नवरात्रि व्रत: सही तरीके से व्रत रखें, वजन घटाएं और सेहत बनाएं

नवरात्रि के व्रत में सही आहार और जीवनशैली अपनाकर आप वजन घटा सकते हैं, शरीर को विषमुक्त कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जानें व्रत के दौरान क्या खाएं और किन बातों का ध्यान रखें।

नवरात्रि का पावन पर्व आस्था, भक्ति और उत्साह का अनुपम संगम है। इस दौरान घरों में मां दुर्गा की आराधना होती है, मंदिरों में जागरण का आयोजन होता है, और चारों तरफ ढोल-नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है। यह नौ दिवसीय त्योहार सिर्फ पूजा-पाठ का ही अवसर नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर को तरोताजा करने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का भी सुनहरा मौका है। कई बार लोग नवरात्रि के दौरान गलत तरीके से व्रत रखते हैं। वे तले हुए साबूदाना वड़े, आलू के चिप्स, या बड़ी मात्रा में आलू का सेवन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप

उन्हें थकान या पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप सही तरीके से व्रत रखते हैं, तो ये नौ दिन आपके वजन को कम करने और शरीर को विषमुक्त करने में भी सहायक हो सकते हैं। तो, सवाल यह है कि नवरात्रि के व्रत को किस प्रकार किया जाए कि भक्ति भी बनी रहे और स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहे।\विशेषज्ञों के अनुसार, नवरात्रि में व्रत के दौरान वजन घटाने की संभावना होती है। हमारी दैनिक जीवनशैली में तेल-मसाले युक्त भोजन, बर्गर-पिज़्ज़ा, और मिठाइयाँ शामिल होती हैं, जो शरीर में विषाक्त पदार्थों (टॉक्सिन्स) को जमा करते हैं, जिससे पेट में भारीपन और थकान महसूस होती है। नवरात्रि में, जब आप गेहूं-चावल के स्थान पर साबूदाना, कुट्टू का आटा, राजगिरा, और सेंधा नमक का सेवन करते हैं, तो ये आहार पेट के लिए हल्के और ग्लूटेन-मुक्त होते हैं। ये पाचन क्रिया को सुधारते हैं और पेट को आराम पहुँचाते हैं। फल जैसे सेब, अनार, और सब्जियां जैसे लौकी और कद्दू फाइबर और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है। यदि आप तले हुए साबूदाना वड़े, आलू टिक्की या बहुत सारी मिठाइयाँ खाएंगे, तो आपका वजन बढ़ भी सकता है। वजन कम करने के लिए, आपको एक संतुलित आहार का पालन करना होगा जो पेट को हल्का रखे, ऊर्जा प्रदान करे और शरीर को डिटॉक्स करे। इस प्रकार के व्रत में साबूदाना की खिचड़ी, मखाने की खीर, या राजगिरा के लड्डू का सेवन किया जा सकता है। शाम के समय उबली हुई सब्जियां, जैसे लौकी और कद्दू, और छाछ का सेवन करना भी फायदेमंद होता है। दिन में 4-5 बार थोड़ा-थोड़ा खाने से आप ऊर्जावान रहेंगे। खूब पानी पीना और भुने हुए मखाने, बादाम या अखरोट खाना आपको लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान कर सकता है।\व्रत के दौरान डायबिटीज और बीपी के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को मीठे फलों जैसे केला और चीकू का सेवन कम करना चाहिए, जबकि सेब, नाशपाती और अनार बेहतर विकल्प हैं। उन्हें हर 3 घंटे में थोड़ा-थोड़ा खाना चाहिए ताकि उनके शुगर लेवल में स्थिरता बनी रहे। उबली हुई सब्जियां, दही, और मखाने उनके लिए उपयुक्त हैं। बच्चों और बुजुर्गों को इस प्रकार के सख्त और लंबे समय तक चलने वाले व्रत से बचना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। आलू व्रत का एक आसान और सस्ता विकल्प है, लेकिन केवल आलू खाना उचित नहीं है। आलू में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जो वजन बढ़ा सकता है। आलू के साथ फाइबर युक्त सब्जियां, जैसे लौकी और टमाटर, और फल खाना आवश्यक है। ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए व्रत रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी योजना बनाकर इसे आसान बनाया जा सकता है। अपने साथ मखाने, ड्राई फ्रूट्स या साबूदाना खिचड़ी रखें। व्रत के बाद, अचानक सामान्य भोजन शुरू करने से बचना चाहिए। 9 दिन हल्का भोजन करने के बाद, तुरंत तला हुआ या भारी भोजन खाने से पेट खराब हो सकता है। इससे एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। 2-3 दिन बाद धीरे-धीरे दाल, रोटी और हल्की सब्जियां शामिल करें। हल्के व्यायाम जैसे योग, प्राणायाम, या 20-30 मिनट की वॉक व्रत के दौरान शरीर को सक्रिय रखने में मदद करते हैं, लेकिन जिम या भारी वर्कआउट से बचना चाहिए, जिससे थकान और डिहाइड्रेशन हो सकता है। सही आहार और हाइड्रेशन का पालन करने से 9 दिन बाद पाचन क्रिया में सुधार होता है, नींद अच्छी आती है, और शरीर हल्का महसूस होता है।





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

नवरात्रि व्रत व्रत विधि वजन घटाएं डिटॉक्स आहार स्वास्थ्य

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें