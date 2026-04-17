नारी वंदन अधिनियम संशोधन पर गतिरोध: भाजपा का विपक्ष पर तीखा हमला, महिला सशक्तिकरण पर गरमाई सियासत

नारी वंदन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी न मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों और सशक्तिकरण के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने इसे महिलाओं के साथ अन्याय और वोट बैंक की राजनीति करार दिया है, जबकि मुख्यमंत्री धामी ने इसे महिला अपमान बताया है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। नारी वंदन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी न मिलने के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) नेताओं ने इस कदम को महिलाओं के अधिकारों और राजनीति क भागीदारी से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा करार देते हुए विपक्ष , विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि नारी वंदन अधिनियम जैसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम में संशोधन को मंजूरी न मिलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि

विपक्ष ने यह साबित कर दिया है कि वह महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक भागीदारी देने के पक्ष में नहीं है। भाजपा की प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने इस घटना को महिलाओं के लिए एक काला धब्बा बताया। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस दिन को जरूर याद रखेंगी, जिस तरह से विपक्ष महिलाओं के हक की बात करता है, लेकिन मौका आने पर पीछे हट जाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश की महिलाएं इसका जवाब जरूर देंगी। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने संशोधन को मंजूरी न मिलने को महिलाओं की उम्मीदों को ठेस पहुंचाने वाला फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि विपक्ष के अपने ही लोग इस मुद्दे पर असहज और आहत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विपक्ष ने साफ कर दिया है कि उनके लिए महिलाएं केवल वोट बैंक तक सीमित हैं। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की प्रवक्ता लक्ष्मी अग्रवाल ने संशोधन को मंजूरी न मिलने को देश की महिलाओं के साथ सीधा अन्याय बताया। उन्होंने उन विपक्षी दलों पर निशाना साधा जो मंचों से महिला सशक्तिकरण की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने ही इस महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ने से रोका। उन्होंने कहा कि इससे उनका दोहरा चरित्र उजागर होता है और यह साबित हो गया है कि विपक्ष के लिए महिलाएं वोट बैंक से अधिक कुछ भी नहीं हैं। भाजपा महामंत्री तरुण बंसल ने भी इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नारी वंदन अधिनियम के संशोधन को मंजूरी न मिलना महिलाओं की आकांक्षाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने अफसोस जताया कि जब महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक भागीदारी देने का समय आया, तब विपक्ष पीछे हट गया। उन्होंने कहा कि इससे यह साफ हो गया है कि उनके लिए महिला सशक्तिकरण केवल भाषणों तक सीमित है और देश की महिलाएं समय आने पर इसका जवाब भी देंगी। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस मंजूरी को इस बात का साफ प्रमाण बताया कि कांग्रेस महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्षों से महिलाओं के अधिकारों की बात करती रही है, लेकिन जब उन्हें वास्तविक राजनीतिक हिस्सेदारी देने का मौका आया, तो वही पार्टी पीछे हट गई। उन्होंने इसे कांग्रेस का दोगलापन करार दिया, जहां बयान कुछ और होते हैं और व्यवहार कुछ और। इस पूरे प्रकरण ने प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बहस को और तेज कर दिया है, जिसमें भाजपा जहां विपक्ष पर महिलाओं की विरोधी होने का आरोप लगा रही है, वहीं विपक्ष की ओर से इस मामले पर फिलहाल कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। भाजपा नेताओं का मानना है कि यह घटनाक्रम महिला मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है और आगामी चुनावों में इसका असर दिख सकता है। इस संवेदनशील मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के रुख का सीधा असर समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाओं पर पड़ता है, और यह निश्चित रूप से राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बना रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे महिलाओं का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोकना महिला सशक्तिकरण के खिलाफ एक सोची-समझी साजिश है, जिसका जवाब जनता जरूर देगी। यह मामला न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम जनमानस में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से लाए गए इस अधिनियम में संशोधन को लेकर उत्पन्न हुई गतिरोध, भारतीय राजनीति में महिला सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करता है। भाजपा का यह आरोप कि विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, इसे और बल देता है। दूसरी ओर, विपक्ष के मौन या अप्रत्यक्ष प्रतिक्रियाएं उनके रुख को और अधिक संदिग्ध बनाती हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में यह राजनीतिक बयानबाजी किस दिशा लेती है और इसका महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर क्या प्रभाव पड़ता है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने और उसे महिलाओं के अधिकारों से जोड़ने से यह स्पष्ट है कि यह मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की व्यापक लड़ाई का हिस्सा है। भाजपा द्वारा लगातार उठाए जा रहे कदम, महिलाओं को राजनीतिक पटल पर मजबूत करने की उनकी मंशा को दर्शाते हैं, जबकि विपक्ष की कथित निष्क्रियता उन्हें इस दिशा में विरोधी के रूप में चित्रित कर रही है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

नारी वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण राजनीतिक भागीदारी भाजपा कांग्रेस विपक्ष

United States Latest News, United States Headlines