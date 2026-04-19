नासिक टीसीएस केस: शादीशुदा आरोपी ने जबरन संबंध बनाए, धर्म परिवर्तन का डाला दबाव

नासिक की टीसीएस (TCS) यूनिट में यौन उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक पीड़िता ने अपनी शिकायत में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने अपनी शादी छुपाकर पीड़िता के साथ रिजॉर्ट में जबरन संबंध बनाए और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी डाला। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।

नासिक की टीसीएस (TCS) यूनिट में यौन उत्पीड़न के एक सनसनीखेज मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि आरोपी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को छिपाकर उससे रिजॉर्ट में जबरन संबंध बनाए और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी डाला। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता की मुलाकात करीब चार साल पहले आरोपियों में से एक से हुई थी। वे एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जिसके चलते उनकी दोस्ती हो गई थी। ग्रेजुएशन के बाद, आरोपी ने पीड़िता को टीसीएस में नौकरी दिलाने में मदद

करने की बात कही। जुलाई 2022 में, आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस दौरान पीड़िता को यह बात नहीं पता थी कि वह पहले से शादीशुदा है और उसने यह जानकारी छिपा रखी थी। जब पीड़िता को टीसीएस की नासिक यूनिट में नौकरी मिली, तो आरोपी युवक भी वहीं काम करता था। अगस्त 2024 में, आरोपी युवक पीड़िता को एक रिसॉर्ट में ले गया, जहाँ उसने पीड़िता के साथ जबरन यौन संबंध बनाए। यह बात तब सामने आई जब फरवरी 2026 में पीड़िता को आरोपी की शादी और उसके दो बच्चों के बारे में पता चला। यह जानकारी पीड़िता को तब मिली जब आरोपी की पत्नी ने उससे संपर्क किया। जब पीड़िता ने इस बारे में आरोपी से बात की, तो उसने स्वीकार किया कि उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह पहले से विवाहित था। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपी अपने दो अन्य सहकर्मियों के साथ कंपनी की कैंटीन में अक्सर मिलता था और तीनों मिलकर देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करते थे। पीड़िता का गंभीर आरोप है कि आरोपी युवक ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। इसके अलावा, कुछ अन्य आरोपियों पर भी यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए गए हैं। इस बीच, मामले में आरोपी महिला कर्मचारी निदा खान ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। निदा के वकील ने दलील दी है कि एक महिला पर दूसरी महिला की मर्यादा भंग करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। साथ ही, उन्होंने निदा खान की दो महीने की गर्भावस्था को जमानत का आधार बताया है। पुलिस की एक टीम निदा खान की तलाश में ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में डेरा डाले हुए है। टीसीएस ने शुक्रवार को स्पष्ट किया था कि निदा खान कंपनी में एचआर मैनेजर (HR Manager) नहीं थी। नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम निदा खान का पता लगाने के लिए मुंब्रा पहुंची है। निदा खान के वकील ने उन पर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन पर किसी दूसरी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। उनकी याचिका में दो महीने की गर्भावस्था को जमानत का आधार बनाया गया है। टीसीएस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि प्रारंभिक जांच में उन्हें अपने नैतिकता या पीओएसएच (POSH - यौन उत्पीड़न रोकथाम) चैनलों पर ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली थी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं और एक ओवरसाइट पैनल का गठन किया गया है। इसके अलावा, मामले की जांच में बाहरी एजेंसियों को भी शामिल किया गया है। कंपनी की नीति किसी भी प्रकार के दबाव, उत्पीड़न या गलत व्यवहार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की है। इस मामले में अन्य दो सह-आरोपियों, 35 वर्षीय रजा मेमन और 26 वर्षीय शफी शेख, की पुलिस हिरासत को कोर्ट ने 20 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। कोर्ट में पेश किए गए व्हाट्सएप चैट्स से पता चला है कि आरोपियों ने पीड़िता को आपत्तिजनक संदेश भेजे थे, जिनसे उसकी मर्यादा भंग करने की कोशिश की गई थी। यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के दबाव के सामने आने के बाद, नासिक पुलिस की एक विशेष जांच टीम (SIT) ने 9 एफआईआर (FIR) दर्ज की हैं, जिनमें से आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर मामले की समीक्षा की और निर्देश दिया कि जांच पूरी तरह से व्यापक होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच में किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने नासिक पुलिस की सराहना भी की, जिसने इस गंभीर मामले को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई





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