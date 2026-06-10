Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

नरेंद्र मोदी का 4399 दिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़कर बने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यरत प्रधानमंत्री

राष्ट्र/राजनीति News

नरेंद्र मोदी का 4399 दिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़कर बने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यरत प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी4399 दिनजवाहरलाल नेहरू
📆10-06-2026 08:21:00
📰NBT Hindi News
90 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 51%

भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 से 10 जून 2024 तक 4399 लगातार दिनों का कार्यकाल पूरा किया, जिससे उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 4398 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देशभर से बधाईयाँ आईं, साथ ही फिल्मी दुनिया, राजनीति और समाज के प्रमुख व्यक्तित्वों ने अपनी प्रशंसा और शुभकामनाएँ व्यक्त कीं।

सन् 2024 के 10 जून को देश के वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 4399 लगातार दिनों का कार्यकाल पूरा किया, जिससे उन्होंने भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पार कर देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यरत प्रधान मंत्री के रूप में गौरव प्राप्त किया।यह ऐतिहासिक क्षण 26 मई 2014 से प्रथम शपथ ग्रहण के बाद से मोदी की नेतृत्वगाथा के उच्चतम शिखर पर समाहित हुआ है। उन्‍होंने न केवल आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से देश को नया रूप दिया, बल्कि कई विदेशी और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का एक ऊँचा प्रोफ़ाइल स्थापित किया। इस उपलक्ष ' 4399 दिन ' के इस अवसर पर देश के विविध क्षेत्र से रिपरूज़िटिव्स और सेलिब्रिटीज ने अपनी प्रशंसा और बधाई संदेश भेजे। बोर्डर पॉलिटिक पार्टियों में भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत, मधुर भंडारकर और नीतू चंद्रा ने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर मोदी के प्रति अपनी शुभकामनाएँ और 'जनसेवा के संकल्प' के प्रति सराहना प्रकट की। अनूप जलोटा और अन्य संगीत व समाजसेवी प्रतिनिधि ने भी मोदी की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह हमेशा कर्तव्यों को निभाते रहें और देश का नेतृत्व करते रहें। इतिहास के पन्नों में यह नया अध्याय 1930 के दशक से लेकर आज तक की भारतीय राजनीति की बदलती प्रवृत्ति को दर्शाता है। जहाँ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक 4398 लगातार दिन सेवा की, वहीं इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के बाद, मोदी को पश्चिमी लोकतंत्र के मूल्यों के संग तटस्थ विदेश नीति और आर्थिक सुधार के नाम पर देश के आगे बढ़ने के मार्ग पर अग्रसर रहना हुआ। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को देखते हुए संसद और विदेश नीति के पक्ष से बड़े उत्सव और सराहनाएँ संचयी हुई हैं। समग्र रूप में, मोदी की ' 4399 दिन ' की उत्कृष्ट यात्रा भारतीय जनता के लिये गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी, और आने वाले वर्षों में 'राष्ट्र कल्याण' के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प का उत्सव जारी रहेगा.

सन् 2024 के 10 जून को देश के वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 4399 लगातार दिनों का कार्यकाल पूरा किया, जिससे उन्होंने भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पार कर देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यरत प्रधान मंत्री के रूप में गौरव प्राप्त किया।यह ऐतिहासिक क्षण 26 मई 2014 से प्रथम शपथ ग्रहण के बाद से मोदी की नेतृत्वगाथा के उच्चतम शिखर पर समाहित हुआ है। उन्‍होंने न केवल आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से देश को नया रूप दिया, बल्कि कई विदेशी और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का एक ऊँचा प्रोफ़ाइल स्थापित किया। इस उपलक्ष '4399 दिन' के इस अवसर पर देश के विविध क्षेत्र से रिपरूज़िटिव्स और सेलिब्रिटीज ने अपनी प्रशंसा और बधाई संदेश भेजे। बोर्डर पॉलिटिक पार्टियों में भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत, मधुर भंडारकर और नीतू चंद्रा ने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर मोदी के प्रति अपनी शुभकामनाएँ और 'जनसेवा के संकल्प' के प्रति सराहना प्रकट की। अनूप जलोटा और अन्य संगीत व समाजसेवी प्रतिनिधि ने भी मोदी की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह हमेशा कर्तव्यों को निभाते रहें और देश का नेतृत्व करते रहें। इतिहास के पन्नों में यह नया अध्याय 1930 के दशक से लेकर आज तक की भारतीय राजनीति की बदलती प्रवृत्ति को दर्शाता है। जहाँ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक 4398 लगातार दिन सेवा की, वहीं इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के बाद, मोदी को पश्चिमी लोकतंत्र के मूल्यों के संग तटस्थ विदेश नीति और आर्थिक सुधार के नाम पर देश के आगे बढ़ने के मार्ग पर अग्रसर रहना हुआ। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को देखते हुए संसद और विदेश नीति के पक्ष से बड़े उत्सव और सराहनाएँ संचयी हुई हैं। समग्र रूप में, मोदी की '4399 दिन' की उत्कृष्ट यात्रा भारतीय जनता के लिये गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी, और आने वाले वर्षों में 'राष्ट्र कल्याण' के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प का उत्सव जारी रहेगा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

