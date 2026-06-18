नाइजर के एयरपोर्ट पर हथियारबंद हमला: 11 सैनिक, 2 नागरिक मारे गए, 22 हमलावर ढेर

नाइजर की राजधानी नियामी के डियोरी हमानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें कई सैनिकों और नागरिकों की मौत थी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 22 हमलावरों की मौत हो गई। एयरपोर्ट रणनीतिक महत्व का केंद्र है और यह वर्ष दूसरा बड़ा हमला है।

नाइजर की राजधानी नियामी में स्थित डियोरी हमानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हथियारबंद हमलावरों ने गुरुवार तड़के बड़ा आतंकी हमला कर दिया। इस हमले में 11 सैनिक और दो नागरिकों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों की तेज जवाबी कार्रवाई के दौरान 22 हमलावर ढेर हुए और 20 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। हमले के बाद एयरपोर्ट क्षेत्र की पूरी तरह घेराबंदी कर दी गई और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। नाइजर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमलावरों ने एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। नाइजर की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन एजेंसी ने कुछ घंटों बाद एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य रूप से जारी रहने और उड़ानों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने का आलोचना जारी रखा। यह वर्ष एयरपोर्ट पर दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। जनवरी में भी इसी एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी आतंकवाद ी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने ली थी। डियोरी हमानी एयरपोर्ट नाइजर के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां नाइजर वायुसेना का बेस और नाइजर, बुर्किना फासो और माली की संयुक्त सैन्य बल का मुख्यालय स्थित है। विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी के हमले के बाद सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन साहेल क्षेत्र में सक्रिय जिहादी गटों के कारण खतरा बना रहता है। नाइजर में 2023 में सैन्य तख्तापलट के बाद सेना समर्थित सरकार सत्ता में है, लेकिन देश में आतंकवाद ी हमलों पर पूरी नियंत्रण नहीं है.

नाइजर की राजधानी नियामी में स्थित डियोरी हमानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हथियारबंद हमलावरों ने गुरुवार तड़के बड़ा आतंकी हमला कर दिया। इस हमले में 11 सैनिक और दो नागरिकों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों की तेज जवाबी कार्रवाई के दौरान 22 हमलावर ढेर हुए और 20 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। हमले के बाद एयरपोर्ट क्षेत्र की पूरी तरह घेराबंदी कर दी गई और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। नाइजर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमलावरों ने एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। नाइजर की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन एजेंसी ने कुछ घंटों बाद एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य रूप से जारी रहने और उड़ानों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने का आलोचना जारी रखा। यह वर्ष एयरपोर्ट पर दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। जनवरी में भी इसी एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने ली थी। डियोरी हमानी एयरपोर्ट नाइजर के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां नाइजर वायुसेना का बेस और नाइजर, बुर्किना फासो और माली की संयुक्त सैन्य बल का मुख्यालय स्थित है। विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी के हमले के बाद सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन साहेल क्षेत्र में सक्रिय जिहादी गटों के कारण खतरा बना रहता है। नाइजर में 2023 में सैन्य तख्तापलट के बाद सेना समर्थित सरकार सत्ता में है, लेकिन देश में आतंकवादी हमलों पर पूरी नियंत्रण नहीं है





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