नारियल पानी खरीदते समय बरतें सावधानी: ऐसे पहचानें ताज़ा और पानी से भरा नारियल

गर्मी में नारियल पानी की मांग बढ़ जाती है, लेकिन बाजार में अक्सर ठगी होती है। इस लेख में नारियल पानी से भरे नारियल की पहचान करने के लिए कुछ आसान टिप्स दिए गए हैं, जिससे आप सही नारियल चुन सकते हैं।
गर्मी का मौसम आते ही नारियल पानी की मांग बढ़ जाती है। भीषण गर्मी से राहत पाने और शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन बाजार में नारियल खरीदते समय अक्सर लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नारियल बाहर से तो बड़ा दिखता है, लेकिन अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं होती, तो कभी नारियल अंदर से सूखा निकलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि पानी और मिठास से भरे नारियल की पहचान कैसे करें?
नारियल बेचने वाले लोगों ने कुछ ऐसे कारगर तरीके बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी नारियल चुनने में माहिर बन सकते हैं। सबसे पहले तो नारियल का वजन और आकार पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर लोग यह समझते हैं कि बड़ा नारियल है तो उसमें पानी भी ज्यादा होगा, लेकिन यह एक गलत धारणा है। नारियल विक्रेता बताते हैं कि अगर कोई नारियल आकार में बड़ा है, लेकिन उठाने में हल्का महसूस हो रहा है, तो उसे बिल्कुल न खरीदें। हल्का नारियल इस बात का संकेत होता है कि उसके अंदर का पानी सूख चुका है और वह सिर्फ रेशों का ढेर बन गया है। हमेशा वही नारियल चुनें जो अपने आकार के हिसाब से थोड़ा भारी लगे। नारियल के ऊपरी हिस्से पर तीन लाइनें या निशान होते हैं। यदि नारियल पर ये तीनों लाइनें अंदर की ओर धंसी हुई दिख रही हैं, तो समझ लीजिए कि वह पुराना हो चुका है। ऐसे नारियल में पानी की मात्रा बहुत कम होती है और उसका स्वाद भी कड़वा हो सकता है। ताजा और पानी से भरा नारियल ऊपर से गोल और उभरा हुआ होता है, जिसकी लाइनें गहराई में नहीं होतीं। नारियल को कान के पास ले जाकर हिलाना भी एक आम तरीका है, लेकिन नारियल विक्रेता के अनुसार, अगर हिलाने पर छप-छप या पानी के बजने की तेज आवाज आ रही है, तो वह नारियल पानी वाला नहीं होता। दरअसल, जिस नारियल में पानी भरा होता है, उसमें हवा के लिए जगह नहीं बचती, इसलिए वह आवाज नहीं करता। अगर पानी बज रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें पानी कम है और मलाई ज्यादा बनने लगी है। नारियल की ताजगी का पता उसके रंग से भी लगाया जा सकता है। पानी पीने के लिए हमेशा चमकीले हरे रंग का नारियल ही चुनें। अगर नारियल का रंग भूरा या पीला पड़ने लगा है, तो इसका मतलब है कि वह पेड़ से काफी पहले तोड़ा गया था। जैसे-जैसे नारियल पुराना होता है, उसका पानी कम होता जाता है और वह मलाईदार या ठोस होने लगता है। गहरे हरे रंग का नारियल सबसे ज्यादा पानी और मिठास प्रदान करता है। नारियल का आकार भी महत्वपूर्ण है। कोशिश करें कि आप बिल्कुल गोल नारियल के बजाय थोड़े लंबे आकार के नारियल चुनें। नारियल बेचने वालों के अनुभव के अनुसार, लंबे आकार के नारियल में गोल नारियल की तुलना में पानी की मात्रा अधिक होने की संभावना होती है। गोल नारियल अक्सर मलाई जमने के लिए बेहतर माने जाते हैं, जबकि लंबे नारियल पानी के लिए एकदम सही होते हैं। नारियल खरीदते समय उसके ऊपरी हिस्से (मुहाने) को भी जरूर देखें। अगर ऊपरी हिस्सा थोड़ा नम या गीला दिख रहा है, तो उसे न लें, क्योंकि वह कहीं से लीक हो सकता है या उसमें फंगस लगने का डर रहता है। साथ ही, अगर मुहाने के पास छेद जैसा कुछ दिखे, तो भी वह नारियल खराब हो सकता है। हमेशा साफ-सुथरा और सूखा हुआ ऊपरी हिस्सा वाला नारियल ही खरीदें। ये टिप्स आपको एक अच्छा नारियल चुनने में मदद करेंगे और आप गर्मी में ताज़गी का आनंद ले पाएंगे। ध्यान रखें कि ये सुझाव इंस्टाग्राम वीडियो और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं, और इनकी सत्यता और सटीकता की जिम्मेदारी एनबीटी की नहीं है
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