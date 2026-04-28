नशे में धुत दूल्हे की शादी रद्द, बरात को वापस भेज दिया गया

पटना जिले के एक गांव में नशे में धुत दूल्हे की शादी रद्द कर दी गई। लड़की पक्ष ने दूल्हे के नशे के व्यवहार को असहनीय बताते हुए शादी से इनकार कर दिया। इस घटना ने समाज में नशे के दुष्परिणामों पर चर्चा को गति दी है।
जागरण संवाददाता, जहानाबाद। एक दूल्हे की शादी में शराब के नशे में धुत होकर आना महंगा पड़ गया, जिसके कारण बिना शादी के ही बरात को वापस लौटना पड़ा। रविवार की रात पटना जिले के शास्त्री नगर थाना के पुनाईचक निवासी रंजन कुमार की बरात ओकरी थाना क्षेत्र के देउरा मठ गांव पहुंची थी। दूल्हे को पहले से ही शराब का नशा था, और वह जलमासा में भी शराब का सेवन कर रहा था। लड़की पक्ष के लोग लगातार दूल्हे की इस हरकत को देख रहे थे, लेकिन वह लोगों के सामने गुटखा भी खाने लगा। फिर भी लड़की पक्ष के लोग नजर अंदाज करते रहे, लेकिन जब दूल्हे को दरवाजे पर लाया गया तो वह नशे में धुत होकर लड़खड़ाने लगा। दूल्हे के साथ बरात ियों को बंधक बनाया गया, तब लड़की पक्ष के लोगों के सब्र का बांध टूट गया और शादी से इनकार कर दिया गया। कई घंटे तक दूल्हे के साथ बरात ियों को बंधक बनाने की भी सूचना है। सुबह में इसकी जानकारी पुलिस को मिली। काफी प्रयास के बाद भी लड़की पक्ष के लोग शादी के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद तय हुआ कि शादी में उपहार रूवरूप दिए गए सामान को वापस कर देना है। इसके बाद बरात वापस लौट गई। लड़की के पिता नागेंद्र राय ने बताया कि मेरी तीसरी बेटी की शादी थी। तिलक समारोह के दिन लड़का सही सलामत लगा, लेकिन बरात में उसकी हरकत ने सभी को चिंता में डाल दिया। नशेड़ी लड़के से बेटी की शादी करने का मतलब है उसका जीवन बर्बाद करना था। इसलिए शादी से इन्कार करते हुए बरात को वापस भेज दिया गया। इस घटना ने समाज में एक नया मुद्दा उठाया है कि शादी में नशे का इस्तेमाल कैसे एक विवाह को बर्बाद कर सकता है। यह घटना लोगों को यह समझाने का भी प्रयास करती है कि शादी एक पवित्र संबंध है और इसमें नशे का कोई स्थान नहीं है। इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने इस तरह के व्यवहार पर रोक लगाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की मांग की है। इसके अलावा, इस घटना ने परिवारों को भी जागरूक कर दिया है कि शादी से पहले दूल्हे और दुल्हन के स्वास्थ्य और आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने भी इस तरह के मामलों पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया है। इस घटना ने समाज में एक नया बहस का मुद्दा भी पैदा कर दिया है कि क्या शादी में नशे का इस्तेमाल एक अपराध है या नहीं। इस घटना के बाद, कई सामाजिक संगठनों ने शादी में नशे का इस्तेमाल रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि शादी में नशे का इस्तेमाल न केवल एक पवित्र संबंध को बर्बाद कर सकता है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा समस्या बन सकता है। इस घटना के बाद, कई परिवारों ने अपने बच्चों को शादी में नशे का इस्तेमाल न करने के लिए सलाह दी है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि शादी में नशे का इस्तेमाल न केवल एक पवित्र संबंध को बर्बाद कर सकता है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा समस्या बन सकता है। इस घटना के बाद, कई सामाजिक संगठनों ने शादी में नशे का इस्तेमाल रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि शादी में नशे का इस्तेमाल न केवल एक पवित्र संबंध को बर्बाद कर सकता है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा समस्या बन सकता है। इस घटना के बाद, कई परिवारों ने अपने बच्चों को शादी में नशे का इस्तेमाल न करने के लिए सलाह दी है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि शादी में नशे का इस्तेमाल न केवल एक पवित्र संबंध को बर्बाद कर सकता है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा समस्या बन सकता है। इस घटना के बाद, कई सामाजिक संगठनों ने शादी में नशे का इस्तेमाल रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि शादी में नशे का इस्तेमाल न केवल एक पवित्र संबंध को बर्बाद कर सकता है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा समस्या बन सकता है। इस घटना के बाद, कई परिवारों ने अपने बच्चों को शादी में नशे का इस्तेमाल न करने के लिए सलाह दी है.
