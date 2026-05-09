नए राजनीतिक समीकरण बनाने को शिमला की भाजपा, क्योंथल राजपरिवार से जुड़ा चेहरा युवा नेता के तौर पर उभरता है

हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनावों की सरगर्मी में शिमला जिले की राजनीति में नया चेहरा सामने आने से चुनावी माहौल गर्म हुआ है। भाजपा ने क्योंथल रियासत से जुड़े युवा चेहरे कुशल सेन को जिला परिषद चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी बनाकर शिमला ग्रामीण और कुसुम्पटी क्षेत्र में नए राजनीतिक समीकरण तैयार करने के संकेत दिए हैं। उनकी वृुद्धवय की माँ ज्योति सेन भी सरकार में सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। शिमला की भाजपा अब इन क्षेत्रों में नए राजनीतिक समीकरण की खोज में है।

रोहित शर्मा, शिमला। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। शिमला जिला की पंचायतीराज संस्थाओं की राजनीति में नया चेहरा सामने आने से चुनावी माहौल गर्मा गया है। रामपुर, जुब्बल और कोटी रियासतों के बाद क्योंथल राजपरिवार की दूसरी पीढ़ी ने भी सक्रिय राजनीति में औपचारिक एंट्री मार दी है। भाजपा ने क्योंथल रियासत से जुड़े युवा चेहरे कुशल सेन को जिला परिषद चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी बनाकर साफ संकेत दिया है कि पार्टी अब शिमला ग्रामीण और कुसुम्पटी क्षेत्र में नए राजनीतिक समीकरण तैयार करेगी। भविष्य की बड़ी राजनीति की शुरुआत कुशल सेन की उम्मीदवारी को केवल पंचायत चुनाव तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भविष्य की बड़ी राजनीति की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी माता ज्योति सेन भाजपा टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है.

रोहित शर्मा, शिमला। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। शिमला जिला की पंचायतीराज संस्थाओं की राजनीति में नया चेहरा सामने आने से चुनावी माहौल गर्मा गया है। रामपुर, जुब्बल और कोटी रियासतों के बाद क्योंथल राजपरिवार की दूसरी पीढ़ी ने भी सक्रिय राजनीति में औपचारिक एंट्री मार दी है। भाजपा ने क्योंथल रियासत से जुड़े युवा चेहरे कुशल सेन को जिला परिषद चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी बनाकर साफ संकेत दिया है कि पार्टी अब शिमला ग्रामीण और कुसुम्पटी क्षेत्र में नए राजनीतिक समीकरण तैयार करेगी। भविष्य की बड़ी राजनीति की शुरुआत कुशल सेन की उम्मीदवारी को केवल पंचायत चुनाव तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भविष्य की बड़ी राजनीति की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी माता ज्योति सेन भाजपा टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है





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भाजपा कुशल सेन जिला परिषद चुनाव हमलावर प्रत्याशी कुलपति नदी长城

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