नासिक टीसीएस में यौन शोषण और धर्म परिवर्तन का दबाव: आठ गिरफ्तार, महिला कर्मचारी ने मांगी अग्रिम जमानत

नासिक की टीसीएस इकाई में यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने नौ एफआईआर दर्ज कर आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपित महिला कर्मचारी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है।
नासिक की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) इकाई में यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के दबाव का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया है कि एक सहकर्मी ने चार साल पहले उसका यौन शोषण किया था, तब उसने अपनी शादी छिपाई थी। इतना ही नहीं, कार्यस्थल पर उसके धर्म का अपमान करते हुए उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव भी डाला गया। इस गंभीर मामले में पुलिस ने नौ एफआईआर दर्ज की हैं और आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। कंपनी ने घटना की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार, वह चार साल
पहले आरोपितों में से एक से मिली थी, जिसने उसे टीसीएस में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। जुलाई 2022 में, देवलाली कैंप इलाके में मुलाकात के दौरान, आरोपित ने उसके साथ जबरदस्ती की और शादी करने की इच्छा भी जताई। पीड़िता ने टीसीएस में नौकरी शुरू कर दी, जहाँ वह आरोपित पहले से कार्यरत था। फरवरी 2026 में, आरोपित की पत्नी ने पीड़िता से संपर्क कर बताया कि आरोपित शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। जब पीड़िता ने आरोपित से इस बारे में पूछा, तो उसने स्वीकार किया कि उसका शादी का कोई इरादा नहीं था। शिकायत में आगे बताया गया है कि आरोपित और उसके दो अन्य सहकर्मी कंपनी की कैंटीन में पीड़िता से मिलते थे और अक्सर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते थे। उन्होंने कथित तौर पर 'शिवलिंग' की पूजा को अश्लील बताया और पीड़िता पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव भी डाला। एफआईआर के अनुसार, कुछ सह-आरोपितों द्वारा उसका यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल भी किया गया। इस बीच, आरोपित महिला कर्मचारी निदा खान ने स्वयं को गर्भवती बताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उसने कहा है कि उस पर लगे आरोपों के लिए सात साल से कम की सजा का प्रावधान है। निदा खान की याचिका पर नासिक सत्र न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होगी। निदा के वकील ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उनकी मुवक्किल पर अन्य महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। पुलिस ने इस मामले में एक विशेष जांच दल का गठन किया है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे अपने आंतरिक चैनलों के माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है
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