नायब तहसीलदार पिटाई मामला: युवा आयोग अध्यक्ष का कांग्रेस नेताओं पर पलटवार

छत्तीसगढ़ के सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो पर नायब तहसीलदार की पिटाई के आरोप में FIR दर्ज होने के बाद युवा आयोग अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर ने कांग्रेस नेताओं टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत के बयानों पर करारा जवाब दिया। उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम पर एक अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार की पिटाई के मामले ने राजनीति क तनाव बढ़ा दिया है। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो पर आरोप है कि उन्होंने एक नायब तहसीलदार की पिटाई की। इस मामले में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत ने विधायक को नसीहत दी थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर ने इन नेताओं पर पलटवार करते हुए उन्हें दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। तोमर ने कहा कि सिर्फ आरोप लगते ही भाजपा विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया, जो इस सरकार की पारदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक ने जांच में सहयोग देने की बात कही है, जो सराहनीय है। तोमर ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर के गौरव पथ पर सबके सामने एक निगम अधिकारी को थप्पड़ मारा था, लेकिन उस समय उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दिया गया। उन्होंने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर भी आरोप लगाया कि उनके संरक्षण में कार्यकर्ता थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से मारपीट करते थे, जो सीसीटीवी में कैद है। तोमर ने कहा कि ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। युवा आयोग अध्यक्ष ने प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों की जनता से सीधी बातचीत होती है, उनके व्यवहार की नियमित जांच होनी चाहिए। सरगुजा के लोग सीधे-साधे हैं, इसलिए अधिकारी उन्हें चारागाह न समझें। इस मामले में विधायक की बहन के साथ हुई बद्तमीजी के भी गवाह हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। तोमर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित किया जा रहा है। पूरे मामले में राजनीति क गलियारों में हलचल बनी हुई है, और विधायक ने भी अपने पक्ष में सफाई दी है कि उन्होंने मारपीट नहीं की बल्कि उनकी बहन से दुर्व्यवहार हुआ.

छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार की पिटाई के मामले ने राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो पर आरोप है कि उन्होंने एक नायब तहसीलदार की पिटाई की। इस मामले में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत ने विधायक को नसीहत दी थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर ने इन नेताओं पर पलटवार करते हुए उन्हें दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। तोमर ने कहा कि सिर्फ आरोप लगते ही भाजपा विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया, जो इस सरकार की पारदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक ने जांच में सहयोग देने की बात कही है, जो सराहनीय है। तोमर ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर के गौरव पथ पर सबके सामने एक निगम अधिकारी को थप्पड़ मारा था, लेकिन उस समय उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दिया गया। उन्होंने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर भी आरोप लगाया कि उनके संरक्षण में कार्यकर्ता थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से मारपीट करते थे, जो सीसीटीवी में कैद है। तोमर ने कहा कि ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। युवा आयोग अध्यक्ष ने प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों की जनता से सीधी बातचीत होती है, उनके व्यवहार की नियमित जांच होनी चाहिए। सरगुजा के लोग सीधे-साधे हैं, इसलिए अधिकारी उन्हें चारागाह न समझें। इस मामले में विधायक की बहन के साथ हुई बद्तमीजी के भी गवाह हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। तोमर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित किया जा रहा है। पूरे मामले में राजनीतिक गलियारों में हलचल बनी हुई है, और विधायक ने भी अपने पक्ष में सफाई दी है कि उन्होंने मारपीट नहीं की बल्कि उनकी बहन से दुर्व्यवहार हुआ





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