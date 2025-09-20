नवरात्र से पहले GST में बदलाव: पूजा सामग्री होंगी सस्ती, जानें नई दरें

22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों के अनुसार, पूजा सामग्री सस्ती हो जाएगी, जिससे नवरात्र के दौरान भक्तों को राहत मिलेगी। इस बदलाव में मूर्तियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना है। इस लेख में, हम नई जीएसटी दरों और उनसे प्रभावित होने वाली वस्तुओं की सूची पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

नई दिल्ली। नई जीएसटी दरें: 22 सितंबर से नवरात्र 2025 की शुरुआत हो रही है। नवरात्र हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसी दिन से भारत में टैक्स सिस्टम, यानी जीएसटी की दरों में हुए बदलाव भी लागू होंगे। जीएसटी दर में कटौती से कई सामान सस्ते हो गए हैं। आम आदमी से जुड़ी लगभग हर वस्तु 22 सितंबर से सस्ती हो रही है। इनमें भगवान की मूर्तियां भी शामिल हैं। 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र के त्योहार में मां दुर्गा की मूर्ति का उपयोग पंडालों में किया जाएगा। ऐसे में मां के भक्तों के लिए मूर्ति खरीदना

सस्ता हो जाएगा। इतना ही नहीं, कई पूजा सामग्री भी सस्ती हो रही है।\वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को जीएसटी दरों में बड़ी कटौती और स्लैब में बदलाव की घोषणा की, जिसके तहत अधिकांश वस्तुओं को 5% और 18% कर दर वाली श्रेणी में रखा गया है। कई खाद्य पदार्थों पर अब 0% या शून्य जीएसटी लगेगा और यहां तक कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर भी कोई कर नहीं लगेगा। सरकार ने लगभग 400 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती के बाद कीमतों में बदलाव पर नजर रखने के लिए व्यापक रणनीतियां भी बनाई हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि 22 सितंबर से मूर्तियों की खरीदारी पर कितना जीएसटी देना होगा और कौन-कौन सी पूजा सामग्री सस्ती और महंगी हुई है। 22 सितंबर से किस पूजा सामग्री पर कितना जीएसटी लगेगा, इसे तालिका के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।\पूजा सामग्री से जुड़े सामान सस्ते हो जाएंगे। पहले इन पर 12% या 18% जीएसटी लगता था। अगरबत्ती में प्रयुक्त कच्चा माल भी सस्ता हो रहा है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न पूजा सामग्रियों पर नई और पुरानी जीएसटी दरें दी गई हैं। क्रम संख्या, सामान, नई जीएसटी दरें और पुरानी जीएसटी दरें इस प्रकार हैं। 1. लकड़ी, पत्थर और धातु की मूर्तियां – 5%, 12%। 2. अगरबत्ती – 5%, 5%। 3. धूप बत्ती/शंकु (गैर-ब्रांडेड) – 5%, 5%। 4. ब्रांडेड धूप स्टिक/कोन – 5%, 12%। 5. सुगंधित मोमबत्तियाँ, सुगंधित तेल – 5%, 12%–18%। 6. घी – 5%, 12%। 7. जैम, फल जेली, मुरब्बा, फल या मेवे की प्यूरी और फल या मेवे का पेस्ट, जो पकाकर प्राप्त किया जाता है, चाहे उसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हो या न मिला हो – 5%, 12%। 8. माचिस की तीलियां – 5%, 12%। 9. विनियरिंग, प्लाईवुड, माचिस की तीलियां (≤6 मिमी मोटी) के लिए शीट्स – 5%, 12%। 10. हस्तकला धातु टेबलवेयर, किचनवेयर, पूजा सामग्री – 5%, 12%। 11. सिरेमिक मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरेमिक लेख – 5%, 12%। 12. हस्तशिल्प - पीतल, तांबा/तांबा मिश्रधातु से बनी कलाकृतियाँ, निकल/चांदी से विद्युत-प्लेटेड – 5%, 12%। बांस की छड़ें – 5%, 12%। सुगंधित तेल – 18%, 18%। राल (गुग्गुल, लोबान) – 5%, 5%–12%। बाइंडिंग पाउडर – 5%, 5%





