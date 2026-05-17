नगर निगम चला रहा वाटर स्प्रिंकलर, गर्मी से बचाव के लिए

कानपुर शहर में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया। वाटर स्प्रिंकलर से लोगों को कुछ देर के लिए राहत मिली, लेकिन दोपहर की तपिश ने फिर मुश्किल बढ़ा दी। गर्मी की वजह से शहर के बाजारों और चौराहों पर दोपहर के समय आवाजाही कम नजर आई। जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोग ही सड़कों पर दिखे।
गर्मी से बचाव के लिए नगर निगम चलवा रहा वाटर स्प्रिंकलर । कानपुर शहर में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह से निकली तेज धूप ने दोपहर तक आग बरसने जैसा एहसास कराया, जबकि लू के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर दिया। दिनभर सड़कों पर निकलने वाले लोग चेहरे को कपड़े, गमछे और अंगौछे से ढककर चलते नजर आए। तेज धूप का असर इतना ज्यादा रहा कि खड़ी गाड़ियों की सीटें भी तपने लगीं और लोगों को बैठने से पहले उन पर पानी डालकर ठंडा करना पड़ा। आने वाले तीन दिनों में लू चलने की संभावना है।भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए नगर निगम की ओर से शहर की प्रमुख सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलर चलवाए गए। सड़कों पर पानी के छिड़काव से कुछ देर के लिए लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन दोपहर की तपिश ने फिर मुश्किल बढ़ा दी। गर्मी की वजह से शहर के बाजारों और चौराहों पर दोपहर के समय आवाजाही कम नजर आई। जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोग ही सड़कों पर दिखे। ठंडे पेय , गन्ने के रस और नींबू पानी की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई।सीएसए के वेदर स्टेशन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा। रात में भी गर्म हवाओं के कारण लोगों को राहत नहीं मिल सकी और उमस ने परेशानी बढ़ाए रखी।मौसम विशेषज्ञ डॉ.
एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा। तेज धूप निकलेगा व लू चल सकती है। तापमान भी बढ़ेगी। डब्ल्यूडी पहाड़ों के ऊपर आने पर शाम के समय बादल छा सकते हैं।MP के 15 शहरों में पारा 43°C पार... खंडवा सबसे गर्मबारिश से पहले होगी शहर के सभी नालों की सफाईहल्द्वानी में कांग्रेस का हल्लाबोलश्रीगंगानगर में दो दिन आंधी-बारिश का अलर्
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