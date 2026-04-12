नकली नोट मामले में सपा नेता विवेक यादव पर कसता शिकंजा, संपत्ति कुर्क करने की तैयारी

प्रयागराज में नकली नोट छापने के मामले में वांछित सपा नेता विवेक यादव के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। अब उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने कोर्ट में गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के लिए अर्जी दी है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज । नकली नोट छापकर भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश के मामले में वांछित चल रहे सपा नेता विवेक यादव के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने लगा है। अब उसकी चल और अचल प्रापर्टी भी कुर्क की जाएगी। इसके लिए पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है। सरायइनायत पुलिस ने फरार चल रहे इनामी अभियुक्त विवेक यादव के खिलाफ गैरजमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के लिए अदालत में अर्जी दी है। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद संपत्ति कुर्क करने समेत अन्य कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बताया गया है कि देवरिया के गौरीगंज निवासी सरगना विवेक यादव की गिरफ्तारी होने पर नकली नोट से जुड़े बड़े नेटवर्क का राजफाश होगा। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि विवेक यादव अपने ठिकाने पर नकली नोट छापकर उसे अलग-अलग एजेंट के माध्यम से ग्रामीण बाजारों में खपत कराता था। नेपाल बॉर्डर से लेकर पूर्वांचल के कई जिलों में उसके गिरोह से जुड़े लोग लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। मौजूदा समय में विवेक की लोकेशन नेपाल में ही बताई जा रही है, जहां छिपकर वह फरारी काट रहा है। उसकी गिरफ्तारी न होने के कारण पुलिस दूसरे कदम उठा रही है। इसमें एनबीडब्ल्यू जारी करवाने से लेकर प्रापर्टी को कुर्क करने की कार्रवाई को लेकर कवायद तेज की गई है।

बीते माह सरायइनायत पुलिस ने भदोही निवासी राहुल यादव, विवेक कुमार यादव और देवरिया के नरेंद्र उर्फ विराट यादव व धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार करते हुए नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ किया था। पुलिस की तफ्तीश में गिरफ्तार आरोपितों का सरगना विवेक यादव से बातचीत, चैटिंग समेत दूसरे साक्ष्य मिले थे। पकड़े गए आरोपितों के कब्जे से एक लाख 18 हजार नकली नोट, छापने के उपकरण, कार समेत अन्य सामान बरामद किया गया था। उस मुकदमे में वांछित विवेक और उसके सहयोगी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी है।

फिलहाल थानाध्यक्ष सरायइनायत संजय गुप्ता का कहना है कि एनबीडब्ल्यू के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है। उसके बाद कुर्की सहित दूसरी कार्रवाई की जाएगी। विवेक यादव की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि विवेक यादव की गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है और उसके बाद नकली नोट गिरोह के बारे में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पुलिस इस मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की भी कोशिश कर रही है।

इस गिरोह के तार केवल पूर्वांचल तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह नेटवर्क देश के अन्य हिस्सों में भी फैला हुआ है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई से नकली नोट छापने और बाजार में फैलाने वाले गिरोहों के खिलाफ एक सख्त संदेश गया है। पुलिस का कहना है कि वह इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों को कानून के कठघरे में लाएगी।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नकली नोटों से सावधान रहें और यदि उन्हें कोई नकली नोट मिलता है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस मामले में पुलिस की तत्परता और कार्रवाई से स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और वे पुलिस को सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। पुलिस ने जनता को आश्वस्त किया है कि वह अपराधों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी और समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।





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