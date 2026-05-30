नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही क्यों होते हैं फाइनल मैच? जानिए वजह

भारत में बड़े क्रिकेट टूर्नामेंटों के फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही क्यों होते हैं? इसके पीछे दर्शक क्षमता, आधुनिक सुविधाएं और बीसीसीआई को होने वाला आर्थिक लाभ प्रमुख कारण हैं।

भारत में क्रिकेट का क्रेज जबरदस्त है। देश के हर राज्य और जिले में क्रिकेट स्टेडियम मौजूद हैं, जहां घरेलू टीमें खेलती हैं। हर राज्य की जनता चाहती है कि उनके शहर में ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैच हों, ताकि वे मैदान पर जाकर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देख सकें। इसलिए भारतीय टीम और आईपीएल के मैच अलग-अलग राज्यों में होते रहते हैं। फिर भी, एक सवाल बार-बार उठता है: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही फाइनल मैच क्यों कराए जाते हैं?

आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी दर्शक क्षमता लगभग 1.3 लाख है। यह भारत के सबसे नए और आधुनिक स्टेडियमों में से एक है। इसी कारण बड़े टूर्नामेंटों के फाइनल जैसे कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023, आईपीएल 2022, 2023, 2025 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल यहां हुए। आईपीएल 2026 का फाइनल भी इसी मैदान पर होने वाला है। जबकि एक समय मुंबई का वानखेड़े और कोलकाता का ईडन गार्डन्स भी बड़े मैचों की मेजबानी करते थे, अब यह सुविधा केवल अहमदाबाद को ही मिलती है। इस स्टेडियम में फाइनल कराने से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को भारी आर्थिक लाभ होता है। 1.3 लाख दर्शकों की क्षमता के कारण टिकटों की भारी बिक्री होती है, जिससे बोर्ड को अच्छा खासा राजस्व मिलता है। इसके अलावा, स्टेडियम में आधुनिक सुविधाएं हैं-बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, उम्दा फ्लडलाइट्स, बड़ी पार्किंग, कॉर्पोरेट बॉक्स, और दर्शक सुविधाएं। पिच भी बेहतरीन है और मैच बिना किसी रुकावट के संपन्न होते हैं। बीसीसीआई ने भी कहा है कि अहमदाबाद में सुरक्षा और प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था है, जिससे बड़े आयोजन करने में आसानी होती है। अब तक इस मैदान पर 16 टेस्ट, 32 वनडे और 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं। यही कारण हैं कि फाइनल मुकाबले लगातार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही आयोजित किए जाते हैं





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