पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को विकास कार्यों की प्रधान समन्वयक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें अपने मौजूदा पद से हटा दिया गया था लेकिन उन्हें विशेष और अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सूत्रों के अनुसार विकास कार्यों की प्रधान समन्वयक के रूप में नंदनी चक्रवर्ती को सबसे बड़ा काम करना होगा। यह पहला काम राज्य में बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा कराना होगा।

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। नंदनी चक्रवर्ती को हाल ही में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने उनके पद से हटा दिया गया था। नबन्ना स्थित वर्तमान राज्य सचिवालय के एक सूत्र ने बताया कि नंदनी चक्रवर्ती को उनके मौजूदा पद विकास कार्यों की प्रधान समन्वयक पर बरकरार रखा गया है। यह पद सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन है लेकिन उन्हें विशेष और अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सूत्रों के अनुसार विकास कार्यों की प्रधान समन्वयक के रूप में नंदनी चक्रवर्ती को सबसे बड़ा काम करना होगा। यह पहला काम राज्य में बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कांटेद ार तार की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा कराना होगा.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। नंदनी चक्रवर्ती को हाल ही में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने उनके पद से हटा दिया गया था। नबन्ना स्थित वर्तमान राज्य सचिवालय के एक सूत्र ने बताया कि नंदनी चक्रवर्ती को उनके मौजूदा पद विकास कार्यों की प्रधान समन्वयक पर बरकरार रखा गया है। यह पद सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन है लेकिन उन्हें विशेष और अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सूत्रों के अनुसार विकास कार्यों की प्रधान समन्वयक के रूप में नंदनी चक्रवर्ती को सबसे बड़ा काम करना होगा। यह पहला काम राज्य में बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा कराना होगा





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

नंदिनी चक्रवर्ती बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी निवेश आयोग नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय नंदनी चक्रवर्ती को विकास कार्यों की प्रधान समन बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कांटेद

United States Latest News, United States Headlines