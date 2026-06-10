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नारियल वाले हनुमान मंदिर को प्रशासन का नोटिस, भड़के लोग

राजनीति News

नारियल वाले हनुमान मंदिर को प्रशासन का नोटिस, भड़के लोग
नारियल वाले हनुमान मंदिरप्रशासन का नोटिसभड़के लोग
📆10-06-2026 09:23:00
📰NBT Hindi News
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छिंदवाड़ा के नारियल वाले हनुमान मंदिर में भारी विवाद, प्रशासन ने नोटिस जारी कर नारियलों को हटाने का निर्देश दिया है।

छिंदवाड़ा के ' नारियल वाले हनुमान मंदिर ' को प्रशासन का नोटिस , भड़के लोग , कलेक्ट्रेट में गूंजी चालीसा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का सबसे मशहूर ' नारियल वाले हनुमान मंदिर ' इस समय भारी विवादों में घिर गया है। प्रशासन की ओर से जारी एक नोटिस के बाद मंगलवार को हजारों श्रद्धालुओं का गुस्सा कलेक्ट्रेट के बाहर फूट पड़ा। जिला कलेक्ट्रेट परिसर मंगलवार दोपहर अचानक जयकारों और धार्मिक नारों से गूंज उठा। रेलवे स्टेशन रोड स्थित प्रसिद्ध नारियल वाले हनुमान मंदिर को मिले एक सरकारी नोटिस के विरोध में सैकड़ों श्रद्धालु, मंदिर समिति के सदस्य और धार्मिक संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्सा इस कदर था कि महिलाएं, युवा और बुजुर्गों की भारी भीड़ ने सीधे कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर ही डेरा डाल दिया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों ने एक स्वर में प्रशासन ने नोटिस जारी कर मंदिर परिसर से वर्षों से चढ़ाए जा रहे नारियलों को हटाने का निर्देश दिया है। श्रद्धालुओं का तर्क है कि इस मंदिर की पहचान ही 'नारियल वाले हनुमान जी' के नाम से है, परंपरा से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। मंदिर समिति ने सीधे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर दखल देने की मांग की है। प्रदर्शन के कारण कलेक्ट्रेट के सामने वाले मुख्य मार्ग पर घंटों चक्काजाम जैसी स्थिति रही और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर पहुंचे एडीएम धीरेंद्र सिंह ने सुरक्षा और आगजनी के खतरों का हवाला देते हुए नोटिस का बचाव किया। नारियल वाले हनुमान मंदिर की महिमा केवल छिंदवाड़ा ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में है। लोग यहां अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और पूरी होने पर नारियल बांधते हैं। मंदिर समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि लोग इसे इसके सरकारी नाम से कम और 'नारियल वाले हनुमान जी' के नाम से ज्यादा पूजते हैं। ऐसे में नारियलों को वहां से हटाना मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को पूरी तरह से खत्म करने जैसा होगा। समिति ने साफ शब्दों में पूछा कि अगर सुरक्षा की कोई बात है, तो तकनीकी और व्यवस्थागत उपाय किए जाने चाहिए, सीधे प्रतिबंध लगाना कोई रास्ता नहीं है। बढ़ते बवाल को शांत करने के लिए एडीएम धीरेंद्र सिंह खुद प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने प्रशासन का पक्ष रखते हुए दलील दी कि हाल के दिनों में आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसे देखते हुए जनसुरक्षा के मद्देनजर यह एहतियाती कदम उठाया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन का मकसद किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है और जल्द ही बातचीत के जरिए इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। फिलहाल, इस विवाद के बाद पूरे छिंदवाड़ा शहर में यह मामला सोशल मीडिया से लेकर चौक-चौराहों तक चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है.

छिंदवाड़ा के 'नारियल वाले हनुमान मंदिर' को प्रशासन का नोटिस, भड़के लोग, कलेक्ट्रेट में गूंजी चालीसा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का सबसे मशहूर 'नारियल वाले हनुमान मंदिर' इस समय भारी विवादों में घिर गया है। प्रशासन की ओर से जारी एक नोटिस के बाद मंगलवार को हजारों श्रद्धालुओं का गुस्सा कलेक्ट्रेट के बाहर फूट पड़ा। जिला कलेक्ट्रेट परिसर मंगलवार दोपहर अचानक जयकारों और धार्मिक नारों से गूंज उठा। रेलवे स्टेशन रोड स्थित प्रसिद्ध नारियल वाले हनुमान मंदिर को मिले एक सरकारी नोटिस के विरोध में सैकड़ों श्रद्धालु, मंदिर समिति के सदस्य और धार्मिक संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्सा इस कदर था कि महिलाएं, युवा और बुजुर्गों की भारी भीड़ ने सीधे कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर ही डेरा डाल दिया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों ने एक स्वर में प्रशासन ने नोटिस जारी कर मंदिर परिसर से वर्षों से चढ़ाए जा रहे नारियलों को हटाने का निर्देश दिया है। श्रद्धालुओं का तर्क है कि इस मंदिर की पहचान ही 'नारियल वाले हनुमान जी' के नाम से है, परंपरा से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। मंदिर समिति ने सीधे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर दखल देने की मांग की है। प्रदर्शन के कारण कलेक्ट्रेट के सामने वाले मुख्य मार्ग पर घंटों चक्काजाम जैसी स्थिति रही और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर पहुंचे एडीएम धीरेंद्र सिंह ने सुरक्षा और आगजनी के खतरों का हवाला देते हुए नोटिस का बचाव किया। नारियल वाले हनुमान मंदिर की महिमा केवल छिंदवाड़ा ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में है। लोग यहां अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और पूरी होने पर नारियल बांधते हैं। मंदिर समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि लोग इसे इसके सरकारी नाम से कम और 'नारियल वाले हनुमान जी' के नाम से ज्यादा पूजते हैं। ऐसे में नारियलों को वहां से हटाना मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को पूरी तरह से खत्म करने जैसा होगा। समिति ने साफ शब्दों में पूछा कि अगर सुरक्षा की कोई बात है, तो तकनीकी और व्यवस्थागत उपाय किए जाने चाहिए, सीधे प्रतिबंध लगाना कोई रास्ता नहीं है। बढ़ते बवाल को शांत करने के लिए एडीएम धीरेंद्र सिंह खुद प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने प्रशासन का पक्ष रखते हुए दलील दी कि हाल के दिनों में आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसे देखते हुए जनसुरक्षा के मद्देनजर यह एहतियाती कदम उठाया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन का मकसद किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है और जल्द ही बातचीत के जरिए इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। फिलहाल, इस विवाद के बाद पूरे छिंदवाड़ा शहर में यह मामला सोशल मीडिया से लेकर चौक-चौराहों तक चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है

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नारियल वाले हनुमान मंदिर प्रशासन का नोटिस भड़के लोग कलेक्ट्रेट में गूंजी चालीसा

 

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