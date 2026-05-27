नंदीग्राम उपचुनाव: तृणमूल को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, दो नेताओं ने ठुकराया टिकट

फलता के बाद अब नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस के लिए उपचुनाव मुश्किलें खड़ी कर रहा है। दो वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिससे पार्टी की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने का लक्ष्य रखा है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम विधानसभा सीट हमेशा से एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील सीट रही है। यह वही सीट है जहां से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराकर इतिहास रचा था। अब जब शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट को अपने पास रखते हुए नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया है, तो वहां उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इस उपचुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खबर है कि टीएमसी के दो वरिष्ठ नेताओं ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। यह स्थिति कुछ हद तक फलता की याद दिलाती है, जहां टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने वोटिंग से पहले ही कदम पीछे खींच लिए थे। अब नंदीग्राम में भी ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है। जिन दो नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना किया है, उनमें पबित्र कर का नाम सबसे प्रमुख है। पबित्र कर 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और 9,665 वोटों से हार गए थे। इसके बाद वह बीजेपी में चले गए थे, लेकिन 2026 के चुनाव से ठीक पहले वापस टीएमसी में लौट आए। तब उन्होंने कहा था कि वह बीजेपी की नीतियों से निराश हैं। हालांकि, हार के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी थी। टीएमसी ने उनसे उपचुनाव लड़ने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दूसरी नेता शेख सुफियान हैं, जो टीएमसी की सीनियर और स्थानीय नेता हैं। शेख सुफियान ने 2006 में नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वह सीपीआई के शेख मोहम्मद इलियास से हार गए थे। उन्होंने कहा है कि उनकी अब चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह परिवार की सलाह पर सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। नंदीग्राम का चुनावी इतिहास काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। 2006 में सीपीआई के शेख मोहम्मद इलियास ने यह सीट जीती थी, लेकिन बाद में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद 2009 में हुए उपचुनाव में टीएमसी ने फिरोजा बीबी को टिकट दिया और उन्होंने सीपीआई के उम्मीदवार को हराकर पार्टी को यह सीट दिलाई। 2016 में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से विधायक बने और बाद में मंत्री बने। लेकिन 2021 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और उसी सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी ने खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़कर उन्हें चुनौती दी, लेकिन वह 1,956 वोटों से हार गईं। यह ममता बनर्जी के राजनीति क करियर की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। अब जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद नंदीग्राम पहुंचे, तो उन्होंने वहां एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि जिस तरह फलता में बीजेपी को एक लाख से अधिक वोटों से जीत मिली है, उसी तरह की जीत वह नंदीग्राम में भी चाहते हैं। इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस की चिंता और बढ़ गई है। टीएमसी के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे नंदीग्राम के लिए कोई इच्छुक उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। पबित्र कर और शेख सुफियान के इनकार ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। पार्टी अब दूसरे नेताओं से संपर्क कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। इस बीच, बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और शुभेंदु अधिकारी खुद नंदीग्राम में प्रचार करना चाहते हैं। उपचुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन राजनीति क गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर टीएमसी को कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो बीजेपी के लिए यह सीट जीतना आसान हो जाएगा। नंदीग्राम का उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में दोनों पार्टियों की ताकत की परीक्षा बन गया है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम विधानसभा सीट हमेशा से एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील सीट रही है। यह वही सीट है जहां से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराकर इतिहास रचा था। अब जब शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट को अपने पास रखते हुए नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया है, तो वहां उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इस उपचुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खबर है कि टीएमसी के दो वरिष्ठ नेताओं ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। यह स्थिति कुछ हद तक फलता की याद दिलाती है, जहां टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने वोटिंग से पहले ही कदम पीछे खींच लिए थे। अब नंदीग्राम में भी ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है। जिन दो नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना किया है, उनमें पबित्र कर का नाम सबसे प्रमुख है। पबित्र कर 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और 9,665 वोटों से हार गए थे। इसके बाद वह बीजेपी में चले गए थे, लेकिन 2026 के चुनाव से ठीक पहले वापस टीएमसी में लौट आए। तब उन्होंने कहा था कि वह बीजेपी की नीतियों से निराश हैं। हालांकि, हार के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी थी। टीएमसी ने उनसे उपचुनाव लड़ने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दूसरी नेता शेख सुफियान हैं, जो टीएमसी की सीनियर और स्थानीय नेता हैं। शेख सुफियान ने 2006 में नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वह सीपीआई के शेख मोहम्मद इलियास से हार गए थे। उन्होंने कहा है कि उनकी अब चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह परिवार की सलाह पर सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। नंदीग्राम का चुनावी इतिहास काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। 2006 में सीपीआई के शेख मोहम्मद इलियास ने यह सीट जीती थी, लेकिन बाद में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद 2009 में हुए उपचुनाव में टीएमसी ने फिरोजा बीबी को टिकट दिया और उन्होंने सीपीआई के उम्मीदवार को हराकर पार्टी को यह सीट दिलाई। 2016 में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से विधायक बने और बाद में मंत्री बने। लेकिन 2021 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और उसी सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी ने खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़कर उन्हें चुनौती दी, लेकिन वह 1,956 वोटों से हार गईं। यह ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। अब जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद नंदीग्राम पहुंचे, तो उन्होंने वहां एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि जिस तरह फलता में बीजेपी को एक लाख से अधिक वोटों से जीत मिली है, उसी तरह की जीत वह नंदीग्राम में भी चाहते हैं। इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस की चिंता और बढ़ गई है। टीएमसी के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे नंदीग्राम के लिए कोई इच्छुक उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। पबित्र कर और शेख सुफियान के इनकार ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। पार्टी अब दूसरे नेताओं से संपर्क कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। इस बीच, बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और शुभेंदु अधिकारी खुद नंदीग्राम में प्रचार करना चाहते हैं। उपचुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर टीएमसी को कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो बीजेपी के लिए यह सीट जीतना आसान हो जाएगा। नंदीग्राम का उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में दोनों पार्टियों की ताकत की परीक्षा बन गया है





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