नरेंद्र मोदी 4399 दिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

4399 दिन का सफर: नरेंद्र मोदी ने पीछे छोड़ा नेहरू का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, एक-दूसरे से कितना अलग हैं दोनों नेता4399 दिन का सफर: नरेंद्र मोदी ने पीछे छोड़ा नेहरू का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, एक-दूसरे से कितना अलग हैं दोनों नेताजवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी 4,399 दिनों के साथ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन गए हैं। जानते हैं दोनों नेता एक-दूसरे से कैसे अलग हैं...
Read more »

4398 दिन से 4399 दिन तक : नए भारत की आकांक्षाओं के साथ विकसित होती शासन व्यवस्था - modi 4399 days india evolving governance and development4398 दिन से 4399 दिन तक : नए भारत की आकांक्षाओं के साथ विकसित होती शासन व्यवस्था - modi 4399 days india evolving governance and developmentप्रधानमंत्री मोदी का 4399 दिनों का कार्यकाल पंडित नेहरू के 4398 दिनों के कार्यकाल से आगे निकल गया है, जो भारत की शासन व्यवस्था के विकास को दर्शाता है। यह लेख नेहरू के राष्ट्र-निर्माण केंद्रित मॉडल और मोदी के तकनीक-आधारित, परिणामोन्मुखी शासन के बीच अंतर को उजागर करता...
Read more »

पीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड, राजनाथ सिंह ने बताया 'अथक कर्मयोगी'; शाह बोले- यह 12 वर्ष भारत का स्वाभिमान - pm modi 4399 day tenure updates leaders including amit shah and rajnath singh extend congratulationsपीएम मोदी ने बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड, राजनाथ सिंह ने बताया 'अथक कर्मयोगी'; शाह बोले- यह 12 वर्ष भारत का स्वाभिमान - pm modi 4399 day tenure updates leaders including amit shah and rajnath singh extend congratulationsप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4399 दिनों तक सत्ता में रहकर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे वह देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित राष्ट्रनायक बन गए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी सहित कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी और उनके विकासवादी मॉडल की सराहना...
Read more »

CM योगी आदित्यनाथ ने सबसे लंबी अवधि तक PM के रूप में देशसेवा करने वाले जननेता को दी बधाई, कहा-लिखते रहें गाथा - cm yogi adityanath congratulates pm modi on becoming the longestserving elected prime minister in indias historyCM योगी आदित्यनाथ ने सबसे लंबी अवधि तक PM के रूप में देशसेवा करने वाले जननेता को दी बधाई, कहा-लिखते रहें गाथा - cm yogi adityanath congratulates pm modi on becoming the longestserving elected prime minister in indias historyPM Narendra Modi Longest Tenure: निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4399 दिन पूरा कर पीएम नरेन्द्र मोदी सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले जनसेवक बन गए हैं।
Read more »

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4399 दिन पूरे करके निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए नया कीर्तिमान स्थापित कियाप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4399 दिन पूरे करके निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए नया कीर्तिमान स्थापित कियानरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का नया इतिहास रचा। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर आशीर्वाद मांगा गया। भाजपा ने इस अवसर पर जिला एवं महानगर में स्वच्छता, सेवा और धार्मिक कार्यक्रमों का व्यापक आयोजन किया, जिसमें कई मंत्रियों और नेताओं ने सहभागिता की।
Read more »

Patrika Survey: मोदी सरकार के 12 साल पूरे, 51% लोग मानते है 12 साल में बेहतर हुआ जीवन | India Transformation Under Modi Government 2014 Vs 2025 ComparisonPatrika Survey: मोदी सरकार के 12 साल पूरे, 51% लोग मानते है 12 साल में बेहतर हुआ जीवन | India Transformation Under Modi Government 2014 Vs 2025 ComparisonModi Government Achievements: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद पर 4399 दिन पूरे करके पंडित जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पत्रिका सर्वे के अनुसार मोदी सरकार के 12 सालों में 51% लोगों का जीवन बेहतर हुआ है।
Read more »



Render Time: 2026-06-10 11:21:12