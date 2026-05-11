नया मुंबई उपनगरीय रेलवे स्टेशन: उपनगरीय रूट पर राहत मिलने का इंतजार

नए उपनगरीय रेलवे स्टेशन के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने कहा कि यह दाद देने वाला प्रोजेक्ट मध्य रेलवे के सबसे व्यस्त रूट पर राहत देने वाला होगा. खासकर पीक अवलोकन में, ठाणे स्टेशन पर रोजाना 6 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं. अब नए स्टेशन के शुरू होने के बाद, ठाणे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ में करीब 31 प्रतिशत और मुलुंड स्टेशन पर लगभग 24 प्रतिशत की कमी आ सकती है.

मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है. केंद्रीय रेल मंत्रालय ने ठाणे और मुलुंड स्टेशन के बीच एक नए उपनगरीय रेल वे स्टेशन के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.

इससे ठाणे, घोड़बंदर, पोखरण रोड और वागले एस्टेट और आस-पास के इलाके के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस मंजूरी की जानकारी दी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि नया स्टेशन मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) की परिवहन व्यवस्था को और अधिक तेज, सुगम और आधुनिक बनाएगा. सीएम फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को धन्यवाद दिया





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नया उपनगरीय रेलवे स्टेशन कर्नाटक तेज सुगम आधुनिक

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