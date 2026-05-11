नगर निगम की कार्रवाई में विरोध, बुलडोजर चलाकर 300-350 अस्थाई दुकानों को गिराया गया

नगर निगम की कार्रवाई में दुकानदारों व स्थानीय लोगों की भारी भीड़ ने विरोध किया और बुलडोजर के आगे बैठ गए। लोगों के भारी विरोध के चलते नगर के दस्ते को कार्रवाई बीच में छोड़कर जाना पड़ा। कतरत मार्केट में अतिक्रमण का मुद्दा दैनिक जागरण ने 11 मई के अंक में प्रमुखता के साथ उठाया है।

बाहरी दिल्ली की मंगोलपुरी की कतरन मार्केट में सोमवार को नगर निगम ने बड़े स्तर पर अतिक्रण हटाए गए। आर-ब्लाक से लेकर क्यू-ब्लाक तक एक किलोमीटर से अधिक लंबे सड़क मार्ग के किनारे व फुटपाथ पर अवैध रूप से बनाई गई सैंकड़ों छप्परनुमा दुकानों पर बुलडोजर चला। तीन घंटे चले बुलडोजर ने अनुमानित 300-350 अस्थाई दुकानों को गिराया। इसी बीच दुकानदार ों व स्थानीय लोगों की भारी भीड़ ने निगम की कार्रवाई का विरोध किया और बुलडोजर के आगे बैठ गए। घंटेभर हंगामे व तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस की बार-बार चेतावनी के बावजूद लोग सड़क से नहीं हटे। लोगों के भारी विरोध के चलते नगर के दस्ते को कार्रवाई बीच में छोड़कर जाना पड़ा। कतरत मार्केट में अतिक्रमण का मुद्दा दैनिक जागरण ने 11 मई के अंक में प्रमुखता के साथ उठाया है .

बाहरी दिल्ली की मंगोलपुरी की कतरन मार्केट में सोमवार को नगर निगम ने बड़े स्तर पर अतिक्रण हटाए गए। आर-ब्लाक से लेकर क्यू-ब्लाक तक एक किलोमीटर से अधिक लंबे सड़क मार्ग के किनारे व फुटपाथ पर अवैध रूप से बनाई गई सैंकड़ों छप्परनुमा दुकानों पर बुलडोजर चला। तीन घंटे चले बुलडोजर ने अनुमानित 300-350 अस्थाई दुकानों को गिराया। इसी बीच दुकानदारों व स्थानीय लोगों की भारी भीड़ ने निगम की कार्रवाई का विरोध किया और बुलडोजर के आगे बैठ गए। घंटेभर हंगामे व तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस की बार-बार चेतावनी के बावजूद लोग सड़क से नहीं हटे। लोगों के भारी विरोध के चलते नगर के दस्ते को कार्रवाई बीच में छोड़कर जाना पड़ा। कतरत मार्केट में अतिक्रमण का मुद्दा दैनिक जागरण ने 11 मई के अंक में प्रमुखता के साथ उठाया है





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नगर निगम अतिक्रमण बुलडोजर दुकानदार स्थानीय लोगों प्रमुखता के साथ उठाया है दैनिक जागरण

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