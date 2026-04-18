नासिक टीसीएस मामला: शिकायत से खुला यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण का रैकेट, पढ़ें पूरी टाइमलाइन

महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस कंपनी में हुए यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के आरोपों का खुलासा। जानें कैसे एक महिला की शिकायत से सामने आया यह गंभीर रैकेट और पुलिस जांच में अब तक क्या हुआ।
महाराष्ट्र के नासिक में स्थित एक प्रमुख आईटी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ( टीसीएस ) के परिसर में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोपों से संबंधित एक चौंकाने वाले मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। यह पूरा रैकेट एक अकेली महिला कर्मचारी की शिकायत के बाद सामने आया, जिसने अपने वरिष्ठ सहयोगियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। इस शिकायत की जांच के दौरान, जब पुलिस ने अन्य पीड़ित कर्मचारियों को आगे आकर अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो एक के बाद एक कई कर्मचारियों ने अपने साथ
हुई घटनाओं का खुलासा किया, जिससे एक सुनियोजित गिरोह के अस्तित्व की पुष्टि हुई। नासिक में इस घटना का खुलासा 23 वर्षीय एक महिला कर्मचारी द्वारा मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद हुआ। उसने अपने एक सहकर्मी पर यौन शोषण और प्रेम के झूठे जाल में फंसाने का आरोप लगाया, साथ ही अन्य सहकर्मियों पर 2022 से उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया। इस पहली शिकायत ने अन्य पीड़ितों को हिम्मत दी और अगले कुछ दिनों में, 4 अप्रैल तक, कुल नौ अलग-अलग प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गईं। इन एफआईआर में आठ महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं, जिन्होंने अपने वरिष्ठ सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतों में यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म के प्रयास, और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे आरोप शामिल हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि पीड़ित महिलाओं ने न केवल यौन उत्पीड़न बल्कि इस्लाम धर्म अपनाने और उसकी प्रथाओं का पालन करने के लिए भारी दबाव डाले जाने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा, कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के भी आरोप हैं, जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने के प्रयास को दर्शाते हैं। महिला कर्मचारियों का आरोप है कि सुपरवाइजर की भूमिका में मौजूद कुछ व्यक्तियों ने उनका जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास किया। एक पुरुष कर्मचारी ने भी कार्यस्थल पर उत्पीड़न और धर्मांतरण के प्रयास की शिकायत दर्ज कराई है, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। पुलिस की प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि सात पुरुष आरोपियों ने महिला सहकर्मियों को निशाना बनाने के लिए एक संगठित गिरोह के रूप में काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपी सुनियोजित तरीके से ऐसे कर्मचारियों को अपना लक्ष्य बनाते थे, जो आर्थिक या पारिवारिक समस्याओं के कारण मानसिक रूप से कमजोर होते थे। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे, जहां वे अपने लक्ष्यों, अपनी आंतरिक राजनीति और कट्टरपंथी धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। जब पीड़ित परेशान होते थे, तो प्रोसेस एसोसिएट उनका विश्वास जीतती थी और फिर धीरे-धीरे उन पर अपनी जीवनशैली और पहनावा बदलने का दबाव डाला जाता था। यह एक क्रूर और सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य कमजोर लोगों का शोषण करना था। पीड़ितों का यह भी दावा है कि कंपनी के मानव संसाधन (एचआर) विभाग ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें नजरअंदाज किया। एक महिला ऑपरेशंस मैनेजर पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने पीड़िता को शिकायत दर्ज करने से हतोत्साहित किया और यह कहकर आरोपियों का पक्ष लिया कि 'ऐसी चीजें होती रहती हैं'। हालांकि, बाद में टीसीएस ने स्पष्ट किया कि एक महिला आरोपी कोई एचआर मैनेजर नहीं, बल्कि एक प्रोसेस एसोसिएट थी। इस खुलासे के बाद, कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाओं और कर्मचारी सुरक्षा नीतियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। अब तक सात पुरुषों और एक महिला समेत आठ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक महिला आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस संभावित आतंकी या बाहरी फंडिंग के लिंक की जांच के लिए आरोपियों के बैंक खातों की भी छानबीन कर रही है। इस जांच में संलिप्तता के मद्देनजर, एसआईडी, एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) जैसी महत्वपूर्ण एजेंसियों से भी संपर्क किया गया है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना को एक 'सुनियोजित मॉड्यूल' करार दिया है, जो मामले की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की है और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। यह मामला भारत में कार्यस्थलों पर सुरक्षा और धार्मिक सहिष्णुता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस को और तेज करेगा
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