नागालैंड के बच्चे ने दिखाई मिसाल, गलती सुधारने के लिए लेकर आया नया डस्टबिन

नागालैंड के एक छोटे बच्चे ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए, कचरे का डिब्बा तोड़ने के बाद नया डस्टबिन लाकर एक मिसाल कायम की। वीडियो वायरल होने के बाद, बच्चे की सराहना की जा रही है और उत्तर-पूर्वी भारत में नागरिक जिम्मेदारी की भावना की प्रशंसा हो रही है।
जिस उम्र में बच्चों को गलतियों का अंदाजा भी नहीं होता, उस उम्र में नागालैंड के एक बच्चे ने न सिर्फ अपनी गलती स्वीकार की, बल्कि उसे सुधारने का भी अद्भुत प्रयास किया। उसने कचरे का डिब्बा तोड़ दिया था, और अपनी गलती मानते हुए, वह एक नया डस्टबिन लेकर आया। इस प्यारे बच्चे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बच्चे के इस सराहनीय कदम को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर-पूर्व ी भारत के लोगों में नागरिक जिम्मेदारी की भावना बचपन से ही विकसित होने लगती है।\यह वीडियो बच्चे के टीचर,
Alibo Zhimo ने बनाया और सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में, नन्हा बालक एक नया डस्टबिन हाथ में लिए कक्षा की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे की चमक इस बात का प्रमाण थी कि उसने कुछ खास किया है। उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। वीडियो में बताया गया है कि बच्चे ने कल कक्षा का डस्टबिन तोड़ दिया था, और आज वह पूरी जिम्मेदारी के साथ एक नया डस्टबिन लेकर आया है। इस वीडियो को देखकर लोग बच्चे की मासूमियत पर मोहित हो रहे हैं, साथ ही उत्तर-पूर्वी भारत के लोगों की भी प्रशंसा कर रहे हैं। एक उपयोगकर्ता ने लिखा कि उत्तर-पूर्व के लोग देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग हैं, जहां बच्चे भी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। साथ ही, वीडियो में अन्य बच्चों का उत्साह भी देखने लायक था, जिसने कई उपयोगकर्ताओं का ध्यान खींचा।\इस घटना ने न केवल बच्चे की ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना को उजागर किया है, बल्कि उत्तर-पूर्वी भारत में सामाजिक चेतना के महत्व को भी दर्शाया है। यह वीडियो एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे छोटी उम्र में भी बच्चों में नागरिकता की भावना विकसित की जा सकती है। यह दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी गलती को सुधारने का प्रयास एक सकारात्मक और प्रभावशाली परिणाम दे सकता है। यह घटना समाज को यह भी सिखाती है कि बच्चों को उनकी गलतियों के लिए दंडित करने के बजाय, उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना कितना महत्वपूर्ण है। वीडियो की सफलता इस बात का प्रमाण है कि लोग सकारात्मक और प्रेरणादायक कहानियों को कितना महत्व देते हैं। यह वीडियो एक उदाहरण है कि कैसे सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मकता फैलाने और समाज में अच्छे मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। बच्चे का यह कार्य निश्चित रूप से अन्य बच्चों और वयस्कों को भी प्रेरित करेगा
नागालैंड बच्चा डस्टबिन वायरल जिम्मेदारी नागरिकता उत्तर-पूर्व