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नायब तहसीलदार पिटाई मामला: छत्तीसगढ़ में 536 तहसीलदारों की हड़ताल, विधायक की गिरफ्तारी की मांग

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नायब तहसीलदार पिटाई मामला: छत्तीसगढ़ में 536 तहसीलदारों की हड़ताल, विधायक की गिरफ्तारी की मांग
नायब तहसीलदार पिटाईछत्तीसगढ़ हड़तालविधायक रामकुमार टोप्पो
📆29-05-2026 08:54:00
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छत्तीसगढ़ के सीतापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों द्वारा मारपीट के विरोध में प्रदेशभर के 536 तहसीलदार हड़ताल पर चले गए हैं। राजस्व विभाग का कामकाज ठप हो गया है। अधिकारी विधायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के सीतापुर जिले में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट के मामले ने प्रदेश में तनाव पैदा कर दिया है। 27 मई की शाम को राजापुर उपतहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार पर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों ने हमला किया। विधायक की बड़ी बहन सीमा धनकी जमीन शाख शोध प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कराने उपतहसील पहुंची थीं। उनका आरोप है कि नायब तहसीलदार ने उनकी फाइल फेंक दी और बदसलूकी करते हुए ऑफिस से बाहर निकलने को कहा। इसके बाद विधायक रामकुमार टोप्पो ने नायब तहसीलदार को राजापुर चौराहे पर बुलाया, जहां एसडीएम फागेश सिन्हा भी मौजूद थे। नायब तहसीलदार के अनुसार, पहले समर्थकों ने उनकी पिटाई की, फिर विधायक ने भी मारा। एसडीएम ने भी पुष्टि की कि उनके सामने मारपीट हुई। इस मामले में विधायक और उनके 10 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि विधायक की बहन की शिकायत पर नायब तहसीलदार के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है। इस घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ ने विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेशभर में हड़ताल का आह्वान किया। शुक्रवार को सरगुजा संभाग सहित पूरे प्रदेश के 536 तहसीलदार हड़ताल पर चले गए, जिससे राजस्व विभाग का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। राजस्व कार्यालयों में ताले लटक गए और लोगों को भूमि संबंधी कामों में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सरगुजा में कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और लिपिक वर्ग ने काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री व राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक विधायक और उनके समर्थकों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। प्रदेशभर के तहसीलदारों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी ओर, विधायक रामकुमार टोप्पो ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनकी सगी दीदी के साथ नायब तहसीलदार ने बद्तमीजी की, जिसके विरोध में वे गए थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं मारा। विधायक के समर्थकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुरुवार शाम को बड़ी संख्या में समर्थक सीतापुर थाने के सामने एकत्र हुए और नारेबाजी की। उन्होंने विधायक के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की। शुक्रवार को भी बड़ा प्रदर्शन होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर सीतापुर पुलिस हाई अलर्ट पर है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने विधायक को नसीहत दी है कि वे कानून का पालन करें और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट उचित नहीं है। फिलहाल दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातों पर अड़े हैं और प्रदर्शन जारी है। राजस्व विभाग के काम ठप होने से आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

छत्तीसगढ़ के सीतापुर जिले में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट के मामले ने प्रदेश में तनाव पैदा कर दिया है। 27 मई की शाम को राजापुर उपतहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार पर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों ने हमला किया। विधायक की बड़ी बहन सीमा धनकी जमीन शाख शोध प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कराने उपतहसील पहुंची थीं। उनका आरोप है कि नायब तहसीलदार ने उनकी फाइल फेंक दी और बदसलूकी करते हुए ऑफिस से बाहर निकलने को कहा। इसके बाद विधायक रामकुमार टोप्पो ने नायब तहसीलदार को राजापुर चौराहे पर बुलाया, जहां एसडीएम फागेश सिन्हा भी मौजूद थे। नायब तहसीलदार के अनुसार, पहले समर्थकों ने उनकी पिटाई की, फिर विधायक ने भी मारा। एसडीएम ने भी पुष्टि की कि उनके सामने मारपीट हुई। इस मामले में विधायक और उनके 10 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि विधायक की बहन की शिकायत पर नायब तहसीलदार के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है। इस घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ ने विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेशभर में हड़ताल का आह्वान किया। शुक्रवार को सरगुजा संभाग सहित पूरे प्रदेश के 536 तहसीलदार हड़ताल पर चले गए, जिससे राजस्व विभाग का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। राजस्व कार्यालयों में ताले लटक गए और लोगों को भूमि संबंधी कामों में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सरगुजा में कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और लिपिक वर्ग ने काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री व राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक विधायक और उनके समर्थकों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। प्रदेशभर के तहसीलदारों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी ओर, विधायक रामकुमार टोप्पो ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनकी सगी दीदी के साथ नायब तहसीलदार ने बद्तमीजी की, जिसके विरोध में वे गए थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं मारा। विधायक के समर्थकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुरुवार शाम को बड़ी संख्या में समर्थक सीतापुर थाने के सामने एकत्र हुए और नारेबाजी की। उन्होंने विधायक के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की। शुक्रवार को भी बड़ा प्रदर्शन होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर सीतापुर पुलिस हाई अलर्ट पर है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने विधायक को नसीहत दी है कि वे कानून का पालन करें और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट उचित नहीं है। फिलहाल दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातों पर अड़े हैं और प्रदर्शन जारी है। राजस्व विभाग के काम ठप होने से आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है

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नायब तहसीलदार पिटाई छत्तीसगढ़ हड़ताल विधायक रामकुमार टोप्पो तहसीलदार हड़ताल सीतापुर घटना

 

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