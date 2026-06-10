भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 से 10 जून 2024 तक 4399 लगातार दिनों का कार्यकाल पूरा किया, जिससे उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 4398 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देशभर से बधाईयाँ आईं, साथ ही फिल्मी दुनिया, राजनीति और समाज के प्रमुख व्यक्तित्वों ने अपनी प्रशंसा और शुभकामनाएँ व्यक्त कीं।

सन् 2024 के 10 जून को देश के वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 4399 लगातार दिनों का कार्यकाल पूरा किया, जिससे उन्होंने भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पार कर देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यरत प्रधान मंत्री के रूप में गौरव प्राप्त किया।यह ऐतिहासिक क्षण 26 मई 2014 से प्रथम शपथ ग्रहण के बाद से मोदी की नेतृत्वगाथा के उच्चतम शिखर पर समाहित हुआ है। उन्‍होंने न केवल आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से देश को नया रूप दिया, बल्कि कई विदेशी और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का एक ऊँचा प्रोफ़ाइल स्थापित किया। इस उपलक्ष ' 4399 दिन ' के इस अवसर पर देश के विविध क्षेत्र से रिपरूज़िटिव्स और सेलिब्रिटीज ने अपनी प्रशंसा और बधाई संदेश भेजे। बोर्डर पॉलिटिक पार्टियों में भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत, मधुर भंडारकर और नीतू चंद्रा ने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर मोदी के प्रति अपनी शुभकामनाएँ और 'जनसेवा के संकल्प' के प्रति सराहना प्रकट की। अनूप जलोटा और अन्य संगीत व समाजसेवी प्रतिनिधि ने भी मोदी की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह हमेशा कर्तव्यों को निभाते रहें और देश का नेतृत्व करते रहें। इतिहास के पन्नों में यह नया अध्याय 1930 के दशक से लेकर आज तक की भारतीय राजनीति की बदलती प्रवृत्ति को दर्शाता है। जहाँ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक 4398 लगातार दिन सेवा की, वहीं इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के बाद, मोदी को पश्चिमी लोकतंत्र के मूल्यों के संग तटस्थ विदेश नीति और आर्थिक सुधार के नाम पर देश के आगे बढ़ने के मार्ग पर अग्रसर रहना हुआ। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को देखते हुए संसद और विदेश नीति के पक्ष से बड़े उत्सव और सराहनाएँ संचयी हुई हैं। समग्र रूप में, मोदी की ' 4399 दिन ' की उत्कृष्ट यात्रा भारतीय जनता के लिये गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी, और आने वाले वर्षों में 'राष्ट्र कल्याण' के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प का उत्सव जारी रहेगा.

सन् 2024 के 10 जून को देश के वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 4399 लगातार दिनों का कार्यकाल पूरा किया, जिससे उन्होंने भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पार कर देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यरत प्रधान मंत्री के रूप में गौरव प्राप्त किया।यह ऐतिहासिक क्षण 26 मई 2014 से प्रथम शपथ ग्रहण के बाद से मोदी की नेतृत्वगाथा के उच्चतम शिखर पर समाहित हुआ है। उन्‍होंने न केवल आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से देश को नया रूप दिया, बल्कि कई विदेशी और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का एक ऊँचा प्रोफ़ाइल स्थापित किया। इस उपलक्ष '4399 दिन' के इस अवसर पर देश के विविध क्षेत्र से रिपरूज़िटिव्स और सेलिब्रिटीज ने अपनी प्रशंसा और बधाई संदेश भेजे। बोर्डर पॉलिटिक पार्टियों में भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत, मधुर भंडारकर और नीतू चंद्रा ने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर मोदी के प्रति अपनी शुभकामनाएँ और 'जनसेवा के संकल्प' के प्रति सराहना प्रकट की। अनूप जलोटा और अन्य संगीत व समाजसेवी प्रतिनिधि ने भी मोदी की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह हमेशा कर्तव्यों को निभाते रहें और देश का नेतृत्व करते रहें। इतिहास के पन्नों में यह नया अध्याय 1930 के दशक से लेकर आज तक की भारतीय राजनीति की बदलती प्रवृत्ति को दर्शाता है। जहाँ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक 4398 लगातार दिन सेवा की, वहीं इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के बाद, मोदी को पश्चिमी लोकतंत्र के मूल्यों के संग तटस्थ विदेश नीति और आर्थिक सुधार के नाम पर देश के आगे बढ़ने के मार्ग पर अग्रसर रहना हुआ। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को देखते हुए संसद और विदेश नीति के पक्ष से बड़े उत्सव और सराहनाएँ संचयी हुई हैं। समग्र रूप में, मोदी की '4399 दिन' की उत्कृष्ट यात्रा भारतीय जनता के लिये गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी, और आने वाले वर्षों में 'राष्ट्र कल्याण' के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प का उत्सव जारी रहेगा





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