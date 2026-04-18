नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लोकसभा में विपक्ष के विरोध पर पीएम मोदी का तीखा प्रहार: 'हम नाकाम नहीं हुए, संकल्प पूरा करेंगे'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित न होने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इसे सरकार की विफलता मानने वालों को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि वे नाकाम नहीं हुए हैं, बल्कि उनका संकल्प मजबूत है और आधी आबादी को उनका हक दिलाकर रहेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और सपा जैसी पार्टियों को विधेयक पारित न होने के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि देश की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक के पारित न होने पर विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, उन्होंने इस विफलता के लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और सपा जैसी पार्टियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही विधेयक पारित नहीं हुआ, लेकिन सरकार के हौसले बुलंद हैं और आधी आबादी को उनका हक दिलाने का संकल्प पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सफलता या असफलता का मामला नहीं है, बल्कि देश की महिलाओं

को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम था जिसे विपक्ष ने बाधित किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर महिला स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ दल भले ही इस अवसर पर ताली बजा रहे थे, लेकिन यह असल में महिला स्वाभिमान पर वार था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपने स्वार्थी राजनीतिक हितों के लिए विपक्ष ने महिलाओं के उत्थान का रास्ता रोक दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भले ही उन्हें वर्तमान में 66 प्रतिशत वोट नहीं मिले हों, लेकिन देश की 100 प्रतिशत महिलाओं का समर्थन उनके साथ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महिलाओं के हक की लड़ाई जारी रहेगी और यह संकल्प पूरा होकर रहेगा, कोई भी दल उन्हें संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व दिलाने से नहीं रोक सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपनी राह रोकने वाली सपा को याद रखेंगी और यह कदम लोहिया जी के सपनों को रौंदने जैसा है। उन्होंने बताया कि सरकार 40 सालों से लंबित महिला आरक्षण को 2029 में लागू करना चाहती थी, जिसके लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया था। इसका उद्देश्य सीटों की संख्या बढ़ाना था ताकि महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके और राज्यों की आवाज भी बुलंद हो। लेकिन कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। प्रधानमंत्री के अनुसार, परिवारवादी पार्टियां महिलाओं के सशक्त होने से डरती हैं क्योंकि उन्हें अपना प्रभुत्व खत्म होने का भय सताता है। विपक्ष पर राज्यों के आधार पर विधेयक को विभाजित करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी परिसीमन पर झूठ बोल रहे हैं और विभाजन की आग भड़काना चाहते हैं। उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि कुछ राज्यों को नुकसान होगा, यह स्पष्ट करते हुए कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में बढ़ेंगी। उन्होंने कांग्रेस को परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखने का आरोप भी लगाया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की ताकत को भी नहीं बढ़ने देना चाहती, इसलिए उन्हें भी अंधकार में धकेलने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की राजनीतिक को नकारात्मक बताते हुए कहा कि वह जनधन, आधार, मोबाइल, गरीबों के आरक्षण, तीन तलाक, अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता, एक देश एक चुनाव, घुसपैठियों को भगाना, वक्फ संशोधन, सीएए, पड़ोसी देशों से समझौते, और वन रैंक वन पेंशन जैसे हर सुधार का विरोध करती रही है। इसी रवैये के कारण देश को भारी नुकसान हुआ है और अब उसने नारी शक्ति को उनका अधिकार देने का भी विरोध किया है, जिसका जवाब देश की महिलाएं जरूर देंगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण लोकसभा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

United States Latest News, United States Headlines