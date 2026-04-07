नक्सल मुक्त क्षेत्रों में सीआईएसएफ के जवानों का जोखिम भत्ता बंद, कई राज्यों की 35 यूनिट प्रभावित

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सल मुक्त घोषित जिलों में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के अधिकारियों और जवानों को मिलने वाले जोखिम भत्ते को बंद करने का फैसला किया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे झारखंड समेत आठ राज्यों की 35 यूनिट प्रभावित हुई हैं। इस निर्णय से जवानों के वेतन में कटौती होगी और उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा।

जागरण संवाददाता, बोकारो। देश के कई जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के अधिकारियों और जवानों को मिलने वाला जोखिम भत्ता अब बंद कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, जिससे झारखंड समेत आठ राज्यों की 35 यूनिट प्रभावित हुई हैं। इनमें झारखंड के बोकारो, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार और चतरा जिलों की उग्रवाद प्रभावित इकाइयों में कार्यरत अधिकारी और जवान भी शामिल हैं। सीआईएसएफ मुख्यालय ने यह निर्णय गृह

मंत्रालय की ‘नक्सल मुक्त’ योजना के तहत लिया है। मंत्रालय ने 31 मार्च 2026 तक इसे देशभर में लागू करने का निर्देश सभी अर्द्धसैनिक बलों को दिया था। दरअसल, सीआईएसएफ के अधिकारियों और जवानों को संवेदनशील एवं उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती के आधार पर जोखिम भत्ता दिया जाता था। इसके तहत कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक को प्रतिमाह 10 हजार रुपये, जबकि सहायक कमांडेंट से लेकर डीआईजी तक को 17 हजार रुपये अतिरिक्त मिलते थे। अब जबकि देश के अधिकांश राज्यों में नक्सल समस्या काफी हद तक कम हो गई है, गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ की 35 इकाइयों में जोखिम भत्ता पर रोक लगा दी है। इससे पहले 26 मार्च को भी देश के विभिन्न राज्यों में स्थित सीआईएसएफ की 55 इकाइयों में जोखिम भत्ता बंद करने का आदेश जारी किया जा चुका है। इसका असर अधिकारियों और जवानों के वेतन पर साफ दिखाई दे रहा है।\किन-किन इकाइयों में भत्ता बंद: सीआईएसएफ मुख्यालय द्वारा जिन 35 इकाइयों में जोखिम भत्ता बंद किया गया है, उनमें झारखंड के बोकारो, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार, चतरा; बिहार के औरंगाबाद, गया, जमुई, लखीसराय; पश्चिम बंगाल के झारग्राम; मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला; महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, गोंदिया; आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू; तेलंगाना के कोठागुडेम, मुलुगु; छत्तीसगढ़ के बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, मानपुर, कांकेर तथा ओडिशा के सुंदरगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगड़ा और नवरंगपुर जिले शामिल हैं। गृह मंत्रालय के इस फैसले से सीआईएसएफ के उन जवानों पर सीधा असर पड़ेगा जो इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात थे। जोखिम भत्ता बंद होने से उनकी सैलरी में कटौती होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई जवान और अधिकारी उम्मीद कर रहे थे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने के कारण उन्हें मिलने वाले भत्ते में वृद्धि की जाएगी।\इस निर्णय से सीआईएसएफ के जवानों में निराशा भी देखी जा रही है। उनका मानना है कि भले ही नक्सलवाद का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन इन क्षेत्रों में काम करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। जवानों का कहना है कि उन्हें अब भी जान का खतरा बना रहता है और उन्हें सुरक्षा संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जोखिम भत्ता बंद करना उनके मनोबल को प्रभावित कर सकता है। सीआईएसएफ के अधिकारी इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों को प्रोत्साहित करने और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम भत्ता जारी रखना आवश्यक है। वे गृह मंत्रालय से इस मामले पर दोबारा विचार करने और जवानों के हितों को ध्यान में रखने का आग्रह कर रहे हैं। यह मुद्दा आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण बहस का विषय बन सकता है, क्योंकि यह जवानों की सुरक्षा और उनके वित्तीय हितों से जुड़ा हुआ है। सरकार को इस पर उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि जवानों का मनोबल बना रहे और वे देश की सेवा में तत्पर रहें





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