नासिक टीसीएस मामला: फरार आरोपी निदा खान ने मांगी अग्रिम जमानत, गर्भवती होने का दावा

नासिक के टीसीएस ऑफिस में धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बीच, फरार आरोपी निदा खान ने अग्रिम जमानत की मांग की है और खुद को गर्भवती बताया है। पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है और सरकार इस मामले में शामिल संगठित मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का वादा कर रही है।
नासिक के टीसीएस ऑफिस में धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के आरोपों ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक सहित कई विभागों से रिपोर्ट मांगने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को प्रेरित किया। इस बीच, फरार आरोपी निदा खान ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वह गर्भवती हैं। निदा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी के खिलाफ एक साजिश रची गई है। इस मामले में अब तक नौ एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें आठ लोगों के खिलाफ आरोप हैं, और पुलिस ने सात लोगों
को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि सरकार इस मामले में शामिल मॉड्यूल का पर्दाफाश करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। परिवार का आरोप है कि यह मामला नासिक के बाबा अशोक खरात से जुड़े एक विवाद को दबाने के उद्देश्य से बनाया गया है। निदा ने शिकायत करने वाली महिला से कभी बात नहीं की और न ही किसी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। उनका परिवार सभी धर्मों का सम्मान करता है। परिवार के अनुसार, निदा गर्भवती है और इस समय भिवंडी में अपने ससुराल में रह रही हैं। निदा के वकील, बाबा सैयद, ने तर्क दिया है कि एफआईआर में जबरन धर्मांतरण का कोई उल्लेख नहीं है और निदा को केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक मामले में नामजद किया गया है। वकील ने यह भी कहा कि मुख्य आरोपी दानिश शैख है, जबकि निदा खान और अन्य सह-आरोपी हैं, और यह स्पष्ट नहीं है कि निदा को मास्टरमाइंड क्यों कहा जा रहा है। कंपनी ने सभी कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया है, और पुलिस की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, टीसीएस ने 9 अप्रैल को निदा को निलंबित कर दिया था, यह बताते हुए कि उनके खिलाफ एक गंभीर मामला सामने आया है। कंपनी ने उनका सिस्टम एक्सेस बंद कर दिया है और सभी कंपनी संपत्ति लौटाने का निर्देश दिया है। निलंबन पत्र पर नासिक-पुणे-गोवा क्षेत्र के एचआर हेड, शेखर कांबले, के हस्ताक्षर हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि निदा खान ने दिसंबर 2021 में कंपनी में प्रोसेस एसोसिएट के पद पर काम करना शुरू किया था। पुलिस के अनुसार, इस मामले में नौ शिकायतों की जांच की जा रही है, जिनमें से आठ में महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उनके वरिष्ठों ने उनके साथ मानसिक और यौन उत्पीड़न किया। ये घटनाएं फरवरी 2022 और मार्च 2026 के बीच बताई गई हैं। पुलिस ने इस मामले में सात कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें छह पुरुष और एक महिला एचआर प्रतिनिधि शामिल हैं। सभी आरोपियों को कंपनी ने निलंबित कर दिया है, और शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। शिकायतों में कहा गया है कि एक आरोपी ने शादी का झांसा देकर कर्मचारी के साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके अलावा, आपत्तिजनक तरीके से छूने और निजी जीवन के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप भी हैं। पुलिस के अनुसार, एक मामले में एक कर्मचारी को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और उसके धर्म का अपमान करने का भी आरोप है। शिकायतों में यह भी कहा गया है कि कार्यालय के अंदर और बाहर छेड़छाड़, आपत्तिजनक टिप्पणियां और इशारे किए गए। एक मामले में, एक महिला को कार्यालय में ही जबरन पकड़ने की कोशिश करने का आरोप है। कुछ पीड़ितों ने दावा किया है कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार इस मामले में शामिल मॉड्यूल का पर्दाफाश करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसे एक संगठित मॉड्यूल के तहत अंजाम दिया गया है, जिसे तोड़ा जाएगा, और इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है। नासिक टीसीएस में यौन शोषण-धर्मांतरण केस के पीछे एक संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो आर्थिक रूप से कमजोर नए कर्मचारियों को निशाना बनाता था। मैनेजर द्वारा शिकायत करने पर फटकार लगाने की बात भी सामने आई है। सिरसा मंडी में खुले आसमान नीचे गेहूं के ढेर लगे हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 43 डिग्री की झुलसाती गर्मी में स्कूल लग रहे हैं। टोंक में हल्के बादल और धूल के गुबार छाए हुए हैं, और 19 अप्रैल तक रायपुर-दुर्ग और बिलासपुर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है
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