नगर निगम महापौर ने केशवपुरम जोन के अंतर्गत कमला नगर के वार्ड संख्या-69 क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां ढलाव की स्थिति और गंदगी को लेकर असंतोष व्यक्त किया

नगर निगम महापौर प्रवेश वाही ने बाहरी दिल्ली के केशवपुरम जोन के अंतर्गत कमला नगर के वार्ड संख्या-69 क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने ढलाव की अत्यंत खराब स्थिति और क्षेत्र में फैली गंदगी को लेकर गहरा असंतोष व्यक्त किया और कूड़ा उठाने वाली कंपनी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान महापौर ने सर्वप्रथम नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने गुलाबी बाग स्थित डीडीए फ्लैट्स में दिल्ली नगर निगम द्वारा विकसित पार्क का उद्घाटन किया तथा क्षेत्रवासियों से संवाद किया। रोशनारा बाग के निरीक्षण के दौरान महापौर ने उद्यान विभाग के जर्जर कार्यालय के तत्काल मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने रोशनारा बाग स्थित झील का निरीक्षण कर उसकी नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महापौर ने पार्क में सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक पंप हाउस के निर्माण के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर क्षेत्रीय निगम पार्षद रेनू अग्रवाल, अपर आयुक्त लीलाधर मेघवाल, क्षेत्रीय उपायुक्त मोहित बंसल आदि उपस्थित रहे।

बाहरी दिल्ली में नगर निगम महापौर प्रवेश वाही ने केशवपुरम जोन के अंतर्गत कमला नगर के वार्ड संख्या-69 क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंधोरा कला में बने ढलाव की अत्यंत खराब स्थिति और क्षेत्र में फैली गंदगी को लेकर गहरा असंतोष व्यक्त किया और कूड़ा उठाने वाली कंपनी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। महापौर ने चेतावनी दी कि ढलाव की प्रतिदिन दो बार अनिवार्य रूप से सफाई सुनिश्चित की जाए और यदि अगली बार निरीक्षण के दौरान स्थिति में सुधार नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान महापौर ने सर्वप्रथम नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने गुलाबी बाग स्थित डीडीए फ्लैट्स में दिल्ली नगर निगम द्वारा विकसित पार्क का उद्घाटन किया तथा क्षेत्रवासियों से संवाद किया। रोशनारा बाग के निरीक्षण के दौरान महापौर ने उद्यान विभाग के जर्जर कार्यालय के तत्काल मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने रोशनारा बाग स्थित झील का निरीक्षण कर उसकी नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महापौर ने पार्क में सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक पंप हाउस के निर्माण के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर क्षेत्रीय निगम पार्षद रेनू अग्रवाल, अपर आयुक्त लीलाधर मेघवाल, क्षेत्रीय उपायुक्त मोहित बंसल आदि उपस्थित रहे। दिल्ली में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना भी पढ़ें.

बाहरी दिल्ली में नगर निगम महापौर प्रवेश वाही ने केशवपुरम जोन के अंतर्गत कमला नगर के वार्ड संख्या-69 क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंधोरा कला में बने ढलाव की अत्यंत खराब स्थिति और क्षेत्र में फैली गंदगी को लेकर गहरा असंतोष व्यक्त किया और कूड़ा उठाने वाली कंपनी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। महापौर ने चेतावनी दी कि ढलाव की प्रतिदिन दो बार अनिवार्य रूप से सफाई सुनिश्चित की जाए और यदि अगली बार निरीक्षण के दौरान स्थिति में सुधार नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान महापौर ने सर्वप्रथम नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने गुलाबी बाग स्थित डीडीए फ्लैट्स में दिल्ली नगर निगम द्वारा विकसित पार्क का उद्घाटन किया तथा क्षेत्रवासियों से संवाद किया। रोशनारा बाग के निरीक्षण के दौरान महापौर ने उद्यान विभाग के जर्जर कार्यालय के तत्काल मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने रोशनारा बाग स्थित झील का निरीक्षण कर उसकी नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महापौर ने पार्क में सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक पंप हाउस के निर्माण के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर क्षेत्रीय निगम पार्षद रेनू अग्रवाल, अपर आयुक्त लीलाधर मेघवाल, क्षेत्रीय उपायुक्त मोहित बंसल आदि उपस्थित रहे। दिल्ली में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना भी पढ़ें





