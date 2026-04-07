नवजोत कौर सिद्धू ने बनाई नई पार्टी 'भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी'

पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस से निष्कासन के बाद 'भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी' का गठन किया। पार्टी का उद्देश्य देश और लोगों की सेवा करना और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है।

पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस ी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी, पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी नई राजनीति क पार्टी ' भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी ' की घोषणा कर दी है। कांग्रेस से निष्कासन के बाद, नवजोत कौर की यह नई राजनीति क शुरुआत है। हालांकि, उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी औपचारिक रूप से कांग्रेस में ही हैं। अमृतसर पूर्व से विधायक रहीं नवजोत कौर सिद्धू , कांग्रेस नेतृत्व के निशाने पर तब आई थीं, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए 500 करोड़ रुपये देने का आरोप लगाया

था। इस बयान के बाद असहज हुए कांग्रेस हाईकमान ने पहले उन्हें पार्टी से निलंबित किया और फिर निष्कासित कर दिया। इसके बाद नवजोत कौर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा ने भी उन्हें कोई महत्व नहीं दिया। उनके पति नवजोत सिद्धू ने भी राहुल गांधी से मिलने के लिए कई बार समय मांगा, लेकिन उन्हें भी समय नहीं मिल सका। अंततः, अब नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी अलग पार्टी बनाने का फैसला कर लिया है। सोमवार देर रात उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपनी नई पार्टी की घोषणा की।\नई पार्टी की घोषणा करते हुए, नवजोत कौर ने कहा कि उन्होंने मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व के कामकाज का गहन मूल्यांकन करने के बाद एक राष्ट्रीय स्तर पर नया विकल्प बनाने की दिशा में काम किया है। उनका लक्ष्य देश और लोगों की सेवा करना, और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। उन्होंने अपने संदेश में आध्यात्मिक दृष्टिकोण और 'सत्य और प्रेम' के मार्ग पर चलने की बात कही। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर प्रत्येक राज्य में न्याय, शांति और सेवा के लक्ष्य के साथ काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य को उसकी 'पुरानी पहचान' वापस दिलाने के लिए काम करेगी, जहां प्रेम, साझा संस्कृति, न्याय और स्वतंत्रता की भावना हो। उन्होंने जनता की, जनता के लिए, और जनता द्वारा सरकार देने की बात दोहराई। नवजोत कौर सिद्धू ने अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से भी समर्थन मांगा है, ताकि वे एक मजबूत और समावेशी भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम कर सकें। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलेगी और सभी के अधिकारों की रक्षा करेगी।\यह उल्लेखनीय है कि नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी पार्टी का नाम 'भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी' रखा है, जो उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा को दर्शाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी यह नई राजनीतिक पारी कैसी रहती है और उनकी पार्टी देश की राजनीति में कितना प्रभाव डाल पाती है। नवजोत कौर का कहना है कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और कुशल शासन प्रदान करना होगा। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही हैं। उन्होंने जनता से वादा किया है कि उनकी सरकार एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण करेगी, जहां सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें। यह भी ध्यान देने योग्य है कि नवजोत कौर सिद्धू एक जानी-मानी शख्सियत हैं और उनकी अपनी एक मजबूत पहचान है। उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू भी एक लोकप्रिय राजनेता हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि नवजोत कौर की नई पार्टी को उनके पति का कितना समर्थन मिलता है और क्या वे भी भविष्य में अपनी पत्नी की पार्टी का हिस्सा बनेंगे। नवजोत कौर सिद्धू की पार्टी बनाने का फैसला पंजाब और देश की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। उनकी पार्टी के भविष्य और उनके राजनीतिक कदमों पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी





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