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नागौद राजघराने में गोलीकांड

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नागौद राजघराने में गोलीकांड
नागौद राजघरानागोलीकांडभाजपा विधायक
📆13-06-2026 20:19:00
📰Dainik Jagran
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सतना जिले के नागौद स्थित पूर्व राजघराने की परसमनिया गढ़ी में हुए चर्चित गोलीकांड ने नया मोड़ ले लिया है। घटना के लगभग 48 घंटे बाद सामने आए वीडियो और तस्वीरों में भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह के भतीजे रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा घायल अवस्था में दिखाई दे रहे हैं।

नागौद राजघराने में गोलीकांड के बाद वायरल वीडियो में भाजपा विधायक के भतीजे रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा घायल दिखे। इसके बाद पुलिस ने योगिता सिंह के भाई गोलीकांड के बाद वायरल वीडियो में बाबा राजा घायल दिखे।राजपरिवार में संपत्ति और पेट्रोल पंप को लेकर विवाद।सतना जिले के नागौद स्थित पूर्व राजघराने की परसमनिया गढ़ी में हुए चर्चित गोलीकांड ने नया मोड़ ले लिया है। घटना के लगभग 48 घंटे बाद सामने आए वीडियो और तस्वीरों में भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह के भतीजे रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा घायल अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। वायरल दृश्यों में उनके कपड़े फटे नजर आ रहे हैं और वे कथित रूप से योगिता सिंह के स्वजनों से घिरे हुए दिखाई देते हैं। घटना के दिन योगिता सिंह अपनी मां, पुत्र और भाई के साथ परसमनिया गढ़ी पहुंची थीं। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और हालात गोलीबारी तक पहुंच गए। फायरिंग में योगिता सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। मामले में पुलिस पहले ही सुनीता सिंह को फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है।घटना के बाद अब पुलिस ने योगिता सिंह के भाई नागेंद्र सिंह राठौर, जो राजस्थान के उदयपुर निवासी हैं, और उनके दो साथियों के खिलाफ मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद बाबा राजा का मेडिकल परीक्षण उचेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया था।जानकारी के अनुसार राजपरिवार के भीतर लंबे समय से संपत्ति और पारिवारिक अधिकारों को लेकर मतभेद चल रहे थे। परिवार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इन विवादों के चलते रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा अन्य स्वजनों से अलग-थलग पड़ गए थे। वहीं, योगिता सिंह पक्ष का आरोप है कि पूरी घटना के पीछे बाबा राजा की भूमिका रही और उन्हीं के उकसावे पर हालात हिंसक हुए।बताया जाता है कि गुरुवार को योगिता सिंह अपने बेटे प्रथुदेव, मां नरेंद्र कुमारी और भाई नागेंद्र सिंह के साथ गढ़ी पहुंची थीं। यहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि तनाव बढ़ने पर गोली चलाने की बात कही गई, जिसके बाद सुनीता सिंह ने .

22 बोर की बंदूक से फायर किया। गोली योगिता सिंह के पेट में लगी और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया।MP के नागौद राजघराने में खूनी संघर्ष, भाजपा विधायक की बहू को लगी गोली; दूसरी महिला गिरफ्तारसूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से एक पेट्रोल पंप के संचालन को लेकर भी विवाद चला आ रहा था। बताया जाता है कि पंप मूल रूप से योगिता सिंह के नाम पर था, लेकिन बाद में उसका संचालन सुनीता सिंह करने लगी थीं। इसी मुद्दे को लेकर कई बार विवाद पुलिस तक पहुंचा, मगर स्थायी समाधान नहीं निकल सका।रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा का नाम पहले भी कई चर्चित मामलों में सामने आ चुका है। बताया जाता है कि वर्ष 1991 में कुंजल भूमिया हत्याकांड में उनका नाम आया था। 2010-11 में एक आदिवासी युवती से दुष्कर्म के मामले में भी वे सुर्खियों में रहे थे। हालांकि इन मामलों में कार्रवाई नहीं होने को लेकर राजनीतिक प्रभाव की चर्चा होती रही है।विंध्य क्षेत्र का नागौद राजपरिवार लंबे समय से राजनीति और सामाजिक प्रभाव के केंद्र में रहा है। परिवार से जुड़े वरिष्ठ भाजपा नेता नागेंद्र सिंह छह बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं। वे राज्य सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। ऐसे में इस गोलीकांड ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है

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