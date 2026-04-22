नासिक टीसीएस मामला: आरोपी दानिश शेख को अदालत से राहत नहीं, जांच जारी

महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस से जुड़े यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी दानिश शेख को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। एसआईटी द्वारा जांच जारी है और अब तक आठ कर्मचारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

महाराष्ट्र के नासिक शहर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ( टीसीएस ) से जुड़े एक बेहद गंभीर मामले में, अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। यह मामला यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से जुड़ा है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। अदालत ने दानिश शेख नामक एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को, जो इस मामले में आरोपी है, अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। दानिश शेख , जिनकी उम्र 31 वर्ष है, पहले से ही इस मामले से संबंधित नौ प्राथमिकियों (एफआईआर) में से एक में गिरफ्तार हैं और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने नासिक के मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज एक विशेष मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा और अंतरिम जमानत की मांग की थी। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि मुख्य याचिका पर अंतिम फैसला आने तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। उनका तर्क था कि दानिश शेख के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उनकी गिरफ्तारी अनावश्यक है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, ताकि वे मामले की पूरी जांच कर सकें और अदालत के सामने ठोस सबूत पेश कर सकें। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने मंगलवार को अंतरिम राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष को 27 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि मामले की आगे की कार्यवाही की जा सके। इस मामले में दानिश शेख पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 75 ( यौन उत्पीड़न ) और धारा 299 (धार्मिक भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से कृत्य) सहित कई अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएं दर्शाती हैं कि आरोप कितने गंभीर हैं और मामले की संवेदनशीलता को उजागर करती हैं। इस पूरे मामले की जांच एक विशेष जांच दल ( एसआईटी ) द्वारा की जा रही है, जिसमें कुल नौ अलग-अलग मामले शामिल हैं। एसआईटी का गठन मामले की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इन मामलों में टीसीएस के नासिक यूनिट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर किए गए शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास, छेड़छाड़, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। आरोप लगाने वाली महिलाओं ने एसआईटी के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें उन्होंने दानिश शेख और अन्य आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसआईटी ने अब तक इस मामले में आठ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला एचआर मैनेजर भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों ने भी जमानत के लिए याचिकाएं दाखिल की हैं, जिन पर आने वाले दिनों में अदालत में सुनवाई होगी। टीसीएस प्रबंधन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपों में घिरे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न और दबाव के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति का पालन करते हैं और इस मामले में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। कंपनी ने यह भी कहा है कि वे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और किसी भी कर्मचारी को उत्पीड़न का शिकार नहीं होने देंगे। टीसीएस ने आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है ताकि मामले की पूरी सच्चाई का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। यह मामला न केवल टीसीएस कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरे कॉर्पोरेट जगत के लिए एक चेतावनी है। यह दर्शाता है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न और भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। इस मामले ने समाज में भी एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है, जिसमें यौन उत्पीड़न , जबरन धर्म परिवर्तन और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने इस मामले में पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में भारी भीड़ रही और मीडिया ने भी इसे प्रमुखता से कवर किया। अदालत के फैसले का इंतजार सभी को है, क्योंकि यह फैसला इस मामले में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। एसआईटी अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कृत्य करने की हिम्मत न करे। यह मामला एक सबक है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना हर कंपनी की जिम्मेदारी है। इस मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और उन्हें आवश्यक सहायता और समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए.

महाराष्ट्र के नासिक शहर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) से जुड़े एक बेहद गंभीर मामले में, अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। यह मामला यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से जुड़ा है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। अदालत ने दानिश शेख नामक एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को, जो इस मामले में आरोपी है, अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। दानिश शेख, जिनकी उम्र 31 वर्ष है, पहले से ही इस मामले से संबंधित नौ प्राथमिकियों (एफआईआर) में से एक में गिरफ्तार हैं और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने नासिक के मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज एक विशेष मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा और अंतरिम जमानत की मांग की थी। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि मुख्य याचिका पर अंतिम फैसला आने तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। उनका तर्क था कि दानिश शेख के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उनकी गिरफ्तारी अनावश्यक है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, ताकि वे मामले की पूरी जांच कर सकें और अदालत के सामने ठोस सबूत पेश कर सकें। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने मंगलवार को अंतरिम राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष को 27 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि मामले की आगे की कार्यवाही की जा सके। इस मामले में दानिश शेख पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और धारा 299 (धार्मिक भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से कृत्य) सहित कई अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएं दर्शाती हैं कि आरोप कितने गंभीर हैं और मामले की संवेदनशीलता को उजागर करती हैं। इस पूरे मामले की जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है, जिसमें कुल नौ अलग-अलग मामले शामिल हैं। एसआईटी का गठन मामले की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इन मामलों में टीसीएस के नासिक यूनिट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर किए गए शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास, छेड़छाड़, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। आरोप लगाने वाली महिलाओं ने एसआईटी के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें उन्होंने दानिश शेख और अन्य आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसआईटी ने अब तक इस मामले में आठ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला एचआर मैनेजर भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों ने भी जमानत के लिए याचिकाएं दाखिल की हैं, जिन पर आने वाले दिनों में अदालत में सुनवाई होगी। टीसीएस प्रबंधन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपों में घिरे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न और दबाव के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति का पालन करते हैं और इस मामले में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। कंपनी ने यह भी कहा है कि वे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और किसी भी कर्मचारी को उत्पीड़न का शिकार नहीं होने देंगे। टीसीएस ने आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है ताकि मामले की पूरी सच्चाई का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। यह मामला न केवल टीसीएस कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरे कॉर्पोरेट जगत के लिए एक चेतावनी है। यह दर्शाता है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न और भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। इस मामले ने समाज में भी एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है, जिसमें यौन उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने इस मामले में पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में भारी भीड़ रही और मीडिया ने भी इसे प्रमुखता से कवर किया। अदालत के फैसले का इंतजार सभी को है, क्योंकि यह फैसला इस मामले में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। एसआईटी अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कृत्य करने की हिम्मत न करे। यह मामला एक सबक है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना हर कंपनी की जिम्मेदारी है। इस मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और उन्हें आवश्यक सहायता और समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए





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