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नगर निगम की टीम बिना नक्शा के बने मकानों और नगर निगम से पास नक्शा के विपरीत बने आवासीय और व्यावसायिक भवनों पर कार्रवाई करेगी।

नगर निगम News

नगर निगम की टीम बिना नक्शा के बने मकानों और नगर निगम से पास नक्शा के विपरीत बने आवासीय और व्यावसायिक भवनों पर कार्रवाई करेगी।
नगर निगमबिना नक्शा के बने मकाननगर निगम से पास नक्शा के विपरीत बने आवासीय और
📆11-05-2026 17:31:00
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नगर निगम की टीम बिना नक्शा के बने मकानों और नगर निगम से पास नक्शा के विपरीत बने आवासीय और व्यावसायिक भवनों पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए फिर से अभियंताओं की टीम गठित की जाएगी। शहर में बन रहे माल-मार्केट, अपार्टमेंट और बहुमंजिले व्यावसायिक भवनों की जांच कर रिपोर्ट देगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पानी पंपों की खराबी दूर करने और पानी पाइप लाइनों में हुए लीकेज का शिकायत मिलते हुए दुरुस्त करने के लिए निगम के दसों अंचल में एक-एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जनता की शिकायत मिलते ही टास्क फोर्स त्वरित कार्रवाई करेगा।

नगर निगम की टीम बिना नक्शा के बने मकान ों और नगर निगम से पास नक्शा के विपरीत बने आवासीय और व्यावसायिक भवनों पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए फिर से अभियंताओं की टीम गठित की जाएगी। शहर में बन रहे माल-मार्केट , अपार्टमेंट और बहुमंजिले व्यावसायिक भवन ों की जांच कर रिपोर्ट देगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पानी पंपों की खराबी दूर करने और पानी पाइप लाइनों में हुए लीकेज का शिकायत मिलते हुए दुरुस्त करने के लिए निगम के दसों अंचल में एक-एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जनता की शिकायत मिलते ही टास्क फोर्स त्वरित कार्रवाई करेगा.

नगर निगम की टीम बिना नक्शा के बने मकानों और नगर निगम से पास नक्शा के विपरीत बने आवासीय और व्यावसायिक भवनों पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए फिर से अभियंताओं की टीम गठित की जाएगी। शहर में बन रहे माल-मार्केट, अपार्टमेंट और बहुमंजिले व्यावसायिक भवनों की जांच कर रिपोर्ट देगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पानी पंपों की खराबी दूर करने और पानी पाइप लाइनों में हुए लीकेज का शिकायत मिलते हुए दुरुस्त करने के लिए निगम के दसों अंचल में एक-एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जनता की शिकायत मिलते ही टास्क फोर्स त्वरित कार्रवाई करेगा

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