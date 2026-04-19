नाना के घर आई किशोरी से युवक ने किया दुष्कर्म, 14 सप्ताह की गर्भवती निकली

मथुरा के राया क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अपने नाना के घर रहने आई एक 13 वर्षीय किशोरी से युवक ने दुष्कर्म किया। जांच में किशोरी 14 सप्ताह की गर्भवती पाई गई। गोवा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर राया थाने को भेजा मामला।

मथुरा के राया क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां अपने नाना के घर रहने आई एक 13 वर्षीय किशोरी से युवक ने दुष्कर्म किया, जिसके परिणामस्वरूप वह 14 सप्ताह की गर्भवती पाई गई। किशोरी के पेट में असहनीय दर्द होने पर परिजनों ने उसे डॉक्टर को दिखाया, जहां जांच के बाद सच्चाई सामने आई। परिजनों के होश उड़ गए। पूछताछ करने पर किशोरी ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। फिलहाल, गोवा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटनास्थल राया होने के कारण मामले को राया थाने को ट्रांसफर कर

दिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना का विवरण कुछ इस प्रकार है कि राया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला लगभग 10 साल से अपने पति और बच्चों के साथ गोवा में रह रही है। पिछले साल अप्रैल के महीने में, वह अपनी 13 वर्षीय बेटी को लेकर अपने पिता की देखभाल के लिए राया के गांव आई थी। इसी दौरान, उसकी बेटी की दोस्ती गोलू नामक एक स्थानीय युवक से हो गई। आरोप है कि दिसंबर में, जब घर पर कोई सदस्य मौजूद नहीं था, तब गोलू ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के कुछ समय बाद, किशोरी अपने परिवार के साथ गोवा लौट गई। 29 मार्च को, किशोरी को पेट में गंभीर दर्द हुआ। परिजनों ने उसे तत्काल चिकित्सक के पास ले गए। जांच के दौरान, डॉक्टरों ने खुलासा किया कि किशोरी 14 सप्ताह की गर्भवती है। यह सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उन्होंने किशोरी से पूछताछ की, तो उसने पूरी घटना बताई। घटना की गंभीरता को देखते हुए, चिकित्सक ने तत्काल गर्भपात कराने से इनकार कर दिया और गोवा पुलिस को इसकी सूचना दी। गोवा के मार्गाओ टाउन पुलिस की सब-इंस्पेक्टर अनुष्का ने आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। चूंकि दुष्कर्म की घटना राया में हुई थी, इसलिए गोवा पुलिस ने इस मामले को आगे की जांच और कार्रवाई के लिए राया थाने में ट्रांसफर कर दिया है। सीओ महावन श्वेता वर्मा ने बताया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस की एक टीम किशोरी के विस्तृत बयान दर्ज करने और अन्य आवश्यक जानकारी जुटाने के लिए गोवा भेजी जाएगी। पुलिस घटना की गहन जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना ने क्षेत्र में महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं





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