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Delhi Nagar Nigam Mahapaur Wards Waste Management Park Sewerage Lighting

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GK: कहां है दुनिया की आखिरी सड़क, जिसके आगे खत्म हो जाता है रास्ता? अकेले यात्रा करने पर है रोक!ई-69 हाइवे (E 69 Norway last road) नॉर्वे की आखिरी सड़क है. ये पश्चिमी यूरोप के उत्तर में है. ये हाइवे 129 किलोमीटर लंबा है और दक्षिण से उत्तर तक जाता है. उत्तर में यूरोप के आखिरी पॉइंट नॉर्थ कैप तक इसकी पहुंच है.

Read more »

ये है दुनिया की आखिरी सड़क, जहां खत्म हो जाता है रास्ता – अकेले यात्रा करने पर है रोक!दुनिया की आखिरी सड़क के बारे में जानना वाकई दिलचस्प है. यह सड़क नॉर्वे में स्थित है और इसे ई-69 हाइवे के नाम से जाना जाता है. यह हाइवे पश्चिमी यूरोप के उत्तर में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 129 किलोमीटर है. यह सड़क दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है और यूरोप के आखिरी पॉइंट नॉर्थ कैप तक पहुंचती है.

Read more »

12 करोड़ का फ्लैट, 51 फ्लोर का टावर; कि‍स शहर में बन रहा ट्रंप का प्रोजेक्‍ट, क्‍या होगी खास‍ियत?एम3एम ग्रुप की कंपनी स्मार्टवर्ल्ड डेवलपर्स और ट्रिबेका ने गुरुग्राम के सेक्टर-69 में ‘ट्रंप रेजिडेंस’ प्रोजेक्‍ट शुरू क‍िया है. कुल 288 यून‍िट वाले इस प्रोजेक्‍ट का कुल सेलेबल एर‍िया 12 लाख वर्ग फीट है.

Read more »

Trump Residences: कांच की दीवारें, 22 फीट पर छत, 15 करोड़ का फ्लैट...गुरुग्राम में बन रहे ट्रंप के नए प्रोजेक्‍ट की क्‍या है खास‍ियत?यह प्रोजेक्ट गुरुग्राम में ट्रंप ब्रांड का दूसरा और देश में छठा हाउस‍िंग प्रोजेक्‍ट है. न्यूयॉर्क के बाद गुरुग्राम पहला ऐसा शहर है जहां पर दो ट्रंप टावर्स हैं. सेक्टर-69 स्थित ट्रंप रेजिडेंसेस में दो 51 मंजिला टावर हैं, जिनमें 298 लग्जरी घर होंगे. घर की कीमत 8 करोड़ से 15 करोड़ रुपये के बीच है.

Read more »

दिन में डॉक्टरी और रात में UPSC की तैयारी, पॉकेट नोट्स लेकर चलती थीं डॉ. अक्षिता, पहली बार में बन गईं IASIAS Success Story: यूपीएससी की तैयारी के लिए दिन में डाॅक्टरी करते-करते भी पढ़ाई का समय निकाला। रात में तैयारी पर पूरा फोकस करने वाली डाॅ. अक्षिता पहली बार में IAS बनी थीं। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक-69 कै साथ सिविल सेवा परीक्षा पास की थी।

Read more »

लिव इन पार्टनर के साथ हैवानियत: 'प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डाल लगाई आग', गुरुग्राम में युवक ने पार कीं हदेंहरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर-69 में आपसी सहमति से रही छात्रा के साथ चरित्र पर शक होने पर मारपीट करने के आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल

Read more »