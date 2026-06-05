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नशा मुक्त नागौर अभियान में 1.13 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज़, डोडा पोस्त तस्कर भोपालराम विश्नोई के खिलाफ कदम

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नशा मुक्त नागौर अभियान में 1.13 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज़, डोडा पोस्त तस्कर भोपालराम विश्नोई के खिलाफ कदम
डोडा पोस्त तस्करीनशा मुक्त नागौर अभियानभोपालराम विश्नोई
📆05-06-2026 09:50:00
📰NBT Hindi News
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नागौर पुलिस ने डोडा पोस्ट के तस्कर भोपालराम विश्नोई की अवैध कमाई से बनी 1.13 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज किया। दो कोठियां, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, जमीन और चार वाहन पर कार्रवाई, तस्करों की आर्थिक धुरी तोड़ने का प्रमुख उपाय।

नशा मुक्त नागौर अभियान के तहत नागौर पुलिस ने डोडा पोस्ट के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और तस्कर भोपालराम विश्नोई की अवैध कमाई से बनाई गई 1.13 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज़ कर दिया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशन में की गई, जिसमें आरोपी द्वारा नशे के कारोबार से अर्जित दो आलीशान कोठियां, एक निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, बीकानेर के नाल हाईवे पर बेशकीमती जमीन तथा चार निजी वाहन शामिल हैं। इन संपत्तियों की कुल बाजार कीमत को लगभग एक करोड़ तेरह लाख पैंतालीस हजार रुपये अनुमानित किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये संपत्तियां पहले भोपालराम के पिता खम्माराम, भाई गोपालराम, बहन‑ससुराल सुशीला तथा रिश्तेदार सालों रामस्वरूप और सुभाष के नाम करवा रखी थीं, पर राजस्व एवं आयकर विभाग के रिकॉर्ड में इनकी वैध आय का कोई दस्तावेज नहीं मिला। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68‑एफ के तहत किए गए इस फ्रिज आदेश को दिल्ली में स्थित सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी पुष्टि मिल गई है। इस कदम को तस्करों की आर्थिक धुरी को तोड़ने और नशा व्यापार को जड़ से समाप्त करने के सबसे प्रभावी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भोपालराम विश्नोई के खिलाफ राजस्थान और मध्यप्रदेश के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट , आर्म्स एक्ट आदि सहित कुल पंद्रह आपराधिक मामलों में दायरियां चल रही हैं और वह वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। 2020 से बड़े पैमाने पर डोडा पोस्ट की तस्करी में सक्रिय रहने वाले इस आरोपित तस्कर को अब उसकी अवैध संपत्ति के माध्यम से कानूनी दांव पर लाया गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे नशा तस्करी या अन्य आपराधिक गतिविधियों की जानकारी 8764521201 पर कॉल या व्हाट्सएप के ज़रिये दें, जिससे समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके और ऐसे अपराधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके.

नशा मुक्त नागौर अभियान के तहत नागौर पुलिस ने डोडा पोस्ट के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और तस्कर भोपालराम विश्नोई की अवैध कमाई से बनाई गई 1.13 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज़ कर दिया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशन में की गई, जिसमें आरोपी द्वारा नशे के कारोबार से अर्जित दो आलीशान कोठियां, एक निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, बीकानेर के नाल हाईवे पर बेशकीमती जमीन तथा चार निजी वाहन शामिल हैं। इन संपत्तियों की कुल बाजार कीमत को लगभग एक करोड़ तेरह लाख पैंतालीस हजार रुपये अनुमानित किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये संपत्तियां पहले भोपालराम के पिता खम्माराम, भाई गोपालराम, बहन‑ससुराल सुशीला तथा रिश्तेदार सालों रामस्वरूप और सुभाष के नाम करवा रखी थीं, पर राजस्व एवं आयकर विभाग के रिकॉर्ड में इनकी वैध आय का कोई दस्तावेज नहीं मिला। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68‑एफ के तहत किए गए इस फ्रिज आदेश को दिल्ली में स्थित सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी पुष्टि मिल गई है। इस कदम को तस्करों की आर्थिक धुरी को तोड़ने और नशा व्यापार को जड़ से समाप्त करने के सबसे प्रभावी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भोपालराम विश्नोई के खिलाफ राजस्थान और मध्यप्रदेश के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि सहित कुल पंद्रह आपराधिक मामलों में दायरियां चल रही हैं और वह वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। 2020 से बड़े पैमाने पर डोडा पोस्ट की तस्करी में सक्रिय रहने वाले इस आरोपित तस्कर को अब उसकी अवैध संपत्ति के माध्यम से कानूनी दांव पर लाया गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे नशा तस्करी या अन्य आपराधिक गतिविधियों की जानकारी 8764521201 पर कॉल या व्हाट्सएप के ज़रिये दें, जिससे समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके और ऐसे अपराधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके

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डोडा पोस्त तस्करी नशा मुक्त नागौर अभियान भोपालराम विश्नोई संपत्ति फ्रीज़ एनडीपीएस एक्ट

 

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