नागौद राजपरिवार के गोलीकांड में नया मोड़, पति बाबा राजा की वर्किंग पार्टनर सुनीता ने फायरिंग की

नागौद राजपरिवार से जुड़े गोलीकांड में नया मोड़ आया है। परसमनिया गढ़ी में रूपेन्द्र सिंह उर्फ बाबा राजा की पत्नी योगिता सिंह को गोली लगने का वीडियो सामने आया है।

मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद राजपरिवार से जुड़े गोलीकांड में नया मोड़ आया है। परसमनिया गढ़ी में रूपेन्द्र सिंह उर्फ बाबा राजा की पत्नी योगिता सिंह को गोली लगने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में बाबा राजा की वर्किंग पार्टनर सुनीता सिंह हथियार लेवीडियो बना रहे एक व्यक्ति की गाली सुनकर सुनीता सिंह नाराज हो गईं। इसके बाद उन्होंने खिड़की से बंदूक निकालकर फायरिंग कर दी। वीडियो में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गोली दीवार से टकराने के बाद धुआं भी दिखाई देता है। वहीं, गोली लगने के बाद योगिता दर्द से चिल्लाती दिखाई दे रही हैं और जमीन पर गिर जाती हैं। घटना 11 जून की है। पेट में गोली लगने से घायल योगिता सिंह को सतना से रीवा के विंध्या सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल रेफर किया गया था। डॉक्टर्स ने सर्जरी कर पेट से गोली निकाल दी थी। फिलहाल, उनकी हालत खतरे से बाहर और स्थिर बताई जा रही है। गोली लगने के बाद योगिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। योगिता की मां नरेंद्र कुमारी सिंह ने बताया- 11 जून की दोपहर करीब साढ़े 3 बजे योगिता और मैं, उसके बेटे पृथु देव सिंह और भाई के साथ गढ़ी से अपना सामान लेने गए थे। वहां सुनीता ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया। लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। योगिता सिंह के मायके वालों के मुताबिक, सुनीता सिंह परिहार ने 9 राउंड फायरिंग की थी। इनमें एक गोली योगिता के पेट में लगी थी। पुलिस ने गोलियां चलाने वालीं सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 22 बोर की लाइसेंसी बंदूक, 8 जिंदा कारतूस और घटनास्थल से 4 खाली खोखे जब्त किए गए हैं। कोर्ट ने 12 जून को सुनीता को सेंट्रल जेल भेज दिया। बाबा राजा बोले- मेरी सास मीडिया को गलत बयान दे रहीं दैनिक भास्कर से बाबा राजा ने बताया- मेरी सास मीडिया में जो बयान दे रही हैं, वे पूरी तरह गलत हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने कौन-सी आंखों से देखा है, क्योंकि घटना के समय न तो वह कैंपस के अंदर थीं और न ही मेरे ससुर। इसलिए उनके आरोपों का कोई आधार नहीं है। उन्होंने बताया- योगिता से विवाद की वजह को लेकर मेरी समझ में कोई ठोस कारण नहीं आता। उनकी तरफ से हमेशा एक ही बात कही जाती है सुनीता सिंह , जबकि सुनीता मेरे साथ काम करती हैं। हमारे एनजीओ और अन्य कामों में उनकी भागीदारी है। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। इसी वजह से वह मेरे साथ रहती हैं। बाबा राजा ने बताया- सुनीता को कोई मेरी दूसरी पत्नी बता रहा है। कोई गर्लफ्रेंड कह रहा है। यह किसी महिला के प्रति अशोभनीय बात है। मैं समाज और मीडिया से कहना चाहता हूं कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वास्तविकता जान लेना चाहिए। सुनीता मेरी वर्किंग पार्टनर हैं। मैं इस विषय पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता.

मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद राजपरिवार से जुड़े गोलीकांड में नया मोड़ आया है। परसमनिया गढ़ी में रूपेन्द्र सिंह उर्फ बाबा राजा की पत्नी योगिता सिंह को गोली लगने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में बाबा राजा की वर्किंग पार्टनर सुनीता सिंह हथियार लेवीडियो बना रहे एक व्यक्ति की गाली सुनकर सुनीता सिंह नाराज हो गईं। इसके बाद उन्होंने खिड़की से बंदूक निकालकर फायरिंग कर दी। वीडियो में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गोली दीवार से टकराने के बाद धुआं भी दिखाई देता है। वहीं, गोली लगने के बाद योगिता दर्द से चिल्लाती दिखाई दे रही हैं और जमीन पर गिर जाती हैं। घटना 11 जून की है। पेट में गोली लगने से घायल योगिता सिंह को सतना से रीवा के विंध्या सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल रेफर किया गया था। डॉक्टर्स ने सर्जरी कर पेट से गोली निकाल दी थी। फिलहाल, उनकी हालत खतरे से बाहर और स्थिर बताई जा रही है। गोली लगने के बाद योगिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। योगिता की मां नरेंद्र कुमारी सिंह ने बताया- 11 जून की दोपहर करीब साढ़े 3 बजे योगिता और मैं, उसके बेटे पृथु देव सिंह और भाई के साथ गढ़ी से अपना सामान लेने गए थे। वहां सुनीता ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया। लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। योगिता सिंह के मायके वालों के मुताबिक, सुनीता सिंह परिहार ने 9 राउंड फायरिंग की थी। इनमें एक गोली योगिता के पेट में लगी थी। पुलिस ने गोलियां चलाने वालीं सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 22 बोर की लाइसेंसी बंदूक, 8 जिंदा कारतूस और घटनास्थल से 4 खाली खोखे जब्त किए गए हैं। कोर्ट ने 12 जून को सुनीता को सेंट्रल जेल भेज दिया। बाबा राजा बोले- मेरी सास मीडिया को गलत बयान दे रहीं दैनिक भास्कर से बाबा राजा ने बताया- मेरी सास मीडिया में जो बयान दे रही हैं, वे पूरी तरह गलत हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने कौन-सी आंखों से देखा है, क्योंकि घटना के समय न तो वह कैंपस के अंदर थीं और न ही मेरे ससुर। इसलिए उनके आरोपों का कोई आधार नहीं है। उन्होंने बताया- योगिता से विवाद की वजह को लेकर मेरी समझ में कोई ठोस कारण नहीं आता। उनकी तरफ से हमेशा एक ही बात कही जाती है सुनीता सिंह, जबकि सुनीता मेरे साथ काम करती हैं। हमारे एनजीओ और अन्य कामों में उनकी भागीदारी है। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। इसी वजह से वह मेरे साथ रहती हैं। बाबा राजा ने बताया- सुनीता को कोई मेरी दूसरी पत्नी बता रहा है। कोई गर्लफ्रेंड कह रहा है। यह किसी महिला के प्रति अशोभनीय बात है। मैं समाज और मीडिया से कहना चाहता हूं कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वास्तविकता जान लेना चाहिए। सुनीता मेरी वर्किंग पार्टनर हैं। मैं इस विषय पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता





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