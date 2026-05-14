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नारनौल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, उसका उपचार चल रहा है

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नारनौल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, उसका उपचार चल रहा है
पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़एक बदमाश गोली लगने से घायलअस्पताल में उपचार चल रहा है
📆14-05-2026 04:48:00
📰Dainik Jagran
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नारनौल में रात के समय पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल बदमाश को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के माइनर ओटी के बाहर, अस्पताल परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। सीआईए टीम ने देर रात नायन गांव के चिंकारा रेस्ट हाउस के पास छापेमारी की। मौके पर संजय उर्फ भोलिया गोली लगने से घायल हो गया, लेकिन उसकेاشरियों के साथी फरार हो गए

नारनौल, नारनौल में रात के समय पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीआईए टीम को सूचना मिली थी कि एक मकान के पास कुछ आरोपी हैं जो पूर्व डेलिगेट यादराम हत्याकांड में शामिल हैं। सूचना मिलते ही टीम ने छापेमारी की। बदमाशों ने फायरिंग की और पुलिस जवाबी कार्रवाई कर उन्हें घायल कर घेरने लगी। घटना में संजय उर्फ भोलिया घायल हो गया। उसके साथी घनश्याम और आदित्य फरार हो गए.

नारनौल, नारनौल में रात के समय पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीआईए टीम को सूचना मिली थी कि एक मकान के पास कुछ आरोपी हैं जो पूर्व डेलिगेट यादराम हत्याकांड में शामिल हैं। सूचना मिलते ही टीम ने छापेमारी की। बदमाशों ने फायरिंग की और पुलिस जवाबी कार्रवाई कर उन्हें घायल कर घेरने लगी। घटना में संजय उर्फ भोलिया घायल हो गया। उसके साथी घनश्याम और आदित्य फरार हो गए

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पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ एक बदमाश गोली लगने से घायल अस्पताल में उपचार चल रहा है नायन गांव में हुई जमकर फायरिंग पूर्व डेलिगेट यादराम हत्याकांड नांगल चौधरी क्षेत्र के नायन गांव

 

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