी फोटोज लगी हैं. ध्वनि के रूम में राधा कृष्ण की पेटिंग लगी है. ये पेटिंग उनके लिए लकी है. ध्वनि ने अपने घर को स्टनिंग और पीसफुल बताया है.
क्रिएटिव आर्टवर्क से सजा ये घर क्लासिक वाइब देता है. ध्वनि जल्द फिल्म 'कहां शुरू कहां खत्म' में दिखेंगी
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