नागपुर जबरन धर्म परिवर्तन मामला: वायुसेना अधिकारी की पत्नी पर अत्याचार, मध्य प्रदेश से मौलवी गिरफ्तार

नागपुर में वायुसेना अधिकारी की पत्नी के जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मौलवी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। ब्लैकमेलिंग, हिप्नोटिज्म और कलमा पढ़वाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी अयाज मदारे और उसका सहयोगी पहले से हिरासत में हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश करके तस्वीरें बनाई गईं, फिर ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन और निकाह कराने का दबाव डाला गया। पुलिस निकाहनामा बरामद करने की कोशिश कर रही है और अन्य शिकारों की जांच कर रही है।
नागपुर में वायुसेना अधिकारी की पत्नी के जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मौलवी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला पहले से सनसनीखेज था और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गिरफ्तार मौलवी पर महिला को बंधक बनाकर निकाह कराने और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। प्रारंभ में दो आरोपी अयाज मदारे और उसका सहयोगी अमीन शेख पुलिस हिरासत में थे, अब तीसरा आरोपी मौलवी 'हजरत मौलाना' गिरफ्तार हो गया है। पीड़िता की मुलाकात पुराने सहपाठी अयाज से हुई थी। आरोप है कि अयाज ने 8 फरवरी 2025 को होटल में महिला की ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया, फिर उसके बेहोश होने पर अत्याचार स horizons के लिए तस्वीरें और वीडियो बनाए। बाद में ब्लैकमेल करके 4 लाख रुपए वसूल किए और लंबे समय तक यौन शोषण किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहे थे कि मौलवी महिला के हाथ जबरन पकड़कर उर्दू में कलमा पढ़ रहे थे, महिला 'छोड़ो मुझे' कहकर चिल्ला रही थी। पीड़िता का आरोप है कि उसके पर हिप्नोटिज्म और काला जादा बनाया गया। महिला के जबरन कलमेश्वर ले जाने और तामिया गांव के मौलवी से निकाह कराने के बाद धर्म परिवर्तन घोषित किया गया। नागपुर पुलिस अब निकाहनामा बरामद करने की कोशिश कर रही है और जांच कर रही है कि क्या अन्य लोग भी इस सिंडिकेट में शामिल हैं और क्या अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसा हुआ है। पुलिस कहती है कि गिरफ्तार मौलवी से पूछताछ में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.
नागपुर में वायुसेना अधिकारी की पत्नी के जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मौलवी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला पहले से सनसनीखेज था और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गिरफ्तार मौलवी पर महिला को बंधक बनाकर निकाह कराने और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। प्रारंभ में दो आरोपी अयाज मदारे और उसका सहयोगी अमीन शेख पुलिस हिरासत में थे, अब तीसरा आरोपी मौलवी 'हजरत मौलाना' गिरफ्तार हो गया है। पीड़िता की मुलाकात पुराने सहपाठी अयाज से हुई थी। आरोप है कि अयाज ने 8 फरवरी 2025 को होटल में महिला की ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया, फिर उसके बेहोश होने पर अत्याचार स horizons के लिए तस्वीरें और वीडियो बनाए। बाद में ब्लैकमेल करके 4 लाख रुपए वसूल किए और लंबे समय तक यौन शोषण किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहे थे कि मौलवी महिला के हाथ जबरन पकड़कर उर्दू में कलमा पढ़ रहे थे, महिला 'छोड़ो मुझे' कहकर चिल्ला रही थी। पीड़िता का आरोप है कि उसके पर हिप्नोटिज्म और काला जादा बनाया गया। महिला के जबरन कलमेश्वर ले जाने और तामिया गांव के मौलवी से निकाह कराने के बाद धर्म परिवर्तन घोषित किया गया। नागपुर पुलिस अब निकाहनामा बरामद करने की कोशिश कर रही है और जांच कर रही है कि क्या अन्य लोग भी इस सिंडिकेट में शामिल हैं और क्या अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसा हुआ है। पुलिस कहती है कि गिरफ्तार मौलवी से पूछताछ में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है
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