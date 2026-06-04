नया गुरुग्राम: डीएलएफ फेज-3 के यू ब्लाक में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान

नया गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-3 के यू ब्लाक में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने सार्वजनिक भूमि और सड़कों पर बढ़ते अवैध कब्जों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। साढ़े सात घंटे की कार्रवाई में सैकड़ों अवैध निर्माण जैसे रैंप, सीढ़ियां, खोखे, कियोस्क आदि को हटाया गया। विभाग ने संपत्ति मालिकों को अंतिम चेतावनी देते हुए स्वयं हटाने का निर्देश दिया है। अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा।

नया गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-3 के यू ब्लाक में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस साढ़े सात घंटे की कार्रव यू ब्लाक में साढ़े सात घंटे चला अतिक्रमण हटाओ अभियान ।यातायात बाधित करने वाले रैंप, सीढ़ियां, खोखे हटाए गए। नया गुरुग्राम में डीएलएफ फेज-3 के यू ब्लाक में लंबे समय से सार्वजनिक सड़कों और गलियों पर बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बृहस्पतिवार को बड़े स्तर पर अभियान चलाया। करीब साढ़े सात घंटे तक चली कार्रवाई में विभाग की चार टीमों ने यू ब्लाक की 26 से 27 लेन को कवर करते हुए सैकड़ों अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाए।दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुआ अभियान शाम 7:30 बजे तक जारी रहा। कार्रवाई का नेतृत्व डीटीपीई अमित माधोलिया ने किया। अभियान के दौरान लगभग 800 से 900 मकानों के बाहर सार्वजनिक भूमि और सड़कों पर किए गए कब्जों को चिन्हित कर हटाया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यू ब्लाक से पिछले कई महीनों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। स्थानीय लोगों का कहना था कि घरों के आगे बनाए गए रैंप, सीढ़ियां, एक्सटेंशन, ढाबा एवं फूड काउंटर, कियोस्क और अन्य अस्थायी ढांचों के कारण गलियां संकरी होती जा रही थीं। इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा था बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में वाहनों की आवाजाही भी मुश्किल हो रही थी। हाल ही में पुलिस प्रशासन ने भी क्षेत्र में ट्रैफिक बाधित होने और सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण बढ़ने संबंधी जानकारी टाउन प्लानिंग विभाग को दी थी। अभियान के दौरान अवैध रैंप, सीढ़ियां, ग्रिल, एक्सटेंशन, ढाबा एवं फूड काउंटर, रहड़ियां, कियोस्क, पान-बीड़ी के खोखे, लोहे के पोल, अवैध साइन बोर्ड और घरों के बाहर बनाए गए बैठने के प्लेटफॉर्म हटाए गए। कुछ स्थानों पर कार्रवाई से बचने के लिए कियोस्क और खोखों को खाली प्लाटों में छिपाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन विभागीय टीमों ने उन्हें भी तुड़वा दिया।इसके अलावा मकानों के बाहर रखी गई पानी की टंकियों को लेकर भी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने संबंधित संपत्ति मालिकों को अंतिम चेतावनी देते हुए इन्हें स्वयं हटाने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय के भीतर टंकियां नहीं हटाई गईं तो विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अभियान में डीटीपीई अमित माधोलिया के अलावा एटीपी दिव्या दहिया, जूनियर इंजीनियर हर्षित सलूजा, जूनियर इंजीनियर आकाश राव, जूनियर इंजीनियर राजन झा और गुलशन सिंह सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। चार अलग-अलग टीमों ने विभिन्न लेनों में एक साथ कार्रवाई की। यू ब्लाक में अतिक्रमण हटाने का अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। पहले पूरे यू ब्लाक को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, उसके बाद डीएलएफ फेज-3 के अन्य ब्लाकों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक सड़कें और स्थान आम लोगों की सुविधा के लिए हैं और उन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा.

नया गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-3 के यू ब्लाक में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस साढ़े सात घंटे की कार्रवयू ब्लाक में साढ़े सात घंटे चला अतिक्रमण हटाओ अभियान।यातायात बाधित करने वाले रैंप, सीढ़ियां, खोखे हटाए गए।नया गुरुग्राम में डीएलएफ फेज-3 के यू ब्लाक में लंबे समय से सार्वजनिक सड़कों और गलियों पर बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बृहस्पतिवार को बड़े स्तर पर अभियान चलाया। करीब साढ़े सात घंटे तक चली कार्रवाई में विभाग की चार टीमों ने यू ब्लाक की 26 से 27 लेन को कवर करते हुए सैकड़ों अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाए।दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुआ अभियान शाम 7:30 बजे तक जारी रहा। कार्रवाई का नेतृत्व डीटीपीई अमित माधोलिया ने किया। अभियान के दौरान लगभग 800 से 900 मकानों के बाहर सार्वजनिक भूमि और सड़कों पर किए गए कब्जों को चिन्हित कर हटाया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यू ब्लाक से पिछले कई महीनों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। स्थानीय लोगों का कहना था कि घरों के आगे बनाए गए रैंप, सीढ़ियां, एक्सटेंशन, ढाबा एवं फूड काउंटर, कियोस्क और अन्य अस्थायी ढांचों के कारण गलियां संकरी होती जा रही थीं। इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा था बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में वाहनों की आवाजाही भी मुश्किल हो रही थी। हाल ही में पुलिस प्रशासन ने भी क्षेत्र में ट्रैफिक बाधित होने और सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण बढ़ने संबंधी जानकारी टाउन प्लानिंग विभाग को दी थी। अभियान के दौरान अवैध रैंप, सीढ़ियां, ग्रिल, एक्सटेंशन, ढाबा एवं फूड काउंटर, रहड़ियां, कियोस्क, पान-बीड़ी के खोखे, लोहे के पोल, अवैध साइन बोर्ड और घरों के बाहर बनाए गए बैठने के प्लेटफॉर्म हटाए गए। कुछ स्थानों पर कार्रवाई से बचने के लिए कियोस्क और खोखों को खाली प्लाटों में छिपाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन विभागीय टीमों ने उन्हें भी तुड़वा दिया।इसके अलावा मकानों के बाहर रखी गई पानी की टंकियों को लेकर भी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने संबंधित संपत्ति मालिकों को अंतिम चेतावनी देते हुए इन्हें स्वयं हटाने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय के भीतर टंकियां नहीं हटाई गईं तो विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अभियान में डीटीपीई अमित माधोलिया के अलावा एटीपी दिव्या दहिया, जूनियर इंजीनियर हर्षित सलूजा, जूनियर इंजीनियर आकाश राव, जूनियर इंजीनियर राजन झा और गुलशन सिंह सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। चार अलग-अलग टीमों ने विभिन्न लेनों में एक साथ कार्रवाई की। यू ब्लाक में अतिक्रमण हटाने का अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। पहले पूरे यू ब्लाक को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, उसके बाद डीएलएफ फेज-3 के अन्य ब्लाकों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक सड़कें और स्थान आम लोगों की सुविधा के लिए हैं और उन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा





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