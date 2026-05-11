नगर निगम की टीम बिना नक्शा के बने मकानों और नगर निगम से पास नक्शा के विपरीत बने आवासीय और व्यावसायिक भवनों पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए फिर से अभियंताओं की टीम गठित की जाएगी। शहर में बन रहे माल-मार्केट, अपार्टमेंट और बहुमंजिले व्यावसायिक भवनों की जांच कर रिपोर्ट देगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पानी पंपों की खराबी दूर करने और पानी पाइप लाइनों में हुए लीकेज का शिकायत मिलते हुए दुरुस्त करने के लिए निगम के दसों अंचल में एक-एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जनता की शिकायत मिलते ही टास्क फोर्स त्वरित कार्रवाई करेगा।

नगर निगम की टीम बिना नक्शा के बने मकान ों और नगर निगम से पास नक्शा के विपरीत बने आवासीय और व्यावसायिक भवनों पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए फिर से अभियंताओं की टीम गठित की जाएगी। शहर में बन रहे माल-मार्केट , अपार्टमेंट और बहुमंजिले व्यावसायिक भवन ों की जांच कर रिपोर्ट देगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पानी पंपों की खराबी दूर करने और पानी पाइप लाइनों में हुए लीकेज का शिकायत मिलते हुए दुरुस्त करने के लिए निगम के दसों अंचल में एक-एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जनता की शिकायत मिलते ही टास्क फोर्स त्वरित कार्रवाई करेगा.

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