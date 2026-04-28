नारनौल में आंधी-बारिश के बाद बिजली संकट, लोगों को गर्मी में भारी परेशानी

हरियाणा के नारनौल शहर में सोमवार शाम को आंधी और हल्की बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो गई। तेज हवाओं और बारिश के चलते कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे टूटकर गिर गए, जिससे पूरे शहर की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। रात करीब 11 बजे तक अधिकांश इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

हरियाणा के नारनौल शहर में सोमवार शाम को आंधी और हल्की बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो गई। तेज हवाओं और बारिश के चलते कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे टूटकर गिर गए, जिससे पूरे शहर की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। रात करीब 11 बजे तक अधिकांश इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से सिटी सिक्स फीडर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी। इसके अलावा रघुनाथपुरा, ढाणी किरारोद सहित आसपास के कई गांवों में भी बिजली संकट गहरा गया। रघुनाथपुरा गांव में तो सुबह तक भी बिजली आपूर्ति सामान्य नहीं हो सकी। बिजली गुल रहने से घरों में लगे इनवर्टर भी जवाब दे गए, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी में रात गुजारनी पड़ी। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर साल आंधी-बारिश के दौरान ऐसी स्थिति बन जाती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते। वहीं दूसरी ओर निगम की टीमें देर रात तक क्षतिग्रस्त लाइनों और टूटे खंभों को दुरुस्त करने में जुटी रहीं। इस बीच, जैसलमेर में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है, जबकि उदयपुर में जगन्नाथजी का नौका-विहार आयोजित किया गया। हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नोएडा में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है ताकि बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके। इस घटना ने एक बार फिर से बिजली विभाग की तयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रश्नों का झंडा फहराया है। लोगों ने मांग की है कि बिजली विभाग द्वारा ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान कम करने के लिए स्थायी उपायों को लागू किया जाए। साथ ही, शहर में बिजली आपूर्ति के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी परेशानियों से बचा जा सके। इस घटना के बाद, बिजली विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त लाइनों और खंभों की मरम्मत के लिए अपनी टीमों को तैनात कर दिया है। हालांकि, स्थानीय निवासियों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं हर साल दोहराई जाती हैं और बिजली विभाग की ओर से कोई भी स्थायी समाधान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को इस समस्या का समाधान करने के लिए अधिक प्रोअक्टिव दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस घटना के बाद, नारनौल शहर के निवासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने का भी प्रस्ताव रखा है। वे मांग कर रहे हैं कि बिजली विभाग द्वारा शहर में बिजली आपूर्ति के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए और ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान कम करने के लिए स्थायी उपायों को लागू किया जाए। इस घटना ने एक बार फिर से बिजली विभाग की तयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रश्नों का झंडा फहराया है। लोगों ने मांग की है कि बिजली विभाग द्वारा ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान कम करने के लिए स्थायी उपायों को लागू किया जाए। साथ ही, शहर में बिजली आपूर्ति के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी परेशानियों से बचा जा सके। इस घटना के बाद, बिजली विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त लाइनों और खंभों की मरम्मत के लिए अपनी टीमों को तैनात कर दिया है। हालांकि, स्थानीय निवासियों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं हर साल दोहराई जाती हैं और बिजली विभाग की ओर से कोई भी स्थायी समाधान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को इस समस्या का समाधान करने के लिए अधिक प्रोअक्टिव दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस घटना के बाद, नारनौल शहर के निवासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने का भी प्रस्ताव रखा है। वे मांग कर रहे हैं कि बिजली विभाग द्वारा शहर में बिजली आपूर्ति के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए और ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान कम करने के लिए स्थायी उपायों को लागू किया जाए.

हरियाणा के नारनौल शहर में सोमवार शाम को आंधी और हल्की बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो गई। तेज हवाओं और बारिश के चलते कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे टूटकर गिर गए, जिससे पूरे शहर की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। रात करीब 11 बजे तक अधिकांश इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से सिटी सिक्स फीडर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी। इसके अलावा रघुनाथपुरा, ढाणी किरारोद सहित आसपास के कई गांवों में भी बिजली संकट गहरा गया। रघुनाथपुरा गांव में तो सुबह तक भी बिजली आपूर्ति सामान्य नहीं हो सकी। बिजली गुल रहने से घरों में लगे इनवर्टर भी जवाब दे गए, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी में रात गुजारनी पड़ी। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर साल आंधी-बारिश के दौरान ऐसी स्थिति बन जाती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते। वहीं दूसरी ओर निगम की टीमें देर रात तक क्षतिग्रस्त लाइनों और टूटे खंभों को दुरुस्त करने में जुटी रहीं। इस बीच, जैसलमेर में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है, जबकि उदयपुर में जगन्नाथजी का नौका-विहार आयोजित किया गया। हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नोएडा में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है ताकि बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके। इस घटना ने एक बार फिर से बिजली विभाग की तयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रश्नों का झंडा फहराया है। लोगों ने मांग की है कि बिजली विभाग द्वारा ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान कम करने के लिए स्थायी उपायों को लागू किया जाए। साथ ही, शहर में बिजली आपूर्ति के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी परेशानियों से बचा जा सके। इस घटना के बाद, बिजली विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त लाइनों और खंभों की मरम्मत के लिए अपनी टीमों को तैनात कर दिया है। हालांकि, स्थानीय निवासियों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं हर साल दोहराई जाती हैं और बिजली विभाग की ओर से कोई भी स्थायी समाधान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को इस समस्या का समाधान करने के लिए अधिक प्रोअक्टिव दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस घटना के बाद, नारनौल शहर के निवासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने का भी प्रस्ताव रखा है। वे मांग कर रहे हैं कि बिजली विभाग द्वारा शहर में बिजली आपूर्ति के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए और ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान कम करने के लिए स्थायी उपायों को लागू किया जाए। इस घटना ने एक बार फिर से बिजली विभाग की तयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रश्नों का झंडा फहराया है। लोगों ने मांग की है कि बिजली विभाग द्वारा ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान कम करने के लिए स्थायी उपायों को लागू किया जाए। साथ ही, शहर में बिजली आपूर्ति के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी परेशानियों से बचा जा सके। इस घटना के बाद, बिजली विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त लाइनों और खंभों की मरम्मत के लिए अपनी टीमों को तैनात कर दिया है। हालांकि, स्थानीय निवासियों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं हर साल दोहराई जाती हैं और बिजली विभाग की ओर से कोई भी स्थायी समाधान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को इस समस्या का समाधान करने के लिए अधिक प्रोअक्टिव दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस घटना के बाद, नारनौल शहर के निवासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने का भी प्रस्ताव रखा है। वे मांग कर रहे हैं कि बिजली विभाग द्वारा शहर में बिजली आपूर्ति के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए और ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान कम करने के लिए स्थायी उपायों को लागू किया जाए





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