जागरण संवाददाता, जहानाबाद। एक दूल्हे की शादी में शराब के नशे में धुत होकर आना महंगा पड़ गया, जिसके कारण बिना शादी के ही बरात को वापस लौटना पड़ा। रविवार की रात पटना जिले के शास्त्री नगर थाना के पुनाईचक निवासी रंजन कुमार की बरात ओकरी थाना क्षेत्र के देउरा मठ गांव पहुंची थी। दूल्हे को पहले से ही शराब का नशा था, और वह जलमासा में भी शराब का सेवन कर रहा था। लड़की पक्ष के लोग लगातार दूल्हे की इस हरकत को देख रहे थे, लेकिन वह लोगों के सामने गुटखा भी खाने लगा। फिर भी लड़की पक्ष के लोग नजर अंदाज करते रहे, लेकिन जब दूल्हे को दरवाजे पर लाया गया तो वह नशे में धुत होकर लड़खड़ाने लगा। दूल्हे के साथ बरातियों को बंधक बनाया गया, तब लड़की पक्ष के लोगों के सब्र का बांध टूट गया और शादी से इनकार कर दिया गया। कई घंटे तक दूल्हे के साथ बरातियों को बंधक बनाने की भी सूचना है। सुबह में इसकी जानकारी पुलिस को मिली। काफी प्रयास के बाद भी लड़की पक्ष के लोग शादी के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद तय हुआ कि शादी में उपहार रूवरूप दिए गए सामान को वापस कर देना है। इसके बाद बरात वापस लौट गई। लड़की के पिता नागेंद्र राय ने बताया कि मेरी तीसरी बेटी की शादी थी। तिलक समारोह के दिन लड़का सही सलामत लगा, लेकिन बरात में उसकी हरकत ने सभी को चिंता में डाल दिया। नशेड़ी लड़के से बेटी की शादी करने का मतलब है उसका जीवन बर्बाद करना था। इसलिए शादी से इन्कार करते हुए बरात को वापस भेज दिया गया। इस घटना ने समाज में एक नया मुद्दा उठाया है कि शादी में नशे का इस्तेमाल कैसे एक विवाह को बर्बाद कर सकता है। यह घटना लोगों को यह समझाने का भी प्रयास करती है कि शादी एक पवित्र संबंध है और इसमें नशे का कोई स्थान नहीं है। इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने इस तरह के व्यवहार पर रोक लगाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की मांग की है। इसके अलावा, इस घटना ने परिवारों को भी जागरूक कर दिया है कि शादी से पहले दूल्हे और दुल्हन के स्वास्थ्य और आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने भी इस तरह के मामलों पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया है। इस घटना ने समाज में एक नया बहस का मुद्दा भी पैदा कर दिया है कि क्या शादी में नशे का इस्तेमाल एक अपराध है या नहीं। इस घटना के बाद, कई सामाजिक संगठनों ने शादी में नशे का इस्तेमाल रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि शादी में नशे का इस्तेमाल न केवल एक पवित्र संबंध को बर्बाद कर सकता है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा समस्या बन सकता है। इस घटना के बाद, कई परिवारों ने अपने बच्चों को शादी में नशे का इस्तेमाल न करने के लिए सलाह दी है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि शादी में नशे का इस्तेमाल न केवल एक पवित्र संबंध को बर्बाद कर सकता है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा समस्या बन सकता है। इस घटना के बाद, कई सामाजिक संगठनों ने शादी में नशे का इस्तेमाल रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि शादी में नशे का इस्तेमाल न केवल एक पवित्र संबंध को बर्बाद कर सकता है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा समस्या बन सकता है। इस घटना के बाद, कई परिवारों ने अपने बच्चों को शादी में नशे का इस्तेमाल न करने के लिए सलाह दी है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि शादी में नशे का इस्तेमाल न केवल एक पवित्र संबंध को बर्बाद कर सकता है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा समस्या बन सकता है। इस घटना के बाद, कई सामाजिक संगठनों ने शादी में नशे का इस्तेमाल रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि शादी में नशे का इस्तेमाल न केवल एक पवित्र संबंध को बर्बाद कर सकता है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा समस्या बन सकता है। इस घटना के बाद, कई परिवारों ने अपने बच्चों को शादी में नशे का इस्तेमाल न करने के लिए सलाह दी है
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