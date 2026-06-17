नवादा प्रिंस हत्याकांड: मुख्य आरोपी को हर्दोई से गिरफ्तार, पुलिस ने सफलता जताई

नवादा के चर्चित प्रिंस हत्याकांड में मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश के हर्दोई से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सभी तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और स्पीडी ट्रायल के लिए पर्याप्त साक्ष्य जुटाए हैं। मामले की जांच विशेष टीम द्वारा तकनीकी सर्विलांस और मानवीय सूचना के आधार पर की जा रही है। हत्या की वजह से पीड़ित परिवार को राहति का संकेत मिला है।

नवादा के चर्चित प्रिंस हत्याकांड में मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश के हर्दोई से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे सभी तीनों नामजद आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने स्पीडी ट्रायल के लिए साक्ष्य जुटाए। नगर थाना क्षेत्र के लाइनपार मिर्जापुर निवासी किशोर प्रिंस हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश के हर्दोई जिले से गिरफ्तार कर नवादा लाया गया है। इसके साथ ही इस चर्चित हत्याकांड में नामजद तीनों आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और जल्द ही आरोप पत्र दाखिल कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई जाएगी। पुलिस के अनुसार, तकनीकी सर्विलांस और मानवीय सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी को हर्दोई से दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच में सामने आया है कि ई-रिक्शा चलाने वाले किशोर प्रिंस और आरोपियों के बीच उधार के रुपये तथा ई-रिक्शा में टक्कर को लेकर विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले हुई कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था। इसी रंजिश में आरोपियों ने प्रिंस को बातचीत और समझौते के बहाने बुलाया। वहां शराब पार्टी के दौरान विवाद बढ़ने पर उसकी हत्या कर दी गई। बीते 13 मई 2026 को प्रिंस अचानक लापता हो गया था। स्वजन की शिकायत पर नगर थाना में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज की गई। बाद में पुलिस जांच में हत्या की परतें खुलीं और 22 मई 2026 को शव बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक-एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी जांच के आधार पर केस को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि न्यायालय में आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। पुलिस की इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार ने राहत की उम्मीद जताई है। -हुलास कुमार, सदर एसडीपीओ वन, नवादा.

नवादा के चर्चित प्रिंस हत्याकांड में मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश के हर्दोई से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे सभी तीनों नामजद आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने स्पीडी ट्रायल के लिए साक्ष्य जुटाए। नगर थाना क्षेत्र के लाइनपार मिर्जापुर निवासी किशोर प्रिंस हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश के हर्दोई जिले से गिरफ्तार कर नवादा लाया गया है। इसके साथ ही इस चर्चित हत्याकांड में नामजद तीनों आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और जल्द ही आरोप पत्र दाखिल कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई जाएगी। पुलिस के अनुसार, तकनीकी सर्विलांस और मानवीय सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी को हर्दोई से दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच में सामने आया है कि ई-रिक्शा चलाने वाले किशोर प्रिंस और आरोपियों के बीच उधार के रुपये तथा ई-रिक्शा में टक्कर को लेकर विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले हुई कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था। इसी रंजिश में आरोपियों ने प्रिंस को बातचीत और समझौते के बहाने बुलाया। वहां शराब पार्टी के दौरान विवाद बढ़ने पर उसकी हत्या कर दी गई। बीते 13 मई 2026 को प्रिंस अचानक लापता हो गया था। स्वजन की शिकायत पर नगर थाना में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज की गई। बाद में पुलिस जांच में हत्या की परतें खुलीं और 22 मई 2026 को शव बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक-एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी जांच के आधार पर केस को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि न्यायालय में आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। पुलिस की इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार ने राहत की उम्मीद जताई है। -हुलास कुमार, सदर एसडीपीओ वन, नवादा





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