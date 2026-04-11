नाव दुर्घटना: लुधियाना निवासी तनिश ने बताई हादसे की दर्दनाक कहानी, नाविक की लापरवाही से हुआ हादसा

यमुना नदी में हुए नौका दुर्घटना में एक प्रत्यक्षदर्शी, तनिश ने घटना का ब्योरा देते हुए बताया कि यह हादसा नाविक की लापरवाही के कारण हुआ। उन्होंने हादसे के भयावह दृश्यों को याद किया और बताया कि कैसे नाव पुल से टकरा गई। घटना में शामिल श्रद्धालुओं ने पुल निर्माण में हुई लापरवाही पर भी सवाल उठाए।

सब प्रसन्न थे। नौका में सभी कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक नौका पुल की ओर बढ़ने लगी तो हमने कई बार नाविक से कहा कि रुक जाओ। चार बार कहा, पर वह नहीं माना और पलक झपकते ही नौका जा टकराई। हाहाकार मच गया। यह कहते हुए तनिश फफक उठे। तनिश इसी नौका में सवार थे और उन्होंने इस घटना की पूरी कहानी बयां की। घटना से लुधियाना निवासी तनिश बेहद व्यथित थे। उनकी आँखों के सामने ही पूरा हादसा हुआ था और उनकी भी जान जाते-जाते बची। अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने पूरे हादसे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सभी

नौका में सवार होकर चले थे। खुश थे और संकीर्तन कर रहे थे। हवा तेज़ चल रही थी, तो जैसे उन्हें यह आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है। नौका तेज़ी से पुल की तरफ चली, तो उन्होंने नाविक को चेताया। बीच में एक बार नौका लहराई। इस पर नौका सवार श्रद्धालु बोले कि ज़्यादा लोग हैं। कम कर लीजिए। इससे पहले भी चार लोगों को दूसरी नौका में शिफ्ट किया जा चुका था, पर नाविक नहीं माना। बोला, कोई नई बात नहीं है। चलते हैं और नौका आगे बढ़ाता गया। जैसे ही वह पुल के पास पहुँचा, तो नौका के एंकर यानि लंगर में नौका टकराई और पलक झपकते ही क्रैश हो गई। बताते-बताते तनिश की आँखों से आँसू बह उठे। उन्होंने कहा कि नौका के पलटते ही उसमें सवार लोग गिर गए। कुछ तब तक नौका में ही बचे थे, जो चिल्लाए कि गोताखोर बुलाओ, पर तत्काल कोई नहीं आया। नाविक न खुद कूदा और न ही किसी को पुकारा। हमने अपने लोगों को खुद ही खींचने की कोशिश की। हाथ तक छिल गए, पर इस दौरान पूरी नौका डूबने लगी। किसी तरह कूदे और कुछ तैरकर निकले। कुछ को बाकी गोताखोरों ने आकर बचाया, पर यहाँ न एंबुलेंस आई और न ही अन्य कोई सुविधा। श्रद्धालुओं में शामिल श्वेत जैन ने बताया कि यमुना में पीपों का पुल बनाया गया था। जलस्तर बढ़ने के बाद इन्हें खोल दिया गया। इसके बाद यह पुल यमुना में बहने लगा। इनसे टकराकर उनकी मोटरबोट पलट गई। घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण तनिश सदमे में थे और उन्हें इस दुखद घटना को याद करके गहरा आघात लगा। उन्होंने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया कि नाविक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, और अगर नाविक ने उनकी बात सुनी होती तो शायद इतना बड़ा हादसा टाला जा सकता था। उन्होंने बताया कि किस तरह से नौका में सवार सभी लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई भी तत्काल सहायता के लिए नहीं आया। आसपास के लोग भी इस घटना से स्तब्ध थे और बचाव कार्य में देरी ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोग तैरकर किनारे तक पहुँचने में सफल रहे, जबकि कुछ लोग नौका के मलबे में फँस गए। इस त्रासदी के बाद, स्थानीय प्रशासन ने बचाव और राहत कार्यों में तेज़ी लाने का वादा किया है और घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया गया है। श्वेत जैन ने आगे बताया कि पुल के निर्माण में बरती गई लापरवाही के कारण भी यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि अगर पुल को ठीक से स्थापित किया गया होता तो शायद नौका को इस तरह से टकराने से बचाया जा सकता था। इस घटना ने प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही को उजागर किया है, और अब यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएँ न हों। समुदाय इस दुःख की घड़ी में पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़ा है और सभी इस मुश्किल समय से उबरने की कोशिश कर रहे हैं





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