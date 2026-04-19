नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अखिलेश यादव का तीखा वार: भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश में थी

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं को केवल नारा बनाना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। उन्होंने जनगणना न होने पर आरक्षण देने पर सवाल उठाए और भाजपा की विभाजनकारी नीतियों की आलोचना की।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में रविवार को केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक के माध्यम से महिलाओं को केवल एक नारा बनाने की जुगत में थी, लेकिन विपक्ष की एकजुटता ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब सरकार जनगणना कराने में असमर्थ है, तो फिर महिलाओं को आरक्षण देने का वादा कैसे कर सकती है? उन्होंने कहा कि यदि सरकार जनगणना का कार्य कराती है, तो स्वाभाविक
रूप से जातीय जनगणना की मांग भी उठेगी, जिसे यह सरकार किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहती। सपा मुखिया ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी आधी आबादी यानी महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहती है, लेकिन यह एक बड़ा प्रश्न है कि यह आधी आबादी कौन होगी, इसका फैसला कौन करेगा? उन्होंने कहा कि आज विपक्ष ही सच्चे अर्थों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भाजपा की रणनीति पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा पहले लोगों को छोटे-छोटे समूहों में विभाजित करती है, फिर उन्हें डर का अहसास कराती है। वे कहते हैं कि आप खतरे में हैं, इसलिए हमारे साथ आ जाइए। उन्होंने भाजपा पर सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिरने का आरोप लगाया। श्री यादव ने कहा कि भाजपा का सी.एम.एफ. (क्रिएट मिस्ट्रस एंड फियर - अविश्वास और भय पैदा करो) फार्मूला अब जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और इसी कारण उनकी हार का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अब एकता को तोड़ने के लिए महिलाओं के बीच फूट डालने का खेल खेल रही है, लेकिन अब महिलाएं ही भाजपा को परास्त करेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपाई पुरुष प्रधान सत्ता में विश्वास रखते हैं। अखिलेश यादव ने फिर दोहराया कि भाजपा का प्रत्येक कदम, हर विधेयक या तो चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए होता है या फिर वह केवल छल और छलावा होता है। इस बार भी भाजपा इस विधेयक के जरिए महिलाओं की एकजुटता में सेंध लगाकर उन्हें ठगना चाहती थी, परंतु विपक्ष की सुदृढ़ एकता ने उनके सभी इरादों पर पानी फेर दिया। उन्होंने इस घटना को भाजपा के विरुद्ध देश में संकीर्ण हो चुकी जनचेतना की जीत बताया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के बहाने भाजपा असल में महिलाओं को नारा बनाने का प्रयास कर रही थी। परिसीमन के रूप में यह विधेयक भी महिलाओं का हरण करने के उद्देश्य से लाया गया था
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