नशा मुक्त नागौर अभियान में 1.13 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज़, डोडा पोस्त तस्कर भोपालराम विश्नोई के खिलाफ कदम

नागौर पुलिस ने डोडा पोस्ट के तस्कर भोपालराम विश्नोई की अवैध कमाई से बनी 1.13 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज किया। दो कोठियां, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, जमीन और चार वाहन पर कार्रवाई, तस्करों की आर्थिक धुरी तोड़ने का प्रमुख उपाय।
नशा मुक्त नागौर अभियान के तहत नागौर पुलिस ने डोडा पोस्ट के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और तस्कर भोपालराम विश्नोई की अवैध कमाई से बनाई गई 1.13 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज़ कर दिया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशन में की गई, जिसमें आरोपी द्वारा नशे के कारोबार से अर्जित दो आलीशान कोठियां, एक निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, बीकानेर के नाल हाईवे पर बेशकीमती जमीन तथा चार निजी वाहन शामिल हैं। इन संपत्तियों की कुल बाजार कीमत को लगभग एक करोड़ तेरह लाख पैंतालीस हजार रुपये अनुमानित किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये संपत्तियां पहले भोपालराम के पिता खम्माराम, भाई गोपालराम, बहन‑ससुराल सुशीला तथा रिश्तेदार सालों रामस्वरूप और सुभाष के नाम करवा रखी थीं, पर राजस्व एवं आयकर विभाग के रिकॉर्ड में इनकी वैध आय का कोई दस्तावेज नहीं मिला। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68‑एफ के तहत किए गए इस फ्रिज आदेश को दिल्ली में स्थित सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी पुष्टि मिल गई है। इस कदम को तस्करों की आर्थिक धुरी को तोड़ने और नशा व्यापार को जड़ से समाप्त करने के सबसे प्रभावी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भोपालराम विश्नोई के खिलाफ राजस्थान और मध्यप्रदेश के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट , आर्म्स एक्ट आदि सहित कुल पंद्रह आपराधिक मामलों में दायरियां चल रही हैं और वह वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। 2020 से बड़े पैमाने पर डोडा पोस्ट की तस्करी में सक्रिय रहने वाले इस आरोपित तस्कर को अब उसकी अवैध संपत्ति के माध्यम से कानूनी दांव पर लाया गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे नशा तस्करी या अन्य आपराधिक गतिविधियों की जानकारी 8764521201 पर कॉल या व्हाट्सएप के ज़रिये दें, जिससे समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके और ऐसे अपराधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके.
नशा मुक्त नागौर अभियान के तहत नागौर पुलिस ने डोडा पोस्ट के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और तस्कर भोपालराम विश्नोई की अवैध कमाई से बनाई गई 1.13 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज़ कर दिया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशन में की गई, जिसमें आरोपी द्वारा नशे के कारोबार से अर्जित दो आलीशान कोठियां, एक निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, बीकानेर के नाल हाईवे पर बेशकीमती जमीन तथा चार निजी वाहन शामिल हैं। इन संपत्तियों की कुल बाजार कीमत को लगभग एक करोड़ तेरह लाख पैंतालीस हजार रुपये अनुमानित किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये संपत्तियां पहले भोपालराम के पिता खम्माराम, भाई गोपालराम, बहन‑ससुराल सुशीला तथा रिश्तेदार सालों रामस्वरूप और सुभाष के नाम करवा रखी थीं, पर राजस्व एवं आयकर विभाग के रिकॉर्ड में इनकी वैध आय का कोई दस्तावेज नहीं मिला। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68‑एफ के तहत किए गए इस फ्रिज आदेश को दिल्ली में स्थित सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी पुष्टि मिल गई है। इस कदम को तस्करों की आर्थिक धुरी को तोड़ने और नशा व्यापार को जड़ से समाप्त करने के सबसे प्रभावी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भोपालराम विश्नोई के खिलाफ राजस्थान और मध्यप्रदेश के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि सहित कुल पंद्रह आपराधिक मामलों में दायरियां चल रही हैं और वह वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। 2020 से बड़े पैमाने पर डोडा पोस्ट की तस्करी में सक्रिय रहने वाले इस आरोपित तस्कर को अब उसकी अवैध संपत्ति के माध्यम से कानूनी दांव पर लाया गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे नशा तस्करी या अन्य आपराधिक गतिविधियों की जानकारी 8764521201 पर कॉल या व्हाट्सएप के ज़रिये दें, जिससे समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके और ऐसे अपराधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके
डोडा पोस्त तस्करी नशा मुक्त नागौर अभियान भोपालराम विश्नोई संपत्ति फ्रीज़ एनडीपीएस एक्ट
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
कोरोना अपडेट: इंडोनेशिया के बाद मलेशिया ने भी अपने नागरिकों की हज यात्रा पर लगाई रोक - BBC Hindiअकेले अमरीका में 20 लाख से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और यहां 1.13 लाख लोगों की जान इस वायरस ने ली है.
Read more »
दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1.13 करोड़ के पार, 5.31 लाख से ज्यादा मौतेंविश्व में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,13,07,066 हो गई है। वहीं अब तक 5,31,203 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। WHO POTUS realDonaldTrump WhiteHouse COVID19updates CoronaVirusUpdates
Read more »
Punjab Budget: 1.13 लाख किसानों का लोन माफ, महिलाओं को फ्री यात्रा की सौगातPunjab Budget Session Live Update वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल कई लोकलुभावन सौगातें दे रहे हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतनमान की सौगात के साथ ही महिलाओं के लिए बस में मुफ्त सफर करना खास है.
Read more »
लखनऊ में ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर ठगी, जालसाजों ने युवक से 1.13 करोड़ रुपये ऐंठेलखनऊ के नीलमथा निवासी अजेय कुमार यादव को साइबर जालसाजों ने निवेश के नाम पर 1.13 करोड़ रुपये का लाभ दिखाकर ठगा। उन्होंने विभिन्न योजनाओं में कुल 22.
Read more »
बाराबंकी पुलिस ने महिला टप्पेबाज गिरोह का किया पर्दाफाश... 5 महिलाएं गिरफ्तार, ₹1.13 लाख नकद और गहने बरामदबाराबंकी पुलिस ने गोरखपुर, महाराजगंज और संतकबीरनगर की पांच महिला टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के जेवरात और 1.13 लाख रुपये बरामद हुए हैं।
Read more »
बिहार में 1.13 करोड़ रूपये की खरीदारी मामले में फंसे में पूर्व EO, नगर विकास विभाग के निर्देश पर दर्ज हुई FIRजोकीहाट नगर पंचायत में 1.13 करोड़ रुपये की कथित अनियमित खरीदारी के मामले में पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी विनोद कुमार पर एफआईआर दर्ज की गई है।
Read more »